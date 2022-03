Im Spitzenspiel des 25. Spieltags der Bundesliga trifft der FC Bayern München heute auf Bayer Leverkusen. Wir verfolgen für Euch das gesamte Spiel hier im Liveticker.

Der Rekordmeister FC Bayern München empfängt am heutigen Nachmittag Bayer Leverkusen. Das Hinspiel gewannen die Bayern im letzten Oktober deutlich mit 5:1. Wie schlägt sich die Werkself heute in der Allianz-Arena? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen trifft am heutigen Nachmittag der Tabellenerste auf den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga. Am letzten Spieltag gewannen die heutigen Gäste souverän gegen Arminia Bielefeld mit 3:0. Der FC Bayern musste beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt dagegen ganz schön ackern. Beide Teams befinden sich aktuell in guter Form, ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. Im Hinspiel fertigte der FC Bayern die Leverkusener jedoch mit 5:1 ab. Gelingt der Werkself heute gegen den Rekordmeister ein besserer Auftritt?

Vor Beginn: Das Spitzenspiel des 25. Spieltags wird heute um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sane, Coman - Lewandowski

Ulreich - Pavard, Süle, Upamecano - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, L. Sane, Coman - Lewandowski Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Adli - Alario

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen heute exklusiv im TV und Livestream. Live und in voller Länge seht Ihr das Spiel heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 ab 15.15 Uhr. Um 15.30 erfolgt dann der Anpfiff der Partie, die bei Sky heute von Kai Dittmann kommentiert wird. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel alternativ in der Konferenz, zusammen mit den übrigen Bundesligapartien am heutigen Nachmittag, auf Sky Sport Bundesliga 1.

Als Sky-Kunden könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen auch im Livestream mit der Sky Go-App verfolgen oder das Sky Ticket buchen, mit dem Ihr das Spiel ebenfalls im Livestream genießen könnt.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga, 25. Spieltag: Die aktuelle Tabelle