FC Bayern, News und Gerüchte: FCB leiht Talent Arrey-Mbi offenbar nach Köln aus

Der FC Bayern könnte offenbar Innenverteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi an den 1. FC Köln verleihen. Leroy Sane spricht über seine schwierige Anfangszeit beim deutschen Rekordmeister. Außerdem: Der FCB verpasst wohl nur knapp die Verpflichtung eines Bologna-Neuzuganges. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Bayern, Gerücht: Arrey-Mbi per Leihe nach Köln?

Der FC Bayern könnte einen weiteren Perspektivspieler verleihen. Wie der kicker berichtet, soll Innenverteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi unmittelbar vor einer Leihe zum 1. FC Köln stehe.

Der FC zahlt an den deutschen Rekordmeister im Gegenzug offenbar eine Leihgebühr, welche sich mit Einsätzen des 18-Jährigen verrechnet. So soll Arre-Mbi für die Geißböcke deutlich günstiger werden, falls er mehr Spielzeit abbekommen sollte.

Aktuell kommt der Innenverteidiger lediglich für die zweite Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Dort stand er in dieser Spielzeit insgesamt 17-mal in der Startelf. Auch im Profiteam feierte er bereits sein Debüt. Im Dezember 2020 wurde er in der Champions League gegen Atletico Madrid aufgeboten.

Nationalspieler Joshua Kimmich lobte ihn seinerzeit: "Bright ist schon ein Biest, er hat mich überrascht."

Bright Akwo Arrey-Mbi: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Regionalliga Bayern 19 2 - 1.575 UEFA Youth League 2 - - 180 DFB-Pokal der Junioren 1 - - 90 Bundesliga 0 - - - GESAMT 22 2 1.845

Bayern, News: Sane spricht über schwierige Anfangszeit in München

Mit 25 Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen ist Leroy Sane einer der Hauptgründe für die bislang so starke Saison des FC Bayern. Dreht man die Uhren ein Jahr zurück, war das kaum abzusehen. Damals hatte der Nationalspieler mit großen Leistungsschwankungen zu kämpfen.

"Ich kann die Fans verstehen", sprach der 26-Jährige nun mit dem kicker über seine schwierige Anfangszeit in München. "Sie erwarten Leistung. Wenn die nicht stimmt, sind sie sauer, das ist klar. Man muss solche Kritik immer für sich einordnen können. Überspitzt gesagt: Spielst du gut, sind alle am Jubeln. Spielst du schlecht, sind alle am Schimpfen."

Der Außenstürmer war zu Beginn der Spielzeit, beim knappen 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln Anfang August, unter anderem Opfer von Fan-Anfeindungen und -Pfiffen gewesen. Zwar lasse ihn dies "nicht kalt", doch er habe sich eine mentale Schutzhülle aufgebaut: "Um mich herum kann jeder sagen, was er möchte, im Endeffekt bin ich derjenige, der die Leistung bringen muss."

Zeitweise sei er sogar "sauer auf mich und auf meine Leistung" gewesen, mittlerweile schaut er aber nach vorne und will an seine guten Auftritte anknüpfen. "Ich bin fit und fühle mich gut, deshalb habe ich mich nicht beirren lassen. Ich glaube an mich und lasse mich nicht einschüchtern", so Sane.

FCB, News: Schweini denkt über Comeback im Fußball-Business nach

Bastian Schweinsteiger kann sich eine Rückkehr ins Fußball-Geschäft vorstellen. "Irgendwann" wolle er "wieder nah an einer Mannschaft sein", sagte Schweinsteiger dem kicker. In welcher Funktion, ließ er allerdings offen. Unmittelbar "am Spielfeldrand" sehe sich der 37-Jährige aber nicht. Eine Tätigkeit als Trainer kommt für ihn also eher nicht infrage.

"Aber Ideen, die auf einen zukommen, kann man sich immer anhören", sagte der 2014er Weltmeister, "ich bin da sehr offen und kann mir alles gut vorstellen." Der langjährige Mittelfeldspieler des FC Bayern arbeitet seit dem Ende seiner Profikarriere 2019 als TV-Experte für die ARD.

FCB, Gerücht: Bayern verpasst Verpflichtung von Bologna-Neuzugang

Denso Kasius läuft fortan für Bologna auf. Auch der FC Bayern soll bis zum letzten Moment am Niederländer dran gewesen sein - ohne Erfolg. Der 19-Jährige wechselt für kolportierte drei Millionen Euro von der zweiten Mannschaft des FC Utrecht nach Italien und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Bis zuletzt soll sich nach Informationen von Voetbal International auch der FC Bayern München um Kasius bemüht haben - und wollte den Transfer noch in letzter Sekunde unterbinden. Demnach wollte der Rekordmeister sogar einen Privatjet nach Italien schicken, um den Teenager persönlich in die bayrische Landeshauptstadt zu befördern.

Zuletzt hatte Kasius per Leihe beim niederländischen Zweitligist FC Volendam gespielt (21 Spiele diese Saison, fünf Tore, zwei Assists), diese wurde allerdings für den Wechsel nach Bologna vorzeitig unterbrochen.

Kasius wurde unter anderem in der Jugend von Sparta und Feyenoord Rotterdam ausgebildet, ehe er sich 2018 der Nachwuchsabteilung Utrechts anschloss.

Bayern, Gerücht: Fein wechselt wohl nach Dresden

Bayern-Mittelfeldspieler Adrian Fein wechselt offenbar ins deutsche Unterhaus. Nach Informationen des Sportbuzzer wird der 22-Jährige bis zum Saisonende an Zweitligist Dynamo Dresden verliehen.

Eigentlich ist Fein noch bis zum Sommer an die SpVgg Greuther Fürth verliehen, dort bekam der Mittelfeldspieler aber zu wenig Spielzeit. Lediglich viermal wurde der 22-Jährige eingewechselt, nur insgesamt 75 Minuten stand er auf dem Rasen.

In den vergangenen zehn Ligaspielen stand er achtmal nicht im Kader. Das Leihgeschäft wird wohl allem Anschein nach vorzeitig beendet. Verschiedenen Medienberichten zufolge hatte bis zuletzt auch Dynamos Liga-Konkurrent Hannover 96 Interesse signalisiert, letztlich zogen die Niedersachsen im Ringen um den Mittelfeldspieler aber den Kürzeren.

