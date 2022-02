FC Bayern München, News und Gerüchte: Adeyemi mit Kampfansage an FCB

Karim Adeyemi hat eine Kampfansage in Richtung des FC Bayern abgesendet. Michael Rummenigge lobt den Play-off-Vorstoß. Alle News und Gerüchte über den FCB im Überblick.

FC Bayern: Kampfansage von Karim Adeyemi

Karim Adeyemi vom FC Salzburg hat sich vor dem anstehenden Achtelfinal-Duell mit dem FC Bayern München in der Champions League sehr selbstbewusst gezeigt. Auf die Frage, ob der FCB der Favorit sei, antwortete der deutsche Nationalspieler bei Sky: "In unseren Augen nicht."

Er ließ eine Kampfansage für das erste Spiel am Mittwoch folgen: "Wir spielen, um zu gewinnen. Wir spielen nicht, um Unentschieden zu spielen. Natürlich wollen wir das erste Spiel da gewinnen", erklärte er.

"Bayern ist eine Top-Mannschaft, aber alle Karten sind offen", fasste Adeyemi seine Meinung zusammen. Adeyemi war in den vergangenen Monaten unter anderem mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. In der Favoritenrolle befindet sich allerdings der BVB.

Das Hinspiel steigt am 16. Februar in Salzburg, in München stehen sich die beiden Teams dann am 8. März gegenüber.

FC Bayern, News: Rummenigge lobt Play-off-Vorstoß

Michael Rummenigge, Bruder des langjährigen Bayern-Bosses Karl-Heinz Rummenigge, hat bei Sportbuzzer die Münchner für ihre positive Haltung gegenüber möglichen Play-offs in der Bundesliga gelobt.

Mit den Entscheidungsspielen könne sich die Liga "von der jahrelangen Langeweile an der Tabellenspitze befreien", erklärte Rummenigge. "Es gibt Kinder, die in ihrem ganzen Leben nur einen deutschen Meister erlebt haben: den FC Bayern. Das kann es doch auf Dauer nicht sein", ergänzte er.

Die Münchner hätten ein "Dominanz-Dilemma" erkannt, da die Liga durch ihr Meister-Abo uninteressanter geworden sei. Entsprechend positiv nahm Rummenigge auf, dass der Diskussionsanstoß ausgerechnet vom Branchenprimus gekommen sei.

"Ich finde es beachtlich, dass sich die Münchner möglichen Playoffs gegenüber aufgeschlossen zeigen", meinte Rummenigge.

FC Bayern: Ex-Profi Boateng aus Lyon-Kader gestrichen

Einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe zufolge hat Trainer Peter Bosz den früheren FC-Bayern-Star Jerome Boateng aus dem Kader von Olympique Lyon gestrichen.

FC Bayern, News: Sarr bei Ankunft gefeiert

Der Senegalese Bouna Sarr ist als frisch gebackener Afrika-Cup-Sieger zum FC Bayern zurückgekehrt. Bei seiner Ankunft wurde er entsprechend gefeiert.

Neben Glückwünschen von Leon Goretzka, Trainer Julian Nagelsmann und Vorstandsboss Oliver Kahn bekam er auch eine außergewöhnliche Torte. Darauf ist sein Konterfei, eine senegalesische Farbgebung, viele Bayern-Logos und der Schriftzug "Congratulations" zu sehen.

"Ich war absolut überrascht und überwältigt, das fühlt sich großartig an! Sie haben mich überragend empfangen und das zeigt mir, dass sie auch während des Turniers hinter mir standen", wird Sarr auf der Vereinshomepage zitiert.

Sarr weiter: "Ich bin einfach sehr glücklich, mit dieser Auszeichnung und dem Triumph im Afrika Cup zu ihnen zurückzukehren und freue mich, alle wiederzusehen. Ich habe sie schon vermisst und bin froh, wieder in München zu sein."

Sarr spielt aktuell kaum eine Rolle unter Nagelsmann. Den Rückenwind aus dem Afrika Cup will er nun nutzen, um endlich Fuß zu fassen. "Das gibt mir natürlich eine Menge Motivation und ich habe jetzt noch mehr positive Energie für den Rest der Saison", erklärte er und führte aus: "Jetzt liegt es an mir, mein Bestes zu geben und alles zu tun, um der Mannschaft zu helfen, damit wir unsere Ziele erreichen. Ich glaube, dass wir Großes schaffen können."

FC Bayern trifft auf den VfL Bochum

Am Samstag gastiert der FC Bayern in der Bundesliga beim VfL Bochum. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Hier geht's zum Liveticker.

