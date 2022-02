FC Bayern: Trio wieder im Training - Personalsorgen vor Fürth-Spiel werden geringer

Der FC Bayern darf vor dem Bundesligaspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr live auf DAZN) auf den Einsatz eines Trios hoffen. Wie die Bild berichtet, konnten Kingsley Coman, Serge Gnabry und Jamal Musiala am Samstag am Abschlusstraining teilnehmen.

Sky zeigte zudem Bilder, wonach Musiala das Teamtraining nach einer halben Stunde beendete und statt dem Abschlussspiel Fitnessübungen absolvierte. Bei ihm dürften Zweifel bestehen, ob es bereits gegen Fürth für einen Kaderplatz reicht. Der Youngster fiel zuletzt aufgrund einer Corona-Infektion aus und stand letztmals am 5. Februar gegen Leipzig auf dem Feld.

Trainer Julian Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz am Freitag, dass sich Musiala erfolgreich freigetestet habe und nun weitere Tests anstünden. "Er muss heute noch die Untersuchung machen, um Rückschlüsse ziehen zu können, ob alles in Ordnung ist. Wenn die positiv verläuft, ist es eine Abwägungssache, ob er am Sonntag dabei sein kann." Diese Untersuchung findet beim weiterhin fehlenden Alphonso Davies in der kommenden Woche statt.

Gnabry sei angeschlagen und habe nach dem Spiel in Salzburg eine muskuläre Reaktion gezeigt. Coman habe einen Schlag auf die Wade bekommen. Bei beiden hatte Nagelsmann einen Einsatz gegen das Tabellenschlusslicht als fraglich eingestuft. Sicher fehlen weiterhin Manuel Neuer und Leon Goretzka.

Über die aktuelle Atmosphäre innerhalb der Mannschaft und den Gegner sagte Nagelsmann außerdem: "Die Stimmungslage ist dem angemessen, dass wir zweimal nicht gewonnen haben. Wir haben gesehen, dass wir gegen eine Mannschaft, die kein Champions-League-Aspirant ist, deutlich verloren haben. Das sollte Warnung genug sein."