FC Bayern München: Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Nach dem Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth will der FC Bayern München in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt nachlegen. Vor der Begegnung stellt sich FCB-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag den Fragen der Presse. Hier könnt Ihr die Medienrunde im Liveticker verfolgen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Vor Beginn: Anfang der Woche wurde Thomas Müller positiv auf das Coronavirus getestet. Manuel Neuer kehrte indes nach seiner Knie-OP auf den Trainingsplatz zurück. Auch Leon Goretzka, der seit Dezember an hartnäckigen Patellasehnenproblemen laboriert, macht in seiner Reha offenbar Fortschritte.

Vor Beginn: Nach zwei sieglosen Spielen zuvor fand der FC Bayern gegen Bundesliga-Schlusslicht Greuther Fürth wieder zurück in die Erfolgsspur, beim 4:1-Erfolg gelang dem Rekordmeister allerdings erst dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ein letztlich souveräner Sieg nach Pausenrückstand.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Chefcoach Julian Nagelsmann. Los geht es um 12.30 Uhr.

FC Bayern: Pressekonferenz heute im Livestream sehen

Wie gewohnt könnt Ihr die Presserunde auch direkt beim FC Bayern im Livestream sehen. Auf fcbayern.com steht ein kostenloser Stream bereit, im Anschluss gibt es dort die PK auch im Re-Live.

