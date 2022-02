Bayern-Trainer Julian Nagelsmann begründet auffällige Jacken-Wahl gegen RB Leipzig

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sorgte gegen RB Leipzig nicht unbedingt mit seinem Coaching an der Seitenlinie für Aufsehen, sondern besonders durch das Tragen einer auffälligen und sommerlich wirkenden weinroten Jacke der Marke adidas. Nach dem 3:2-Sieg erklärte der 34-Jährige sein extravagantes Outfit.

"Adidas hat sie mir gestern geschickt und gefragt, ob ich sie heute anziehen kann", sagte Nagelsmann bei ESPN: "Ich habe gesagt, dass sie vielleicht ein bisschen zu kalt ist. Aber ich bewege mich schnell in der Coaching-Zone, also war sie am Ende warm genug. Ich bin froh, wenn einige Fans sagen, dass es eine schöne Jacke ist."

Bei maximal fünf Grad am Samstagabend in der Allianz Arena bemerkte auch Sky-Experte Lothar Matthäus, dass die Jacke möglicherweise nicht Nagelsmanns ideale Wahl Kleiderwahl gewesen sei.

"Er hat sich ja zumindest mehr bewegt als ich da oben. Er steht unter Strom und ich gehe davon aus, dass die Jacke gut gefüttert ist, auch wenn sie sommerlich aussieht", sagte Matthäus. Nagelsmann entgegnete: "Ich könnte meine Arme heben und dann würdet ihr sehen, dass sie warm genug wäre. Das lassen wir aber mal lieber."

Nagelsmann und seine Jacken. Das war am Samstagabend nicht zum ersten Mal ein Thema. Als der Trainer vor einigen Jahren noch bei der TSG Hoffenheim angestellt war, besuchte er ein Spiel des FC Bayern und trug dabei eine rote Jacke.

Schon damals hatte es Gerüchte über einen möglichen Wechsel Nagelsmanns zum FCB gegeben, einige sahen dies durch die Jacke in den Münchner Vereinsfarben als bestätigt. Den "Bayern-Mantel" versteigerte er ein Jahr später für einen guten Zweck bei ebay.