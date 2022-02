Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig zum Topspiel des 21. Spieltags in der Bundesliga. Hier das Kracherduell im Liveticker verfolgen.

Als direkter Verfolger des FC Bayern kann RB Leipzig mit 18 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer wohl aktuell nicht bezeichnet werden, die Champions-League-Plätze sind jedoch absolut in Reichweite für Leipzig. Und Bayern hat mit dem BVB durchaus noch Druck im Rücken. Hier das gesamte Topduell FC Bayern München vs. RB Leipzig im Liveticker verfolgen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für RB Leipzig schien es unter der Woche jedoch schlechte Neuigkeiten gegeben zu haben. Das Offensivtalent Karim Adeyemi von RB Salzburg soll laut Bild ein Angebot von Leipzig abgelehnt haben und weiter einen Wechsel zum BVB bevorzugen, obwohl die Borussen offenbar weniger Geld bieten.

Vor Beginn: Der FC Bayern ist seit Jahren der Topklub Deutschlands und hat mit Robert Lewandowski auch den besten Spieler der Liga in seinen Reihen - und der könnte noch besser werden? "Meine Leistungstests liefern jetzt bessere Ergebnisse als im letzten Jahr", sagte Lewandowski dem polnischen Magazin PilkaNozna: "Was die Zahlen angeht, so scheint meine beste Zeit erst noch zu kommen. Ich fühle mich jetzt besser als vor zwei Jahren"

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker FC Bayern München vs. RB Leipzig! Der Anpfiff des Spiels ist für 18.30 Uhr geplant.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FCB: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski RB: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, Laimer, Kampl, Angelino - Nkunku - Poulsen, Silva

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Bundesliga heute im TV und Livestream

FC Bayern München vs. RB Leipzig ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt das Topspiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Sebastian Hellmann, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus. Die Übertragung beginnt bereits um 17.30 Uhr.

Das Spiel kann auch im Livestream verfolgt werden mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket.

