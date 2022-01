FC Bayern München: Oliver Batista Meier wechselt offenbar zu Dynamo Dresden

Oliver Batista Meier wechselt offenbar vom FC Bayern München zum Zweitligisten Dynamo Dresden. Laut der tz bekommt er 20-jährige offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2025.

Batista Meier unterschrieb beim FC Bayern im Sommer 2018 einen Profivertrag, eigentlich ist er noch bis 2023 gebunden. In der aktuellen Saison kam er aber nur für die Reservemannschaft in der Regionalliga zum Einsatz. In 24 Spielen gelangen ihm dort starke zwölf Tore und acht Assists.

Erstliga-Erfahrungen sammelte Batista Meier bei seinem einzigen Einsatz für die Profis des FC Bayern im Mai 2020 und bei einer Leihe zum SC Heerenveen in der vergangenen Saison.

Dynamo befindet sich in der Tabelle der 2. Liga aktuell auf Platz elf. Der Vorsprung auf den SV Sandhausen, der den Relegationsplatz belegt, beträgt fünf Punkte.