FC Bayern München, News und Gerüchte: Salihamidzic-Sohn wohl befördert

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sieht Manuel Neuer noch lange nicht am Ende seines Schaffens. Außerdem zeigt sich Nagelsmann offen für Playoffs in der Bundesliga. Hier gibt es alle News rund um den Rekordmeister.

FC Bayern, Gerüchte heute: Salihamidzic-Sohn wohl befördert

Nachwuchsspieler Nick Salihamidzic, Sohn von Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic, ist offenbar von der U19 des Klubs in die U23 befördert worden. Das berichtet Sport1. Der 18 Jahre alte Rechtsverteidiger ist bereits seit dem Trainingsauftakt der zweiten Mannschaft am 10. Januar mit dabei und soll auch langfristig der Reserve angehören.

Zudem wurden dem Bericht zufolge auch Innenverteidiger Liam Morrison, Linksverteidiger David Herold und Flügelspieler Younes Aitamer (alle 18) aus der A-Jugend hochgezogen.

FC Bayern, News heute: Nagelsmann glaubt an weitere gute Neuer-Jahre

Die sich anbahnende Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer kommt bei Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gut an. Laut dem Coach des Rekordmeisters hat Neuer noch einige gute Jahre vor sich. "Manu ist für mich nach wie vor der beste Torwart, weil er sehr konstant jede Sparte des Torwartspiels abruft", sagte Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel bei Hertha BSC über den 35-Jährigen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das abrupt mit 36 aufhört."

Jüngst hatte der Sportbuzzer berichtet, Neuer werde seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängern. Zuvor hatte schon Ex-Präsident Uli Hoeneß in der AZ angekündigt, dass Neuer "sowieso seine Karriere hier beenden" werde.

FC Bayern, News heute: Bald mehr Zuschauer in der Allianz Arena?

Bayern München und Co. dürfen schon bald auf mehr Zuschauer hoffen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Freitag entsprechende Corona-Lockerungen an.

Dafür werde er auch beim kommenden Bund-Länder-Gipfel am Montag werben und "das im Zweifelsfall auch in Bayern machen", sagte Söder, der eine "neue Perspektive" für die bayrischen Klubs aus dem Fußball, Basketball, Handball oder Eishockey will.

Welche Auslastung er sich für Stadien und Hallen vorstellt, ließ Söder offen, die neue Verordnung solle sich für die Klubs aber lohnen: "Das soll dann am Ende kein Placebo-Effekt sein". Überregionaler Profi-Sport muss in Bayern derzeit ohne Zuschauer stattfinden.

FC Bayern, News heute: Nagelsmann offen für Playoff-Format

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kann sich ein Playoff-Format in der Bundesliga durchaus vorstellen, glaubt aber nicht, dass sich das sportliche Ergebnis dadurch massiv verändern würde. "Tendenziell gehe ich davon aus, dass wir als Bayern München uns in den Playoffs trotzdem durchsetzen könnten, um Meister zu werden", sagte Nagelsmann.

Der 34-Jährige warnte jedoch davor, die Anzahl der Spiele noch weiter zu erhöhen. "Wenn es durch den Modus mehr Spiele werden würden, wäre die Belastung zu hoch, die Qualität der Spiele wird schlechter, und die TV-Abonnements werden teurer, da es immer mehr werden. Die Leute wollen es dann auch nicht mehr bezahlen, weil es nicht so schön anzuschauen ist", meinte er.

Zuvor hatte Bayerns früherer Technische Direktor Michael Reschke die Einführung eines Playoff-Formats zur Diskussion gestellt. Reschke schwebt alle zwei Jahre, wenn weder EM noch WM stattfinden, eine Finalrunde mit den besten vier Teams vor.

"Das Ganze in einer kurzen, knackigen Form. Der Erste spielt ein Halbfinale gegen den Vierten und hat selbstverständlich Heimrecht. Der Zweite spielt gegen den Dritten und dann gibt es ein Finale", sagte Reschke in der "ran Bundesliga Webshow". So gebe es "jedes zweite Jahr am Ende der Saison nochmal richtig Spannung", sagte er.

