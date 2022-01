FC Bayern München: Julian Nagelsmann spricht über Kimmichs Rolle, Neuers Vertrag und Playoffs

Nach vielen Corona-Ausfällen entspannt sich die Lage beim FC Bayern immer mehr. Trainer Julian Nagelsmann stehen am Sonntag im Auswärtsspiel bei Hertha BSC auch die Verteidiger Dayot Upamecano und Lucas Hernandez wieder zur Verfügung.

Dadurch könnte Joshua Kimmich wieder seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld einnehmen. Benjamin Pavard würde dafür wieder rechts verteidigen. "Wenn Luci und Upa nichts mehr signalisieren, wird Benji wieder nach rechts rücken. Aber das müssen wir abwarten", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitag. Grundsätzlich sehe er Kimmich "auf beiden Positionen gerne. Er hat überall einen großen Einfluss".

Verzichten müssen die Bayern weiter auf Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide Afrika-Cup), Alphonso Davies (leichte Herzmuskelentzündung), Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Leon Goretzka (Patellasehnenprobleme). Stanisic soll in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteigen, Goretzka trainierte am Donnerstag erstmals wieder leicht mit dem Ball.

Bezüglich der offenbar bevorstehenden Vertragsverlängerung mit Torwart Manuel Neuer wollte sich Nagelsmann nicht in die Karten schauen lassen und sagte lediglich: "Manuel ist nach wie vor der beste Torwart, weil er sehr konstant jede Sparte des Torwartspiels abruft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es abrupt mit 36 aufhört." Solange er auf diesem Niveau spielt", sei es "für jeden Spieler schwer, an ihm vorbei zu kommen - auch für den derzeit verliehenen Alexander Nübel.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann im Liveticker zum Nachlesen

Das war es aus München.

Nagelsmann über das erste halbe Jahr und Verbesserungsbedarf: "Ich bin zufrieden, wir haben aber noch extrem viel Potenzial. Die Abläufe funktionieren noch nicht konstant über mehrere Wochen. Ich und die Spieler schauen kritisch hin. Es ist so, dass das Corona-Thema die Saison beeinflussen wird - wie die Teams durchkommen. Es gibt nicht mehr die extremen Quarantäne-Regeln. Corona ist ein Schlüssel, den du nicht so gut beeinflussen kannst. Wer in der Champions League weit kommen will, muss auch ein wenig Glück haben mit Corona-Quarantänen."

Nagelsmann über die aktuelle Phase: "Es ist die erste Phase als Bayern-Trainer, in der wir mal richtig trainieren können. Das wird immer weniger. Eine ganz ruhige Phase hast du nie. Am Ende musst du immer liefern, Dortmund spielt auch eine richtig gute Saison mit vielen Punkten."

Nagelsmann über die Entwicklung von Roca: "Er ist ein verlässlicher Spieler, der seine Schwächen hat, aber auch seine großen Stärken. Bei richtiger Positionierung kann er die Schwächen kompensieren. Er arbeitet daran und ist sehr fleißig. Nach schwächerer erster Halbzeit gegen Gladbach ist er ausgewechselt worden, gegen Köln war er wieder stabiler."

Nagelsmann über die Rolle von Vidovic: "Er ist immer noch verletzt, hatte nach einer härteren Rehaeinheit wieder Probleme an der Achillessehne. Er hat einiges aufzuholen, muss körperlich fitter werden, um seine überragenden Qualitäten auf den Platz zu bringen. Das dauert noch ein bisschen."

Nagelsmann: Hertha? "Verteidigen aktiver und aggressiver"

Nagelsmann über den kommenden Gegner: "Sie haben die meiste Zeit dieselbe Ordnung in der Bundesliga gespielt, jetzt aber im Pokal variiert. Sie spielen deutlich mehr Fußball als vorher, mehr flache Bälle, aber immer noch viele Chipbälle auf Belfodil, der einer der unterschätztesten Stürmer der Liga ist. Er arbeitet gut mit seinem Körper, ist unglaublich schwer zu verteidigen. Mit Richter und Serdar gibt es gute Fußballer außenrum. Es ist mehr der fußballerische, mutige Ansatz, den Korkut auch einfordert. Die Restverteidigung wird sehr wichtig sein für uns. Am Ende hat man auch gegen Wolfsburg gesehen, dass es viele Räume gibt, über die man angreifen kann. Sie verteidigen aber auch deutlich aktiver und aggressiver."

Nagelsmann über die Pause im DFB-Pokal: "Das hat mich emotional nicht mehr getroffen, irgendwann muss man das abhaken. Es waren skurrile Spiele und gibt jetzt eine große Chance für die verbleibenden Bundesligisten, das Ding zu gewinnen. Ich habe mich darüber gefreut, trainieren zu können. Man muss nach vorne schauen."

Nagelsmann über Zakaria: "Ich finde viele Spieler gut. Es ist auch die Pflicht, immer über Spieler zu diskutieren, die ablösefrei sind."

Nagelsmann über Neuers Einfluss auf Nübels Zukunft: "Solange er auf diesem Niveau spielt, ist es für jeden Spieler schwer, an ihm vorbei zu kommen. Manuel ist nach wie vor der beste Torwart, weil er sehr konstant jede Sparte des Torwartspiels abruft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es abrupt mit 36 aufhört. Die Analyse der Situation können wir dann machen, wenn es so weit ist. Derzeit spielen beide und sind zufrieden."

Nagelsmann über Playoffs in der Bundesliga: "Das ist kein Angriff auf den FC Bayern. Ich gehe davon aus, dass wir da auch dabei wären und uns durchsetzen könnten. Man muss aufpassen, dass man den Sport nicht inflationär häufig im Fernsehen sieht. Ansonsten wird es uninteressant. Der Sport lebt von den Fans. Wenn es zu viele Spiele sind, wird die Belastung der Spieler zu hoch und das Niveau wird schlechter. Darunter leidet das gesamte Konstrukt. Ich bin immer offen und bereit, Diskussionen zu führen. Veränderungen gehen nicht ganz so schnell vonstatten."

Nagelsmann über eine Neuer-Verlängerung: "Ich weiß nicht, ob da gerade vertragliche Themen besprochen werden. Ich weiß, dass er noch Vertrag hat und ein herausragender Torwart ist. Man hat gleich gesehen, dass er gegen Köln aus der Kalten ein überragendes Spiel gemacht hat nach einer Einheit. Diese Qualität wird er noch ein paar Jahre halten."

Nagelsmann über das Fehlen von Davies: "Lucas kann in der Viererkette links verteidigen, nach vorne hat er andere Stärken, vor allem im Passspiel. Wir haben das aber auch zuletzt mit anderem Personal gelöst und haben mehrere Optionen. Wir können das auch klassisch spielen mit Defensivspielern oder mit einer Hybridvariante. Unsere Idee hängt nicht von einem Spieler ab, das wäre ein Armutszeugnis."

Kimmichs Rolle gegen Berlin: "Wird eher Richtung sechs gehen"

Nagelsmann über Kimmichs Rolle: "Ich sehe ihn auf beiden Positionen gerne. Es ist für seine Qualität egal. Wenn alles normal läuft, wird es eher Richtung sechs gehen. Es ist aber noch nicht sicher. Wenn Luci und Upa morgen nichts mehr signalisieren, wird Benji wieder nach rechts rücken."

Nagelsmann über die Personalsituation: "Die Lage bei Goretzka ist bekannt. Stanisic macht gute Fortschritte und soll nächste Woche ins Training einsteigen. Zwei Spieler sind beim Afrika Cup. Wir haben Belastungssteuerung betrieben. Tolisso haben wir gestern rausgenommen, Neuer heute. Leroy hat ein bisschen Probleme. Das entscheiden wir morgen. Aber ich sehe keine Gefahr.

Nagelsmann über seine gute Bilanz gegen Berlin: "Das ist eher Zufall. Wir haben nicht immer herausragend gut gespielt in Berlin. Niklas Süle hat mal einen Ball aus 40 Metern reingehauen. Wenn man eine positive Bilanz hat, sollte man dafür sorgen, dass es so bleibt."

Coach Nagelsmann ist da. Ohne Pressesprecher Dieter Nickles, der positiv auf Corona getestet wurde und sich in Quarantäne befindet, geht es los.

Vor Beginn: Mit Robert Lewandowski kann Nagelsmann weiterhin auf einen Weltfußballer zurückgreifen. Der Pole verteidigte seinen Titel unter der Woche erfolgreich und setzte sich knapp vor Lionel Messi durch.

Vor Beginn: In den vergangenen Tagen hat sich die Personalsituation in München weiter entspannt. Unter anderem ist Lucas Hernandez nach überstandener Corona-Erkrankung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ist er schon eine Option gegen die Hertha und wie steht es um die anderen Coronafälle?

Vor Beginn: Julian Nagelsmann schreitet planmäßig um 13.30 Uhr zum Podest, um sich den Fragen der Journalisten zu stellen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC.

Karriereende mit 39? Neuer wohl kurz vor Vertragsverlängerung © getty 1/35 Manuel Neuer steht laut dem Sportbuzzer kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2025 - dann wäre er 39 Jahre alt. Sein bisheriges Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig. © getty 2/35 Kingsley Coman verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Der Franzose hat damit die längste Vertragslaufzeit beim Rekordmeister. © getty 3/35 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 4/35 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 5/35 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023, angeblich kurz vor einer Verlängerung bis 2025. © getty 6/35 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 7/35 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 8/35 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 9/35 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 10/35 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 11/35 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/35 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 13/35 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 14/35 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 15/35 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 16/35 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 17/35 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 18/35 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/35 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/35 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/35 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/35 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 23/35 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 24/35 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 25/35 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 26/35 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 27/35 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 28/35 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 29/35 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 30/35 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 31/35 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 32/35 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/35 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 34/35 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 35/35 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

Hertha BSC vs. FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Maolida

Schwolow - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Ascacibar, Darida - M. Richter, S. Serdar - Belfodil, Maolida FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, L. Sane - Lewandowski

FC Bayern: Die kommenden Partien