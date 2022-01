FC Bayern München, News und Gerüchte - Effenberg über Zakaria-Wechsel: "Bei Bayern nichts zu suchen"

Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg hat sich klar gegen einen Wechsel von Denis Zakaria zum FCB ausgesprochen. Während Manuel Neuer offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, arbeit ein anderer Stammspieler weiter an seinem Comeback. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Effenberg schießt gegen FCB-Transferziel

Stefan Effenberg, ehemaliger Mittelfeldstar des FC Bayern, hält überhaupt nichts von einem möglichen Wechsel von Gladbachs Denis Zakaria nach München. Die Bild hatte zuletzt berichtet, der Schweizer stünde ganz oben auf der Wunschliste des FCB und könnte spätestens im Sommer die beiden Wechselkandidiaten Niklas Süle und Corentin Tolisso ersetzen.

"Ich muss sagen: Ein Spieler aus dieser Gladbacher Mannschaft hat bei Bayern nichts zu suchen. Das ist ein anderes Level, an dem sich schon andere die Zähne ausgebissen haben - vom ehemaligen Supertalent Renato Sanches bis zu Marcel Sabitzer aktuell. Der ein oder andere bei Gladbach überschätzt sich offenbar", meinte Effenberg in seiner Kolumne für t-online.

Dieses Überschätzen sei auch der Grund dafür, warum es bei Gladbach in den vergangenen Monaten stetig nach unten geht - gekrönt vom deutlichen Pokalaus bei Zweitligist Hannover. "Wenn Dir Dein Berater Flausen in den Kopf gesetzt hast, bekommst Du die nicht einfach wieder raus. Dann hast Du im Hinterkopf: Wenn das hier nicht so erfolgreich wird, dann werde ich wohl den Verein wechseln. Genauso spielen sie derzeit auch Fußball."

Zakarias Vertrag bei den Fohlen läuft nach der Saison aus, sodass dieser ablösefrei zu haben wäre. Alternativ wäre auch ein Wechsel bereits im Winter denkbar - dann aber gegen eine Gebühr. Während die Borussia neun Millionen Euro fordern soll, wolle Bayern nur die Hälfte zahlen. Mit Manchester United, Juventus Turin, dem FC Arsenal, Barcelona und dem BVB gebe es zahlreiche Mitbewerber.

Beim FC Bayern soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Zakaria vor allem in der Innenverteidigung planen, obwohl der 25-Jährige am Niederrhein überwiegend im defensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen war. Seit 2017 spielt der 40-fache Nationalspieler für die Borussia, kam damals für zwölf Millionen von den Young Boys aus Bern.

FC Bayern, News: Goretzka arbeitet weiter an Comeback

Leon Goretzka war zuletzt aufgrund von immer wieder auftretenden Knieproblemen zum Zuschauen verdammt und arbeitet nun an seinem Comeback. Nachdem dem Mittelfeldspieler am Dienstag das Lauftraining wieder aufgenommen hatte, absolvierte er am Donnerstag im Rahmen seines individuellen Aufbautrainings neben Koordinations- und Tempoläufen erstmals wieder Übungen mit dem Ball. Es ist der nächste Schritt für den 26-Jährigen auf dem Weg zurück auf den Platz.

Mit einem Comeback ist nach übereinstimmenden Medienberichten frühestens Anfang Februar zu rechnen. Nach den vergangenen sechs Pflichtspielen wird er auch die Partie gegen Hertha BSC am Sonntag definitiv verpassen. Das weitere Vorgehen sowie die Rückkehr ins Mannschaftstraining hänge laut kicker davon ab, wie die Patellasehne auf die gesteigerte Belastung reagiert.

"Ein schwieriges Thema", hatte Trainer Julian Nagelsmann zuletzt zu den Problemen seines Leistungsträgers gesagt, der letztmals im Spitzenspiel gegen den BVB zum Einsatz kam. "Wichtig ist, dass es so nicht weitergeht, denn der Zustand ist vor allem für ihn untragbar." Untersuchungen bei einem Spezialisten in Innsbruck hatten ergeben, dass die Problematik konservativ behandelt werden kann.

Karriereende mit 39? Neuer wohl kurz vor Vertragsverlängerung © getty 1/35 Manuel Neuer steht laut dem Sportbuzzer kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2025 - dann wäre er 39 Jahre alt. Sein bisheriges Arbeitspapier ist noch bis 2023 gültig. © getty 2/35 Kingsley Coman verlängerte Mitte Januar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Der Franzose hat damit die längste Vertragslaufzeit beim Rekordmeister. © getty 3/35 Im vergangenen Jahr hatten zuletzt auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Arbeitspapiere bei den Bayern langfristig verlängert. © getty 4/35 Damit läuft im kommenden Sommer nur noch der Vertrag eines prominenten Spielern aus, bei dem offen ist, ob seine langfristige Zukunft in München liegt. Hier zeigen wir Euch die Vertragslaufzeiten aller Bayern-Profis. © getty 5/35 Manuel Neuer (TW, 35 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023, angeblich kurz vor einer Verlängerung bis 2025. © getty 6/35 Sven Ulreich (TW, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © Twitter/FC Bayern 7/35 Alexander Nübel (TW, 24 Jahre): Vertrag bis 30.06.2025. Aktuell an die AS Monaco verliehen. © getty 8/35 Christian Früchtl (TW, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 9/35 Ron-Thorben Hoffmann (TW, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. Aktuell in die League One an den AFC Sunderland verliehen. © imago images 10/35 Omar Richards (LV, 23 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 11/35 Niklas Süle (IV, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 12/35 Bright Arrey-Mbi (IV, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 13/35 Lucas Hernandez (IV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © imago images / FC Bayern München 14/35 Tanguy Nianzou (IV, 19 Jahre): Vertrag bis 30.06.2024. © getty 15/35 Lars Lukas Mai (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Zweitligist Bremen verliehen. © imago images 16/35 Dayot Upamecano (IV, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © imago images 17/35 Chris Richards (IV, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. Aktuell an die TSG Hoffenheim verliehen. © getty 18/35 Bouna Sarr (RV, 29 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 19/35 Benjamin Pavard (RV, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. © getty 20/35 Alphonso Davies (LV, 20 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 21/35 Marc Roca (DM, 24 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 22/35 Adrian Fein (DM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Greuther Fürth verliehen. © getty 23/35 Joshua Kimmich (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 24/35 Leon Goretzka (ZM, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 25/35 Corentin Tolisso (ZM, 27 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2022. © getty 26/35 Robert Lewandowski (ST, 33 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 27/35 Sarpreet Singh (OM, 22 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. Aktuell an Jahn Regensburg verliehen. © getty 28/35 Jamal Musiala (OM, 18 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2026. © getty 29/35 Thomas Müller (OM, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 30/35 Kingsley Coman (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2027. © getty 31/35 Leroy Sane (LF, 25 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2025. © getty 32/35 Serge Gnabry (RF, 26 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 33/35 Eric Maxim Choupo-Moting (ST, 32 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2023. © getty 34/35 Fiete Arp (ST, 21 Jahre): Vertrag bis 30. Juni 2024. Aktuell an Holstein Kiel verliehen. © imago images / Poolfoto 35/35 Joshua Zirkzee (ST, 20 Jahre): Vertrag bis 30.06.2023. Aktuell an den RSC Anderlecht verliehen.

FC Bayern, Gerücht: Neuer kurz vor Verlängerung

Torhüter Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern offenbar wie erwartet verlängern. Nach Informationen des Sportbuzzer soll der neue Kontrakt bis 2025 laufen, eine Bekanntgabe könnte bereits zeitnah erfolgen.

Nach Kingsley Coman würde der FCB somit einen weiteren Leistungsträger langfristig binden, bei Ablauf des Vertrags wäre Neuer 39 Jahre alt. Jüngst hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits klargestellt, dass der ehemalige Schalker nicht mehr den Verein wechseln wird.

"Manuel wird sowieso seine Karriere hier beenden", sagte Hoeneß im Interview mit der Abendzeitung. "Der muss hier seine Karriere beenden. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel." Seit 2011 steht Neuer beim FC Bayern unter Vertrag und führt das Team mittlerweile als Kapitän auf den Platz. Dass er noch nicht an ein Karriereende denkt, hatte Neuer bereits Ende 2021 in der Bild am Sonntag bestätigt: "Vom Alter gibt es aber für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist."

Unmittelbare Auswirkungen könnte die anstehende Verlängerung auch auf die Zukunft von Alexander Nübel haben, der derzeit auf Leihbasis für die AS Monaco aufläuft und mehrfach betont hatte, nicht als Nummer zwei zurückkehren zu wollen. "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", sagte er im vergangenen Jahr dem kicker.

FC Bayern: Die kommenden Partien