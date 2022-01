FC Bayern: Hoeneß geht von Neuer-Karriereende in München aus

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zur Vertragssituation von Torhüter Manuel Neuer geäußert.

"Manuel wird sowieso seine Karriere hier beenden", ist sich Hoeneß im Interview mit der Abendzeitung sicher. Neuer sei ein Urgestein des Vereins geworden. Hoeneß: "Der muss hier seine Karriere beenden. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel."

Am vergangenen Wochenende hatte Sky bereits berichtete, dass Neuer kurz vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags stehe. Zuvor hatten die Münchner zudem ihren Flügelspieler Kingsley Coman mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Eine Ansage an die Konkurrenz?

"Das liegt nicht immer in den Händen des Vereins, zumal die Spieler in der Möglichkeit, ablösefrei zu gehen, leider heute ein Riesenpfund in der Hand haben", betonte Hoeneß. Seiner Meinung nach werde das für die Vereine zunehmend schwieriger, für die Münchner Führungsetage um Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte er daher ein Lob wegen Coman übrig. "Ich finde es super von unserer Vereinsführung, dass sie das geschafft haben. Und ich denke, dass es auch mit den anderen Spielern noch eine gute Chance gibt."

Neben Corentin Tolisso und Sven Ulreich ist auch der Vertrag von Nationalspieler Niklas Süle noch nicht verlängert und würde im Sommer auslaufen. Serge Gnabrys Vertrag läuft 2023 aus. "Gnabry ist in dieser Reihe jetzt der Nächste. Wie ich höre, hat Niklas Süle ein Angebot von uns vorliegen", stellte Hoeneß klar und schickte eine Forderung hinterher: "Das muss er annehmen. Wenn er das nicht tut, dann kann sich der Verein querstellen, doch dann nützt alles nichts."

Hoeneß: Süle-Angebot? "Das muss er annehmen"

Das Wichtigste im Fußballgeschäft sei heute die Fähigkeit, Nein sagen zu können, führte der 70-Jährige aus. "Das Geld der Bank auszugeben a la Barcelona, das ist leicht. Doch ohne Kredite erfolgreich zu sein, das ist die Kunst." Und genau diese Strategie wolle der FC Bayern weiterhin verfolgen.

Sportlich zeigt sich Hoeneß mit der bisher gespielten Saison zufrieden. Bayern habe bis jetzt eine "überragende" Saison gespielt. Eine große Rolle dabei spielt die Neuverpflichtung von Trainer Julian Nagelsmann. Hoeneß: "Ich bin immer wieder verwundert, dass so ein junger Bursche schon so eine Reife hat und so über den Tellerrand hinausschaut."

Auch in der Champions-League könne man an einem guten Tag alle schlagen "Chelsea, Liverpool und Manchester City sind stark. Der Sieger aus Real gegen Paris wird auch zu den Favoriten dazugehören. Wenn wir Salzburg schlagen, was ich hoffe, dann kriegst du nur noch Granaten. Und dann ist die Tagesform entscheidend", sagte er.

