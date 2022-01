FC Bayern: Bosse wollen offenbar Vertrag mit Hasan Salihamidzic verlängern

Hasan Salihamidzic' Vertrag beim FC Bayern München ist bis Sommer 2023 datiert - dem Sportvorstand winkt nun aber eine Verlängerung seines Kontrakts.

Wie die Sport Bild berichtet, wollen die Bayern ihren wichtigsten Mitarbeiter im sportlichen Bereich neben Trainer Julian Nagelsmann noch länger im Klub halten.

Die Verantwortlichen seien trotz einiger Fehlinvestitionen und Rückschläge sehr zufrieden mit der Arbeit von Salihamidzic, Vorstandsboss Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer könnten sich deshalb eine Vertragsverlängerung mit dem 44-Jährigen sehr gut vorstellen.

Offenbar geht der Klub sicher davon aus, dass beide Seiten im Laufe diesen Jahres zusammenfinden werden. Jedenfalls seien Überlegungen in andere Richtung oder das Interesse an Alternativen zu Salihamidzic intern längst vom Tisch. In der Vergangenheit war Gladbach-Sportdirektor Max Eberl immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Salihamidzic wird allerdings noch ein paar Monate warten müssen, ehe es mit seinen Vorgesetzten konkret werden kann: Die Bayern verlängern Verträge mit ihren Vorständen für gewöhnlich frühestens ein Jahr vor Ende des jeweiligen Ablaufs. Vor dem Sommer wird in der Sache also nichts Konkretes passieren.