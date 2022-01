FC Bayern München, News und Gerüchte: Offenbar keine Reisewarnung für FCB-Spieler

Zahlreiche Bayern-Spieler haben sich im Urlaub mit Corona infiziert, eine Reisewarnung des Vereins hatte es zuvor offenbar nicht gegeben. Während Thomas Müller gleich zweimal vor einem Abschied vom FCB gestanden hat, zählt Manuel Neuer wieder einmal zu den drei besten Torhütern der Welt. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, Gerücht: Keine Reisewarnung für FCB-Spieler?

Mit Alphonso Davies wurde am Mittwoch bereits der neunte Bayern-Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, in der kurzen Winterpause hatte der Kanadier seinen Urlaub in Mexiko verbracht. Wie die Bild berichtet, hatte es zuvor keine "explizite Reisewarnung" der Verantwortlichen an die Mannschaft gegeben, wonach diese die Pause in der Heimat verbringen sollen. Es sei jedoch auf die Hygienevorschriften verwiesen und um ein vorsichtiges Verhalten gebeten worden.

Unter anderem Manuel Neuer (Malediven), Corentin Tolisso (Frankreich) und Kingsley Coman (Dubai) infizierten sich im Ausland und sitzen dort in Quarantäne. Thomas Müller stellte währenddessen klar, dass er sich der Einfachheit halber für einen Heimaturlaub entschieden habe: "Nur daheim einsperren ist auch nix. Ich bin jetzt nicht zu Hause geblieben, weil ich irgendwas viel besser machen wollte als meine Kollegen", sagte er im Kickbase-Podcast "Spieltagssiegerbesieger". "Dieses Jahr war mir das zu anstrengend, mit den ganzen Bestimmungen. Wo kann ich hin, wo ergibt es überhaupt Sinn? Außerdem war ich schon länger nicht mehr so richtig zu Hause."

Am Mittwoch hatte Gladbach-Manager Max Eberl - der FC Bayern soll die Rückrunde am Freitag gegen die Fohlen eröffnen - auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sich der FCB bereits um eine Verlegung der Partie bemüht habe. "Ich habe was von der Liga gehört. Und ich habe mit Brazzo (Hasan Salihamidzic, Anm. d. Red.) telefoniert, Bayern würde das Spiel gerne verschieben. Aber das entscheidet die DFL und nicht wir. Unsere Thematik ist, sich auf das Spiel vorzubereiten und davon auszugehen, dass Freitag gespielt wird." Salihamidzic sagte der dpa, dass man sich "Gedanken" mache , "wie wir das Spiel bestreiten können und haben die Situation mit der DFL diskutiert".

Nach Bild-Informationen wartet die DFL auf eine Entscheidung des Münchner Gesundheitsamtes in der Causa Davies, der vor seinem positiven PCR-Testergebnis am Mittwochmorgen noch mit der Mannschaft trainierte. Sollte er sich mit der ansteckenderen Omikron-Variante infiziert haben, wäre aufgrund des direkten Kontakts zu den Kollegen auch eine Mannschaftsquarantäne denkbar. "Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation", teilte der FCB bezüglich Davies am Mittwochnachmittag mit.

Laut DFL-Statuten müssen den Bayern 15 Spieler zur Verfügung stehen, um das Spiel bestreiten zu müssen - darunter neun Lizenzspieler (darunter ein Torwart). Der restliche Kader kann mit Spielern der zweiten Mannschaft sowie anderen Vertragsspielern aufgefüllt werden. Doch nicht nur Corona verschärft die Personallage: Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und Bouna Sarr (Senegal) weilen im Zuge des Afrika-Cups bei den Nationalmannschaften. Josip Stanisic fällt mit einem Muskelbündelriss aus, Leon Goretzka (Aufbautraining nach Hüftproblemen) und Serge Gnabry (trainierte individuell) sind noch fraglich.

FC Bayern, News: Neuer bei Welttorhüter-Wahl nominiert

Immerhin eine gute Nachricht gibt es für Manuel Neuer und den FC Bayern: Der Schlussmann befindet sich unter den drei Finalisten bei der Wahl zum Welttorhüter der FIFA, der am 17. Januar ausgezeichnet wird. Dazu zählen auch Gianluigi Donnarumma (PSG) und Edouard Mendy (FC Chelsea).

Mit Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) ist auch eine deutsche Torhüterin dabei. Die beste Torhüterin und der beste Torhüter im Frauen- bzw. Männerfußball werden von einer internationalen Jury gewählt, die sich aus amtierenden Trainern und Spielführern aller Frauen-/Männernationalteams zusammensetzt. Zudem darf je ein Fachjournalist pro Gebiet abstimmen, das ein Nationalteam vertritt. Auch auf FIFA.com registrierte Fans dürfen ihr Votum abgeben.

Die Nominierten:

Welttorhüterin Welttorhüter Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) Manuel Neuer (Bayern München) Christiane Endler (Chile/Paris St. Germain/Olympique Lyon) Gianluigi Donnarumma (Italien/AC Mailand/Paris St. Germain) Stephanie Lynn Marie Labbe (Kanada/FC Rosengard/Paris St. Germain) Edouard Mendy (Senegal/FC Chelsea)

FC Bayern, News: Wie Müller fast in Hoffenheim landete

2009 stand Thomas Müller kurz vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim. Warum es nicht dazu gekommen ist, erzählte er im Kickbase-Podcast: "Jürgen Klinsmann konnte mich zu der Zeit nicht gebrauchen und da stand ich kurz vor einem Transfer", erklärte Müller, der damals vorwiegend im Kader der zweiten Mannschaft spielte. "Hoffenheim wollte mich." Die TSG stand zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze - punktgleich mit Bayern.

Ein Transfer scheiterte von Hoffenheimer Seite letztendlich nur am Geld: "Am Ende ging es aber auch um eine Ablöse - ein paar Hunderttausend oder so." Im Nachhinein sei er über den misslungenen Transfer aber nicht unglücklich: "Es war dann so, dass Bayern Hoffenheim eine Summe genannt hat - irgendwas zwischen zwei und fünf Millionen - und Hoffenheim fand das dann zu teuer."

Auch Hermann Gerland, damals noch Trainer der Amateure, hatte bei Müllers Verbleib seine Finger im Spiel. Müller: "Am Ende hat Hermann Gerland stark für meinen Verbleib gekämpft - im Sinne des Vereins und auch in seinem eigenen Sinne, weil er mich in der zweiten Mannschaft behalten wollte."

Hier geht es zur ausführlichen News, darin schildert Müller auch, wie im Winter 2019/20 erneut ein Wechsel im Raum stand.

Abgestürzte Weltstars - und Neymar?! Diese Spieler gingen Hoeneß durch die Lappen © getty 1/26 In seiner Zeit als Manager und später Präsident des FC Bayern München transferierte Uli Hoeneß von 1979 bis 2019 unzählige Spieler. Einen deutschen Nationalspieler verpflichtete er sogar, als er eigentlich nichts mehr zu sagen hatte. © getty 2/26 Allerdings gingen nicht alle Transfer-Geschäfte erfolgreich über die Bühne. Zum 70. Geburtstag der Bayern-Legende präsentieren wir euch die Top 10 der Spieler, die fast beim FC Bayern gelandet wären, Hoeneß aber doch durch die Lappen gingen. © getty 3/26 Platz 10 - GENNARO GATTUSO: Der 1,77 Meter große, italienische Wadenbeißer war sich im Jahr 2008 mit den Bayern "bereits zu 95 Prozent einig", wie er selbst einmal gestand. Vor allem Jürgen Klinsmann soll sich damals für ihn stark gemacht haben. © getty 4/26 Auch der Italiener hatte Bock auf Bayern, ein Wechsel kam wegen des Vetos seines damaligen Klubs Milan aber nie zustande. "Präsident Berlusconi und Sportdirektor Galliani haben mir klargemacht, dass Mailand meine sportliche Heimat ist", gestand er. © getty 5/26 Platz 9 - ADRIANO: Bei der U20-WM 2001 in Argentinien sah der damalige Bayern-Chefscout Wolfgang Dremmler einen "überragenden Büffel, einen Klotz". Adriano wurde hinter Javier Saviola der zweitbeste Torschütze des Turniers. © getty 6/26 Aber als die Bayern den Stürmer verpflichten wollten, ghostete der Brasilianer sie einfach. Seine Berater und er waren nicht mehr zu erreichen und tauchten unter. Als Adriano wieder "auftauchte", unterschrieb die Skandalnudel bei Inter Mailand. © getty 7/26 Platz 8 - SERGIO AGÜERO: 2006 sah sich Uli Hoeneß das argentinische Talent in Buenos Aires an. Doch der Manager war nicht überzeugt. Beim Aufwärmen "lehnte Agüero an einem Zaun", erzählte er später. © getty 8/26 "In der ersten Halbzeit war er nicht einmal am Ball." Daher wollte er nur fünf der geforderten 16 Millionen Euro bezahlen. Schließlich ging Agüero, der seine Karriere erst kürzlich beendete, für 23 Millionen Euro zu Atletico Madrid. © getty 9/26 Platz 7 - TIMO WERNER: Im September 2021 kam heraus, dass der deutsche Nationalspieler während seiner Zeit in Leipzig 2018 schon - Zitat laut Spiegel - widerwillig einen Vorvertrag beim FC Bayern unterschrieben hatte. © getty 10/26 Eingefädelt haben sollen den Deal Timo Werners damaliger Berater Karlheinz Förster - und Hoeneß. Der war damals Präsident und hatte streng genommen gar nichts mehr mit der Kaderplanung des FC Bayern zu tun. Aber: Einmal Manager, immer Manager. © getty 11/26 Als Werner erfahren hatte, dass Hasan Salihamidzic und der damalige Trainer Niko Kovac nicht vollends von ihm überzeugt gewesen sein sollen, soll er jedoch auf die Annullierung der Vereinbarung gedrängt haben. Mit Erfolg. © getty 12/26 Platz 6 - XAVI: Gleich zweimal wollte Bayern Xavi haben. Zum ersten Mal nach der EM 2008. Der Transfer scheiterte aber, da der neue Barca-Trainer Pep Guardiola sein Veto einlegt hatte. © getty 13/26 "Pep hat mir gesagt, dass ich nicht wechseln dürfte, dass er sich die Mannschaft nicht ohne mich vorstellen könne. Damit hat er mich gekriegt", erklärte Xavi. © getty 14/26 Als Pep dann selbst das Ruder bei den Bayern übernahm, fragte er, ob Xavi nun nach München wolle. Der Spanier wollte aber keinen direkten Konkurrenten auf den Champions-League-Titel stärken und blieb in Barcelona. © getty 15/26 Platz 5 - RUUD GULLIT: Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer besuchten den Mittelfeldspieler einst in Mailand. "Als wir morgens um halb zehn bei ihm in die Wohnung kamen, war noch niemand wach – außer der Butler", erzählte Hoeneß später. © getty 16/26 In dem Gespräch einigte man sich, Gullit kam nach München und übernachtete bei Hoeneß. "Am nächsten Morgen hat er gesagt, er müsse nach Mailand und mit seiner Frau sprechen – am Abend hat er dann abgesagt", so Hoeneß. © getty 17/26 Platz 4 – ZLATAN IBRAHIMOVIC: Nach dem Champions-League-Sieg 2001 war Bayern München eines der Sehnsuchtsziele für aufstrebende Jungstars. Wie passend, dass dem Schweden zu der Zeit sein Heimatklub Malmö FF etwas zu klein wurde. © getty 18/26 Laut seinem Jugendtrainer Björn Andersson wollten die Schweden aber acht Millionen Euro kassieren: "Aber Bayern sagte: 'So viel Geld zahlen wir nicht für einen Jugendspieler'". © getty 19/26 Uli Hoeneß erklärte dazu mal bei RTL: "Er ist ein großer Spieler, aber seine Gehaltsforderungen waren auch göttlich. Wir waren mal interessiert, aber sind nicht einmal bis zur Hauptspeise gekommen." © getty 20/26 Platz 3 - NEYMAR: Als Pep Guardiola 2013 nach München wechselte, wollte er unbedingt den jungen Brasilianer vom FC Santos verpflichten. Da die Ablöseforderungen des brasilianischen Klubs jedoch zu hoch waren, wurde die Transfer-Idee verworfen. © getty 21/26 Bayern versprach Pep, stattdessen den deutschen Neymar zu holen. Mario Götze wurde für 37 Millionen von Ligakonkurrent Borussia Dortmund geholt, wurde bei Bayern aber nie wirklich glücklich. © getty 22/26 Platz 2 - KAKA: Chefscout Wolfgang Dremmler sah den späteren Weltfußballer bei dessen Debüt für den FC Sao Paulo. "Ich hab Uli angerufen und gesagt: 'Du musst kommen, es ist unglaublich, was hier passiert.'" © getty 23/26 Die Bayern hatten jedoch bereits Thorsten Fink, Mehmet Scholl und Co. für die kreative Abteilung. Hoeneß winkte ab. Zwei Jahre später wechselte Kaka, nachdem ein Wechsel zum VfB Stuttgart auch nicht klappte, für rund 8,5 Millionen Euro zum AC Milan. © getty 24/26 Platz 1 - DIEGO MARADONA: Die Bayern waren einst in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Diego Armando Maradona. Als El Diez noch beim FC Barcelona kickte, wollte Hoeneß ihn unbedingt in die Bundesliga holen. © getty 25/26 "Wir waren schon ziemlich weit und wären finanziell an verrückte Dinge rangegangen“, verriet Hoeneß später über das Treffen mit Maradona und seiner Entourage. Mit am Tisch saß damals auch Giovanni Branchini. © getty 26/26 Mit der italienischen Spielervermittlerlegende hat Hoeneß unzählige internationale Transfers eingefädelt. Am Ende wurde es dann aber bekanntermaßen nichts. Stattdessen singen sie nun in Neapel heutzutage noch Lieder über Maradona.

