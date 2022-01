FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach - Corona-Chaos: Ab wann kommt es zur Spielabsage?

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga steht wegen der ernsten Coronasituation bei den Münchnern auf der Kippe. SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Spiel.

Die Bundesliga startet am kommenden Freitag, den 7. Januar, um 20.30 Uhr mit dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Bayern München und Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde. So sieht es jedenfalls der Plan vor. Ob die Partie des 18. Spieltags jedoch bestritten werden kann, steht noch lange nicht fest - die Wahrscheinlichkeit sinkt von Tag zu Tag.

FC Bayern vs. Gladbach - Welche FCB-Spieler fallen mit Corona aus?

Die neue Omikron-Variante des Coronavirus bereitet der Bundesliga zurzeit nämlich große Probleme. Zahlreiche Bundesligisten haben gleich mehrere Infizierte zu beklagen. Bei wohl keinem Klub ist die Situation jedoch so ernst wie beim FC Bayern München.

Mit Alphonso Davies erwischte es am Mittwoch den bereits neunten Münchner. Zuvor waren auch Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Omar Richards, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Leroy Sane sowie Co-Trainer Dino Toppmöller positiv auf Corona getestet worden und sind nun in Isolation.

FC Bayern vs. Gladbach - Welche FCB-Spieler fallen noch aus?

Doch Corona ist nicht alleine Schuld an der starken Dezimierung des Bayern-Kaders. Der Afrika-Cup und Verletzungen erschweren Trainer Julian Nagelsmann ebenfalls die Situation. Eric Maxim Choupo-Moting (Kamerun) und Bouna Sarr (Senegal) sind bei ihren Nationalmannschaften. Während Josip Stanisic wegen eines Muskelbündelrisses fix nicht mit dabei ist, sind Leon Goretzka (Aufbautraining nach Hüftproblemen) und Serge Gnabry (trainierte individuell) möglicherweise ebenfalls nicht einsatzbereit.

Beim Trainingsauftakt am vergangenen Montag hatte Trainer Julian Nagelsmann lediglich zwölf Spieler, davon zwei Torhüter, zur Verfügung. "Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir das Spiel bestreiten können und haben die Situation mit der DFL diskutiert", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic der dpa.

"Es ist so, dass Bayern das Spiel gerne absetzen würde. Aber das entscheidet die Liga", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nach einem Telefonat mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und einem Gespräch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).

© getty Dayot Upamecano und Lucas Hernandez sind nur zwei von insgesamt neun Coronafällen beim FC Bayern.

FC Bayern vs. Gladbach - Ab wann kommt es zur Spielabsage?

Die Regelung, die bestimmt, ob am Freitag in der Allianz Arena die Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach stattfinden kann, ist in der Spielordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Paragraph 2 unter Punkt 3 ("Absetzung wegen Erkrankung von Spielern") verankert. Demnach darf ein Klub, der einen Antrag auf eine Spielabsetzung stellt, nicht "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung haben. Neun davon müssen Lizenzspieler sein, darunter ein Torwart.

Obwohl die Situation beim Rekordmeister nicht gut aussieht, hat er dank der Reservemannschaft in der Regionalliga einige Spieler, die auch für die Profis auflaufen dürfen. Somit wäre es noch möglich, die erforderte Anzahl an Kaderspielern zu erreichen.

FC Bayern vs. Gladbach: Wie könnte Nagelsmann aufstellen?

Sollte das Spiel stattfinden, müsste Nagelsmann einige Änderungen in der Startaufstellung vornehmen. Regionalligaspieler wie Bright Arrey-Mbi, Angelo Brückner oder Malik Tillman könnten so zu Einsatzminuten kommen. Sven Ulreich wird wahrscheinlich sein erstes Ligaspiel der Saison bestreiten. Zudem kehrt Joshua Kimmich nach der Corona-Pause wieder zurück. Vorne tut sich hingegen nicht viel. Thomas Müller, Jamal Musiala und Robert Lewandowski sind fit.

Ulreich - Pavard, Arrey-Mbi, Süle, Brückner - Kimmich, Sabitzer (Goretzka) - Gnabry (Tillman), Müller, Musiala - Lewandowski

FC Bayern vs. Gladbach - Welche Gladbacher fallen mit Corona aus?

Zwar ist die Corona-Situation bei den Fohlen bei weitem nicht so ernst wie beim FCB, mit Denis Zakaria und Joe Scally sind jedoch zwei Stammspieler positiv auf Corona getestet worden. So auch Keanan Bennetts und Mamadou Doucoure. Ob die vier am Freitag fehlen werden, ist jedoch noch nicht fix. "Der eine oder andere hat die Möglichkeit, bis Freitag zurückzukommen. Ganz genau kann man das jetzt noch nicht sagen. Es hat auch viel mit den Gesundheitsämtern zu tun, wann die Jungs schließlich freigegeben werden", meinte Gladbach-Coach Adi Hütter.

Jonas Hofmann hingegen ist nach seiner Knie-OP noch nicht einsatzbereit.

