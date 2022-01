FCB-Spiel gegen Gladbach vor Absage? Eberl: "Bayern würde das Spiel gerne absetzen"

Bayern München würde das Spiel zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) aufgrund der angespannten Personalsituation nach acht Coronafällen gerne verschieben.

"Es ist so, dass Bayern das Spiel gerne absetzen würde. Aber das entscheidet die Liga", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nach einem Telefonat mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und einem Gespräch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL).

"Wir sind nur ein Spiegelbild der Gesellschaft", kommentierte Eberl die zugespitzte Lage: "Wir sind keine Parallel-Gesellschaft." Die Gladbacher bereiten sich derzeit aber "so vor, als ob das Spiel stattfinden würde", sagte Trainer Adi Hütter. "Trotz der Ausfälle hat der FC Bayern noch eine schlagkräftige Truppe."

Neben den acht positiv getesteten Spielern um Manuel Neuer und Leroy Sane fehlen den Bayern auch Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr (beide Afrika-Cup) und Josip Stanisic (verletzt).

Auch die Nationalspieler Leon Goretzka und Niklas Süle standen am Mittwochvormittag nicht auf dem Trainingsplatz. Damit standen lediglich zehn Feldspieler am Mittwoch auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Das Torhütertrio um Neuer-Vertreter Sven Ulreich und Christian Früchtl wurde von U19-Stammkeeper Johannes Schenk komplettiert.

Zahlen explodieren - Top-Teams hart getroffen: Die Coronafälle der BL-Klubs © getty 1/21 Auch die Bundesliga bleibt von der rollenden Omikron-Welle nicht verschont. Immer mehr Klubs vermelden positiv auf das Coronavirus getestete Spieler. SPOX blickt unmittelbar vor dem Rückrundenstart auf die Wasserstände der Teams. © getty 2/21 Vor allem Tabellenführer Bayern München ist stark betroffen. Beim deutschen Rekordmeister fallen nach derzeitigem Stand mindestens acht Spieler aus. Der FCB müsste gegen Gladbach am kommenden Freitag somit mit einer Rumpftruppe an den Start gehen. © getty 3/21 Auch international macht das Virus seine Runde. Zuletzt vermeldete Paris Saint-Germain, dass sich Superstar Lionel Messi infiziert habe. Der Argentinier hätte sich über den Jahreswechsel in seiner Heimat angesteckt. © getty 4/21 FC BAYERN MÜNCHEN: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Leroy Sane, Dayot Upamecano © getty 5/21 BORUSSIA DORTMUND: Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf © getty 6/21 SC FREIBURG: Kein bestätigter Fall. © getty 7/21 BAYER 04 LEVERKUSEN: Kein bestätigter Fall. © getty 8/21 TSG 1899 HOFFENHEIM: Ermin Bicakcic © getty 9/21 EINTRACHT FRANKFURT: Kristijan Jakic, Jens Grahl © getty 10/21 UNION BERLIN: Pawel Wszolek © getty 11/21 1. FC KÖLN: Kein bestätigter Fall. © getty 12/21 1. FSV MAINZ 05: Kein bestätigter Fall. © getty 13/21 RB LEIPZIG: Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Solomon Bonnah © getty 14/21 HERTHA BSC: Santiago Ascacibar, Lucas Tousart, Fredrik Andre Björkan © getty 15/21 VFL BOCHUM: Kostas Stafylidis © getty 16/21 VFL WOLFSBURG: Kevin Mbabu, Dodi Lukebakio, Aster Vranckx, © getty 17/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Denis Zakaria, Keanan Bennetts, Mamadou Doucoure, Joe Scally © getty 18/21 FC AUGSBURG: Tomas Koubek © getty 19/21 VFB STUTTGART: Wahid Faghir, Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Mateo Klimowicz, Konstantinos Mavropanos © getty 20/21 ARMINIA BIELEFELD: Kein bestätigter Fall. © getty 21/21 SPVGG GREUTHER FÜRTH: Ein bestätigter Fall (Name wurde nicht bekannt gegeben).

FC Bayern - Mönchengladbach: Spielverlegung klar geregelt

In Paragraph 2 der Richtlinien zur Spielordnung der DFL heißt es unter Punkt 3 ("Absetzung wegen Erkrankung von Spielern"), dass Anträge auf Absetzung abzulehnen sind, wenn: einer Mannschaft "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen. Davon müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, sein.

Die Bayern hatten laut Sport Bild aufgrund der steigenden Coronafallzahlen im Team zuletzt ihre Sicherheitsmaßnahmen nochmals verschärft. Ab sofort sollen die Spieler demnach beim gemeinsamen Essen noch strikter voneinander getrennt sein und sich in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds oder Trainingsplatzes nur noch mit Mundschutz begegnen.