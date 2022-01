FC Bayern, News und Gerüchte: Geheime Pedri-Offerte sorgte offenbar für Unmut bei Barcelona

Der FC Bayern gab im abgelaufenen Spätsommer offenbar ein geheimes Angebot für Barca-Talent Pedri ab. Uli Hoeneß glaubt an ein Karriereende von Manuel Neuer in München. Außerdem: Leaks zum neuen Bayern-Auswärtstrikot aufgetaucht. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Hier findet Ihr weitere FCB-News und -Gerüchte.

FCB, Gerücht: Bayern gab offenbar Geheim-Offerte für Pedri ab

Erst im vergangenen Sommer verlängerte Spaniens Top-Talent Pedri seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2026. Neben vielen anderen europäischen Topklubs soll damals auch der FC Bayern an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert gewesen sein.

Wie Sport1 nun berichtet, soll der deutsche Rekordmeister gar einen Abwerbungsversuch unternommen haben, ohne dabei den FC Barcelona zu informieren. "Es stimmt, dass Bayern mit Barca-Spielern im Austausch war, ohne Barca darüber zu informieren. Ich würde nicht sagen, dass das Verhältnis zwischen den Klubs sehr schlecht ist, aber es ist sicherlich nicht mehr so wie früher", wird eine der Barca-Führung nahestehende Person zitiert.

Demnach sollen sich die Bayern-Kaderplaner Hasan Salihamidzic und Marco Neppe im Spätsommer ausgiebig um den Golden-Boy-Gewinner bemüht haben. Der Plan: Pedri zur Saison 22/23 aus Barcelona loseisen. Auch eine offizielle Absage der Katalanen soll die Bayern nicht davon abgehalten haben, weiter an der Personalie dranzubleiben.

Das habe das Verhältnis zwischen den beiden Führungsetagen maßgeblich beschädigt. Sport1-Infos zufolge zeigten sich Barca-Präsident Joan Laporta und sein Umfeld in letzter Zeit zunehmend irritiert vom Verhalten den Bayern-Bosse.

Pedri: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gespielte Minuten Champions League 2 - - 158 LaLiga 2 - - 152 Supercopa 1 - - 74 GESAMT 5 - - 384

Wer trifft bei den Bayern am häufigsten Aluminium? © getty 1/32 Auch in dieser Saison führt Robert Lewandowski die Torschützenliste der Bayern souverän an. Doch der Pole ist auch in einer anderen Kategorie das Nonplusultra beim FCB: Nämlich bei Alu-Treffern seit 2008. SPOX präsentiert die Top 30. © imago images 2/32 Platz 28 – HOLGER BADSTUBER (Abwehr/Deutschland): 3 Aluminiumtreffer in 177 Spielen seit 2008 © imago images 3/32 Platz 28 – ANATOLIY TYMOSHCHUK (Mittelfeld/Ukraine): 3 Aluminiumtreffer in 132 Spielen seit 2008 © imago images 4/32 Platz 28 – XABI ALONSO (Mittelfeld/Spanien): 3 Aluminiumtreffer in 117 Spielen seit 2008 © imago images 5/32 Platz 28 – JUAN BERNAT (Abwehr/Spanien): 3 Aluminiumtreffer in 113 Spielen seit 2008 © imago images 6/32 Platz 25 – LEROY SANE (Sturm/Deutschland): 4 Aluminiumtreffer in 71 Spielen seit 2008 © imago images 7/32 Platz 25 – JAMES RODRIGUEZ (Mittelfeld/Kolumbien): 4 Aluminiumtreffer in 67 Spielen seit 2008 © imago images 8/32 Platz 25 – LUCA TONI (Sturm/Italien): 4 Aluminiumtreffer in 43 Spielen seit 2008 © imago images 9/32 Platz 18 – JOSHUA KIMMICH (Mittelfeld/Deutschland): 5 Aluminiumtreffer in 281 Spielen seit 2008 © imago images 10/32 Platz 18 – JAVI MARTINEZ (Mittelfeld/Spanien): 5 Aluminiumtreffer in 268 Spielen seit 2008 © getty 11/32 Platz 18 – NIKLAS SÜLE (Abwehr/Deutschland): 5 Aluminiumtreffer in 157 Spielen seit 2008 © imago images 12/32 Platz 18 – DOUGLAS COSTA (Sturm/Brasilien): 5 Aluminiumtreffer in 97 Spielen seit 2008 © imago images 13/32 Platz 18 – MARIO MANDZUKIC (Sturm/Kroatien): 5 Aluminiumtreffer in 88 Spielen seit 2008 © imago images 14/32 Platz 18 – JAMAL MUSIALA (Mittelfeld/Deutschland): 5 Aluminiumtreffer in 63 Spielen seit 2008 © getty 15/32 Platz 18 – PHILIPPE COUTINHO (Mittelfeld/Brasilien): 5 Aluminiumtreffer in 38 Spielen seit 2008 © getty 16/32 Platz 17 – XHERDAN SHAQIRI (Sturm/Schweiz): 6 Aluminiumtreffer in 81 Spielen seit 2008 © imago images 17/32 Platz 16 – LEON GORETZKA (Mittelfeld/Deutschland): 8 Aluminiumtreffer in 130 Spielen seit 2008 © imago images 18/32 Platz 13 – THIAGO (Mittelfeld/Spanien): 9 Aluminiumtreffer in 235 Spielen seit 2008 © getty 19/32 Platz 13 – CORENTIN TOLISSO (Mittelfeld/Frankreich): 9 Aluminiumtreffer in 110 Spielen seit 2008 © getty 20/32 Platz 13 – MIROSLAV KLOSE (Sturm/Deutschland): 9 Aluminiumtreffer in 103 Spielen seit 2008 © imago images 21/32 Platz 12 – MARIO GÖTZE (Mittelfeld/Deutschland): 10 Aluminiumtreffer in 114 Spielen seit 2008 © imago images 22/32 Platz 10 – TONI KROOS (Mittelfeld/Deutschland): 11 Aluminiumtreffer in 185 Spielen seit 2008 © imago images 23/32 Platz 10 – ARTURO VIDAL (Mittelfeld/Chile): 11 Aluminiumtreffer in 124 Spielen seit 2008 © imago images 24/32 Platz 9 – SERGE GNABRY (Sturm/Deutschland): 12 Aluminiumtreffer in 152 Spielen seit 2008 © getty 25/32 Platz 8 – DAVID ALABA (Abwehr/Österreich): 13 Aluminiumtreffer in 431 Spielen seit 2008 © imago images 26/32 Platz 6 – FRANCK RIBERY (Sturm/Frankreich): 16 Aluminiumtreffer in 379 Spielen seit 2008 © imago images 27/32 Platz 6 – MARIO GOMEZ (Sturm/Deutschland): 16 Aluminiumtreffer in 174 Spielen seit 2008 © getty 28/32 Platz 5 – KINGSLEY COMAN (Sturm/Frankreich): 17 Aluminiumtreffer in 217 Spielen seit 2008 © imago images 29/32 Platz 4 – ARJEN ROBBEN (Sturm/Niederlande): 22 Aluminiumtreffer in 309 Spielen seit 2008 © imago images 30/32 Platz 3 – BASTIAN SCHWEINSTEIGER (Mittelfeld/Deutschland): 25 Aluminiumtreffer in 283 Spielen seit 2008 © imago images 31/32 Platz 2 – THOMAS MÜLLER (Mittelfeld/Deutschland): 40 Aluminiumtreffer in 609 Spielen seit 2008 © getty 32/32 Platz 1 – ROBERT LEWANDOWSKI (Sturm/Polen): 58 Aluminiumtreffer in 356 Spielen seit 2008

Bayern, News: Hoeneß geht von Neuer-Karriereende in München aus

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich zur Vertragssituation von Torhüter Manuel Neuer geäußert.

"Manuel wird sowieso seine Karriere hier beenden", ist sich Hoeneß im Interview mit der Abendzeitung sicher. Neuer sei ein Urgestein des Vereins geworden. Hoeneß: "Der muss hier seine Karriere beenden. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel."

Am vergangenen Wochenende hatte Sky bereits berichtet, dass Neuer kurz vor einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags stehe. Zuvor hatten die Münchner zudem ihren Flügelspieler Kingsley Coman mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet.

"Das liegt nicht immer in den Händen des Vereins, zumal die Spieler in der Möglichkeit, ablösefrei zu gehen, leider heute ein Riesenpfund in der Hand haben", betonte Hoeneß. Seiner Meinung nach werde das für die Vereine zunehmend schwieriger, für die Münchner Führungsetage um Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte er daher ein Lob wegen Coman übrig. "Ich finde es super von unserer Vereinsführung, dass sie das geschafft haben. Und ich denke, dass es auch mit den anderen Spielern noch eine gute Chance gibt."

Sportlich zeigt sich Hoeneß mit der bisher gespielten Saison zufrieden. Bayern habe bis jetzt eine "überragende" Saison gespielt. Eine große Rolle dabei spielt die Neuverpflichtung von Trainer Julian Nagelsmann. Hoeneß: "Ich bin immer wieder verwundert, dass so ein junger Bursche schon so eine Reife hat und so über den Tellerrand hinausschaut."

FCB, News: Bayern-Auswärtstrikot 22/23 geleaked

Rekordmeister FC Bayern München setzt bei seinem Auswärtstrikot für die kommende Saison offenbar auf einen schlicht-edlen Look. Das legt jedenfalls ein Leak nahe, den das auf diesem Gebiet für gewöhnlich gut informierte Portal footyheadlines veröffentlicht hat.

Laut des Designs werden die FCB-Stars 2022/23 in der Fremde in einem weißen Shirt ihres Ausrüsters adidas auflaufen. Die Applikationen wie die Sponsorenlogos, das Klubwappen und die Sterne darüber sind goldfarben gehalten. Die Kombination aus weiß und gold gab es bei einem Trikot des FC Bayern in dieser Form noch nicht.

Am Kragen ist ein dünner schwarzer Rand vorgesehen. An Kragen und Ärmeln variiert die Grundfarbe zudem ein wenig und sorgt mit einem leichten anthrazitblau für einen weiteren Hingucker.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele