FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Vor dem Rückrundenstart des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag gibt FCB-Trainer Julian Nagelsmann Auskunft über den aktuellen Stand der Dinge. Die PK im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Gladbach-Spiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alles dreht sich vor dem ersten Bayern-Spiel des Jahres um die Corona-Situation beim Rekordmeister. Am Mittwoch wurde in Alphonso Davies der neunte Spieler positiv auf das Virus getestet, zuvor waren unter anderem auch Manuel Neuer und Leroy Sane betroffen. Wie Gladbachs Manager Max Eberl am Mittwoch bestätigte, haben sich die Bayern im Vorfeld mit dem Versuch einer Verlegung der Partie beschäftigt.

Vor Beginn: Die Medienrunde beginnt heute um 13.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Bayern-PK mit Julian Nagelsmann vor der Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER).

© getty Alphonso Davies fällt nach einem positiven Coronatest vorerst aus.

FC Bayern München: Pressekonferenz heute im Livestream

Ihr könnt die Pressekonferenz des FC Bayern auch im kostenlosen Livestream verfolgen - zum einen auf der YouTube-Seite der Münchner und zum anderen auf der offiziellen Klub-Homepage.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele