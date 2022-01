Bayern-Boss Kahn kritisiert DFL-Regularien: "Langfristig verletzte Spieler gelten als einsatzfähig"

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat sich zur Corona-Situation beim FC Bayern geäußert. Im Hinblick auf die DFL-Regularien regte der Bayern-Boss eine Überarbeitung an.

"Ich habe im Fußball schon einiges erlebt, aber das ist ein absolutes Novum, dass elf absolute Stammspieler nicht dabei sind", sagte Kahn vor dem Rückrundenauftakt der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach auf DAZN.

Aufgrund der dünnen Personaldecke setzten sich die Bayern auch mit der Möglichkeit einer Spielverlegung auseinander. Letztlich konnte die Partie aber angepfiffen werden. Kahn kritisierte in diesem Zusammenhang dennoch die Statuten der Deutschen Fußball-Liga (DFL): "Es gibt Regularien von der DFL, die nehmen wir an und akzeptieren wir für den heutigen Tag. Aber die wurden in einer Zeit gemacht, in der es Corona noch nicht gegeben hat. Ich kann nur anregen, wenn sich alles beruhigt hat, sich diese Regularien noch mal ganz genau anzuschauen und diese doch noch mal zu überarbeiten."

In Paragraph 2 der Richtlinien zur Spielordnung der DFL heißt es unter Punkt 3 ("Absetzung wegen Erkrankung von Spielern"), dass Anträge auf Absetzung abzulehnen sind, wenn einer Mannschaft "mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler" zur Verfügung stehen. Davon müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, sein.

Allerdings gelten auch verletzte Spieler dabei als spielfähig. "Mir als ehemaliger Sportler will es nicht verständlich werden, dass Spieler die langfristig verletzt sind als einsatzfähig gelten", sagte Kahn und nannte die verletzt fehlenden Bayern-Spieler Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Leon Goretzka (Knieprobleme). "Das sind Dinge, über die man sich noch mal Gedanken machen sollte", meinte Kahn.

Die Corona-Fälle aller Bundesliga-Klubs © getty 1/21 Auch die Bundesliga bleibt von der rollenden Omikron-Welle nicht verschont. Immer mehr Klubs vermelden positiv auf das Coronavirus getestete Spieler. SPOX blickt unmittelbar vor dem Rückrundenstart auf die Wasserstände der Teams. © getty 2/21 Vor allem Tabellenführer Bayern München ist stark betroffen. Beim deutschen Rekordmeister fallen nach derzeitigem Stand zehn Spieler aus. Der FCB muss gegen Gladbach am kommenden Freitag somit mit einer Rumpftruppe an den Start gehen. © getty 3/21 Auch am Freitag hat es wieder einige positive Tests im deutschen Oberhaus gegeben. In Freiburg hat es drei näher nicht genannte Fälle gegeben, bei Bayer Leverkusen hat es Nadiem Amiri erwischt. © getty 4/21 FC BAYERN MÜNCHEN: Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Christopher Scott © getty 5/21 BORUSSIA DORTMUND: Dan-Axel Zagadou, Marius Wolf © getty 6/21 SC FREIBURG: Drei Fälle, Namen nicht bekannt © getty 7/21 BAYER 04 LEVERKUSEN: Nadiem Amiri © getty 8/21 TSG 1899 HOFFENHEIM: Ermin Bicakcic © getty 9/21 EINTRACHT FRANKFURT: Kristijan Jakic, Jens Grahl, Danny da Costa, Jesper Lindström © getty 10/21 UNION BERLIN: Pawel Wszolek, Sheraldo Becker, © getty 11/21 1. FC KÖLN: Kein bestätigter Fall. © getty 12/21 1. FSV MAINZ 05: Moussa Niakhate © getty 13/21 RB LEIPZIG: Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs, Dani Olmo, Christopher Nkunku, Solomon Bonnah © getty 14/21 HERTHA BSC: Santiago Ascacibar, Lucas Tousart, Fredrik Andre Björkan © getty 15/21 VFL BOCHUM: Kostas Stafylidis © getty 16/21 VFL WOLFSBURG: Kevin Mbabu, Dodi Lukebakio, Aster Vranckx, © getty 17/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Denis Zakaria, Keanan Bennetts, Mamadou Doucoure, Joe Scally © getty 18/21 FC AUGSBURG: Tomas Koubek © getty 19/21 VFB STUTTGART: Wahid Faghir, Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Mateo Klimowicz, Konstantinos Mavropanos © getty 20/21 ARMINIA BIELEFELD: Kein bestätigter Fall. © getty 21/21 SPVGG GREUTHER FÜRTH: Ein bestätigter Fall (Name wurde nicht bekannt gegeben).

FC Bayern: Kahn verteidigt Hygienekonzept

Zugleich verteidigte der Bayern-Boss das Hygienekonzept des Rekordmeisters. "Wir haben schon vor Weihnachten mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet und unser Hygienekonzept auch vor Weihnachten noch mal verschärft. Was wir jetzt erleben, ist kein Corona-Ausbruch, der innerhalb der Mannschaft passiert. Die Spieler sind aus ihrem wohlverdienten Urlaub zurückgekommen und waren eben alle infiziert. Das Konzept, mit dem wir auch seit dieser neuen Variante arbeiten, ist verschärft und ist exzellent gut, weil wir innerhalb des Klubs und innerhalb der Mannschaft keine großen Ausbrüche zu verzeichnen haben", sagte Kahn.

Der aktuell angespannten Situation blickte Kahn dennoch selbstbewusst entgegen: "Man sieht an der jetzigen Situation, dass eine gewisse Flexibilität in der Planung gefragt ist. Aber wir sind Bayern München, wir kenne die Herausforderung und wissen, damit umzugehen."