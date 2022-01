FC Bayern, News und Gerüchte: Hamann rät zu Transfer von Chelsea-Star

Ex-Nationalspieler Didi Hamann hat einen Blick auf einen möglichen Süle-Ersatz in der Münchner Innenverteidigung geworfen. Und Serge Gnabry setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Kindern. Hier gibt es News zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Hamann rät zu Transfer von Chelsea-Star

Ex-Nationalspieler Didi Hamann hat im Interview mit der Münchner Abendzeitung einen Blick auf einen möglichen Süle-Ersatz in der Innenverteidigung des FC Bayern geworfen. Besonderes Auswahlkriterium sei für ihn die Fähigkeit im Spielaufbau, die bei Bayern "fast noch wichtiger" sei als das reine Verteidigen.

Deshalb rät Hamann den Bayern zu einem Transfer von Chelsea-Verteidiger Andreas Christensen: "Rüdiger kann das sicher gut, aber Christensen ist im Spielaufbau noch besser. Er würde Bayern unheimlich weiterbringen und wäre insgesamt eine tolle Verpflichtung als Ersatz für Süle."

Süle sei Hamann zufolge ein "großer" Verlust für die Bayern, sowohl sportlich als auch finanziell. Seiner Meinung nach wurde Süle immer ein Stück weit unterschätzt. Zudem müsse man abwarten, "ob Dayot Upamecano ihn wirklich ersetzen kann. Er muss die Fehler abstellen und Konstanz in seine Leistungen bringen."

Bei Gladbachs Denis Zakaria, zu dem die Münchner angeblich schon Kontakt gehabt haben sollen, rät Hamann zur Vorsicht, weil dieser verletzungsanfällig sei. Weiter sagt er: "Zwischen Zakaria und Corentin Tolisso liegen Welten. Da würde ich als FC Bayern lieber weiter auf Tolisso setzen und mit ihm verlängern."

Einsamer Spitzenreiter! Diese Spieler verursachten die meisten Elfer © getty 1/29 Umgesenst und abgeräumt - der Schiri zeigt auf den Punkt. Wir zeigen Euch die Spieler, die die meisten Elfmeter in der Bundesliga seit 2008 verursacht haben. © imago images 2/29 KARIM REKIK (Hertha BSC): 6 verursachte Elfmeter © getty 3/29 MATTHIAS OSTRZOLEK (FC Augsburg, Hamburger SV, Hannover 96): 6 verursachte Elfmeter © getty 4/29 HAVARD NORDTVEIT (1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim): 6 verursachte Elfmeter © getty 5/29 MATIJA NASTASIC (FC Schalke 04): 6 verursachte Elfmeter © getty 6/29 RAGNAR KLAVAN (FC Augsburg): 6 verursachte Elfmeter © getty 7/29 MARTIN HINTEREGGER (Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Eintracht Frankfurt): 6 verursachte Elfmeter © getty 8/29 DANTE (Borussia Mönchengladbach, FC BayernMünchen): 6 verursachte Elfmeter © getty 9/29 GONZALO CASTRO (Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld): 6 verursachte Elfmeter © getty 10/29 JAN-INGWER CALLSEN-BRACKER (Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg): 6 verursachte Elfmeter © getty 11/29 JOHN BROOKS (Hertha BSC, VfL Wolfsburg): 6 verursachte Elfmeter © getty 12/29 DIEGO BENAGLIO (VfL Wolfsburg): 6 verursachte Elfmeter © imago images 13/29 STEFAN BELL (1. FSV Mainz 05): 6 verursachte Elfmeter © getty 14/29 JOSHUA GUILAVOGUI (VfL Wolfsburg): 6 verursachte Elfmeter © imago images 15/29 JOHAN DJOUROU (Hannover 96, Hamburger SV): 6 verursachte Elfmeter © getty 16/29 JAVIER PINOLA (1. FC Nürnberg): 7 verursachte Elfmeter © getty 17/29 NIKO BUNGERT (1. FSV Mainz 05): 7 verursachte Elfmeter © getty 18/29 CHRISTIAN SCHULZ (SV Werder Bremen, Hannover 96): 7 verursachte Elfmeter © getty 19/29 NEVEN SUBOTIC (1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Union Berlin): 7 verursachte Elfmeter © getty 20/29 RENE ADLER (Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, 1. FSV Mainz 05): 7 verursachte Elfmeter © getty 21/29 KEVIN VOGT (VfL Bochum, 1. FC Köln, TSG Hoffenheim, SV Werder Bremen): 7 verursachte Elfmeter © getty 22/29 DAYOT UPAMECANO (RB Leipzig, FC Bayern München): 7 verursachte Elfmeter © getty 23/29 ROBERTO HILBERT (VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen): 8 verursachte Elfmeter © getty 24/29 NIKLAS STARK (1. FC Nürnberg, Hertha BSC): 8 verursachte Elfmeter © getty 25/29 GEROMEL (1. FC Köln): 9 verursachte Elfmeter © getty 26/29 BENEDIKT HÖWEDES (FC Schalke 04): 9 verursachte Elfmeter © getty 27/29 NALDO (SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, FC Schlke 04): 9 verursachte Elfmeter © getty 28/29 MATS HUMMELS (FC Bayern München, Borussia Dortmund): 11 verursachte Elfmeter © getty 29/29 JEROME BOATENG (Hertha BSC, Hamburger SV, FC Bayern München): 14 verursachte Elfmeter

FC Bayern, News: Gnabry setzt Zeichen gegen Gewalt an Kindern

Nationalspieler Serge Gnabry setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Kindern. In einzelnen Bundesliga-Partien in dieser Saison - zuletzt gegen Hertha BSC - lief der 26-Jährige mit einem schwarz lackierten Finger auf - ein Zeichen für die Kampagne "Polished Man" der gemeinnützigen Organisation "YGAP".

Die Aktion setzt sich gegen Gewalt an Kindern ein und will Aufmerksamkeit für schwierige Diskussionen über ein normalerweise tabuisiertes Thema erzeugen und "dringend benötigte Gelder sammeln, um Gewalt gegen Kinder zu beenden", heißt es auf der YGAP-Website.

"Polished Man" gibt es bereits seit mehreren Jahren. Mit dabei waren bisher unter anderen auch Schauspieler Chris Hemsworth und Tyler Blackburn sowie Schwimm-Star Michael Klim.

© getty Gnabry trug gegen Hertha BSC einen schwarz lackierten linken Daumen.

