FC Bayern: Tottenham Hotspur zeigt Interesse an Alexander Nübel

Alexander Nübel hat bei Antonio Conte und Tottenham Hotspur einen Eindruck hinterlassen. Nach Informationen von SPOX und GOAL haben die Londoner Interesse am 25-jährigen Torhüter.

Nübel ist noch bis 2023 vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen. Am Donnerstag berichtete allerdings der kicker, dass die Münchner unter bestimmten Rahmenbedingungen die Leihe bereits vorzeitig im Sommer beenden könnten - obwohl Manuel Neuer beim Rekordmeister nach wie vor unantastbar ist.

Bei Tottenham läuft derzeit die Suche nach einem Nachfolger für den 35-jährigen Hugo Lloris. Ein Nübel-Transfer kommt für Tottenham erst im Sommer infrage - konkrete Gespräche zwischen den Spurs und der Spieler-Seite gab es allerdings noch nicht.

Nübel wechselte 2020 vom FC Schalke 04 nach München, konnte sich seitdem aber nicht gegen Nationalkeeper Manuel Neuer durchsetzen. Neuers Vertrag beim FCB ist noch bis 2023 datiert, könnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch zeitnah verlängert werden.

"Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", bekräftigte Nübel im vergangenen November im kicker. Sein Berater Stefan Backs hatte bereits zuvor bei Sport1 klargestellt: "Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen."