FC Bayern, News und Gerüchte - Leroy Sane: "Auch ein Uli Hoeneß hat sich bei mir gemeldet"

Leroy Sane hat seine Leistungssteigerung auch mit dem Vertrauen der Klubführung des FC Bayern erklärt. Alexander Nübels Berater spricht über eine Rückkehr nach München - und erklärt, was Manuel Neuer damit zu tun hat. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

FC Bayern, News - Sane erklärt Leistungssteigerung: "Auch ein Uli Hoeneß hat sich gemeldet"

Leroy Sane hat sich selbstkritisch zu seinen Leistungen beim FC Bayern in der vergangenen Saison gezeigt. "Insgesamt war ich mit mir selbst nach der ersten Saison natürlich auch nicht zufrieden", sagte der 2020 an die Isar gewechselte Flügelstürmer nun im Gespräch mit der Sport Bild: "Ich wusste, dass ich mehr zeigen kann."

Aktuell allerdings ist Sane beim deutschen Rekordmeister Leistungsträger, wettbewerbsübergreifend elf Tore und elf Vorlagen belegen dies. Den einen Grund für den Aufschwung kann Sane nicht angeben: "Es war aber nicht so, dass ich irgendwas persönlich geändert hätte oder nun zwei oder drei Gründe gesondert dafür hervorheben kann."

Was ihm allerdings half, war das Vertrauen der Klubbosse. "Ich habe von allen Seiten im Verein immer das Vertrauen gespürt", erklärte Sane weiter: "Die ganze Klubführung, aber auch ein Uli Hoeneß hat sich bei mir gemeldet und mir absolute Unterstützung signalisiert. So viel Zuspruch ist nicht in jedem Klub eine Selbstverständlichkeit."

In der aktuellen Form sieht Sane sich und die ganze Mannschaft gerüstet für eine starke zweite Saisonhälfte - und Titel. "Wir wollen keinen anderen Verein mehr an uns herankommen lassen und natürlich Meister werden", so Sane weiter.

Doch nicht nur national sieht er die Chance auf Trophäen: "In der Champions League entscheiden wie immer Kleinigkeiten und Tagesformen. Ich habe diesen Wettbewerb noch nicht gewonnen und bin daher besonders motiviert", führte Sane aus und nannte seine Favoriten auf den Henkelpott: "Aktuell sehe ich uns gemeinsam mit Manchester City, FC Liverpool und Chelsea am stärksten in Europa."

© getty Leroy Sane spielte eine starke Hinrunde im Trikot des FC Bayern.

FC Bayern: München-Rückkehr für Nübel? "Hängt von Manuel Neuer ab"

Ob Alexander Nübel nach Ablauf seines Leihvertrags bei der AS Monaco zum FC Bayern zurückkehrt, hängt maßgeblich von Manuel Neuer ab. Das unterstrich Nübels Berater Stefan Backs im Gespräch mit Lensing Media.

"Es hängt von Manuel Neuer ab", wird Backs dort zitiert: "Von seiner Leistung, wie lange zeigt er die noch? Und es hängt natürlich auch vom Klub ab, wie plant der? Plant man, irgendwann mal den Wechsel vorzunehmen? Es muss ja nach Manuel Neuer irgendwann mal weitergehen."

Grundsätzlich zeigt sich Backs zuversichtlich, dass sein Schützling Nübel wieder das Trikot des FCB tragen wird: "Das ist von Bayern aus eine Grundsatzfrage, die sie ja auch damit beantwortet haben, dass sie den Alex verpflichtet haben."

