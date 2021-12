FC Bayern München - Doku-Regisseur Verhoeven: Goretzka "ein guter Held für romantische Komödien"

Geht es nach Simon Verhoeven, Regisseur der im November erschienenen Amazon-Dokumentation "FC Bayern - Behind the Legend", hat Mittelfeldspieler Leon Goretzka durchaus das Potenzial, nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor der Kamera zu agieren.

"Er ist ja ein gut aussehender Zeitgenosse", sagte Verhoeven in der neuen Episoden des FC Bayern Podcast. Goretzka eigne sich daher als Darsteller für verschiedene Genres, wäre aber "sicherlich in einer romantischen Kömödie ein guter Held".

Goretzka, der wie Verhoeven zu Gast im Podcast war, antwortete: "Ich bin schon froh, dass er jetzt nicht irgendeinen Horrorfilm genannt hat." Mit der ihm von Verhoeven zugeschriebenen Rolle könne er "ganz gut gut leben".

Der 26-Jährige ist außerdem der Meinung, dass die Doku-Reihe über den deutschen Rekordmeister insgesamt das erfülle, was sie erfüllen sollte. Nämlich einen Einblick für die Fans, "den es so vorher noch nicht gab", erklärte Goretzka.

Diese Ansicht teilte Regisseur Verhoeven. "Damit steht und fällt eine Dokumentation, ob man es wirklich schafft, nah dabei zu sein. Es gibt viele Dokus, die so tun, als hätten sie die Nähe. Aber ich glaube bei unserer Doku kann man ehrlich sagen, dass wir sie wirklich hatten."

Goretzka sah Bayern-Stars bei Doku in der Pflicht

Dass beide die sechsteilige Serie, die seit November auf der Streamingplattform Amazon Prime zu sehen ist, als Erfolg verbuchen konnten, liege nach Meinung von Goretzka auch an dem Mitwirken der Bayern-Stars.

"Wenn man sich dazu bereit erklärt, so eine Doku zu machen, müssen alle daran arbeiten, damit es am Ende gut wird. Sonst brauchen wir den Aufwand nicht zu betreiben. Da habe ich uns als Spieler in der Pflicht gesehen, die Barrieren fallen zu lassen. Das Endergebnis kann sich sehen lassen", so Goretzka.