FC Bayern - Doku "Behind the Legend": Start, Folgen, Streamingdienst

Eine neue Dokumentation über den FC Bayern mit dem Titel "Behind the Legend" wird bald auf einer Streamingplattform zu sehen sein. Wo, ab wann, wie viele Folgen und weitere Informationen, erhaltet Ihr hier.

FC Bayern - Doku "Behind the Legend": Wann geht die Doku an den Start?

"Behind the Legend" wird ab dem 2. November zu sehen sein. Das Datum wurde vermutlich nicht zufällig ausgewählt, der FC Bayern spielt an diesem Samstag nämlich gegen Benfica Lissabon in der Champions League.

FC Bayern - Doku "Behind the Legend": Folgen und Streamingdienst

Ab dem 2. November könnt Ihr auch dann direkt eintauchen, denn alle Folgen der Doku über den FC Bayern werden auf einen Schlag veröffentlicht. Die insgesamt sechs Folgen werden bei Prime Video zu sehen sein, dem Streamingdienst von Amazon.

Da Prime Video auch ein Champions-League-Spiel pro Spieltag an einem Dienstag überträgt, wird der FC Bayern am 2. November gegen Benfica Lissabon vermutlich auch dort zu sehen sein. Offiziell ist das jedoch noch nicht.

Falls Ihr euch "Behind the Legend" also auf gar keinen Fall entgehen lassen wollt, braucht Ihr ein Abonnement bei Amazon Prime. Das kostet euch 7,99 pro Monat, oder Ihr holt euch direkt das vergleichsweise günstigere Jahresabonnement für 69 Euro.

"Behind the Legend": Der FC Bayern München im Steckbrief

Verein FC Bayern München Gründung 27. Februar 1900 Präsident Herbert Hainer Cheftrainer Männer Fußball Julian Nagelsmann Geschätzter Kaderwert Männer Fußball 840 Millionen Euro Heimspielstätte Männer Fußball Allianz Arena, Säbener Straße Erfolge Männer Fußball (Auswahl) 31x deutscher Meister

20x deutscher Pokalsieger

4x Weltpokalsieger/FIFA-Klub-Weltmeister

6x Sieger der Champions League / Sieger des Europapokals der Landesmeister

FC Bayern - Doku "Behind the Legend": Inhalt und Einblicke

Der FC Bayern selbst hat seinen Fans bereits Einiges versprochen von der Dokumentation. "Um den Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu ermöglichen, haben die Kameras die Mannschaft seit dem Triple-Gewinn im Sommer 2020 hautnah begleitet" ist auf der Website des Klubs zu finden, inklusive einer Aufzählung der Szenen: "Kabinenansprachen, Teamsitzungen, Verhandlungen im Vorstand, Präsidiumsrunden, tiefgründige Gespräche, virtuelle und reale Fantreffen sowie die emotionalsten Momente auf dem Spielfeld [...]".

Die zuständige Produktionsfirma W&B Television ist übrigens keineswegs bekannt, schließlich hat sie bereits die erfolgreichen deutschen Serien "4 Blocks" und "Dark" geschaffen. Sie war Angaben zufolge bei 25 Locations dabei, hat über 2000 Stunden an Videomaterial aufgenommen und mehr als 145 Interviews geführt.