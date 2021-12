FC Bayern München, News und Gerüchte: Eric Maxim Choupo-Moting fehlt womöglich bis Mitte Februar

Der FC Bayern München muss womöglich bis Mitte Februar auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Niklas Süle will offenbar erst frühestens Ende Februar eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Michael Cuisance hat sich gegen den Vorwurf der Disziplinlosigkeit gewehrt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Eric Maxim Choupo-Moting fehlt womöglich bis Mitte Februar

Der FC Bayern München muss womöglich bis Mitte Februar auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der 32-jährige Stürmer wurde in den finalen Kader der kamerunischen Nationalmannschaft für den Afrika Cup nominiert. Dieser findet von 9. Januar bis 6. Februar in seinem Heimatland statt.

Der FC Bayern bestreitet in diesem Zeitraum vier Bundesligaspiele. Es geht gegen Borussia Mönchengladbach, zum 1. FC Köln und Hertha BSC sowie gegen RB Leipzig. "Der Wettbewerb findet in seinem Heimatland statt, da ist dann natürlich auch eine emotionale Komponente dabei", sagte zuletzt Trainer Julian Nagelsmann und zeigte somit Verständnis.

Choupo-Moting fehlt dem FC Bayern bereits seit Mitte November. Er hatte auf eine Corona-Impfung verzichtet, sich anschließend genau wie sein Kollege Joshua Kimmich infiziert und mit einem schweren Verlauf zu kämpfen. Mittlerweile befindet sich Choupo-Moting aber wieder im Training, wie er über seine sozialen Netzwerke verkündete. Bis zu seinem Ausfall kam Choupo-Moting in 248 Pflichtspielminuten auf acht Tore.

Niklas Süle: Entscheidung wohl frühestens Ende Februar

Niklas Süle will offenbar erst frühestens Ende Februar eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Das berichtet der kicker. Der Vertrag des 26-jährigen Verteidigers beim FC Bayern München läuft zum Saisonende aus.

Nach Informationen von SPOX und GOAL will Süle den Januar nutzen, um den Markt zu sondieren und mögliche Alternativen für den Sommer auszumachen. Süle hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihn ein Engagement im Ausland, am liebsten in England, irgendwann reizen würde. Newcastle United ist aber, anders als immer mal wieder kolportiert, keine Option für Süle.

© getty Michael Cuisance vom FC Bayern München hat sich gegen die Vorwürfe, ihm fehle es an Disziplin, gewährt.

FC Bayern: Michael Cuisance wehrt sich gegen Vorwürfe

Michael Cuisance hat sich gegen den Vorwurf der Disziplinlosigkeit gewehrt. "Ich habe die Schlagzeilen gesehen: Aus meiner Sicht wird das absolut falsch ausgelegt", sagte er der Sport Bild. Der 22-jährige Mittelfeldspieler soll beim 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sein Leibchen in Richtung Trainer Julian Nagelsmann geworfen haben, nachdem klar war, dass er nicht eingewechselt wird.

"Ich habe zu Julian Nagelsmann ein gutes Verhältnis, ich würde ihm gegenüber nie respektlos sein", erklärte er. "Ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren. Ich bin kein Spieler, der Unruhe stiftet. Ich will keinen Streit mit dem Verein."

