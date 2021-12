FC Bayern, News und Gerüchte: Salihamidzic erklärt FCB-Transferpläne - Kimmich-Comeback im Januar?

Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic hat beim FC Bayern München Winter-Transfers ausgeschlossen. FCB-Boss Oliver Kahn hat sich zu den Comeback-Plänen von Joshua Kimmich geäußert. Die News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern, News: Salihamidzic erklärt Transferpläne

Hasan Salihamidzic hat mit Blick auf das kommende Wintertransferfenster Neuverpflichtungen beim FC Bayern München ausgeschlossen. "Verstärkungen sind überhaupt kein Thema", sagte der Sport-Vorstand der Bayern vor dem 4:0-Sieg der Münchner gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN.

Sein einziger Wunsch sei es, "dass die Allianz Arena im Januar wieder gefüllt werden kann. Es wäre schön, wenn wir diese Pandemie auch in der Gesellschaft auf Abstand halten", ergänzte Salihamidzic. "Das Transferfenster ist zweitrangig. Wir sind gut besetzt - das ist Fakt und wir gehen so weiter in die Saison."

Auch Julian Nagelsmann sprach sich hinterher gegen größere Veränderungen im Kader aus. "Wenn man das letzte halbe Jahr nimmt, bin ich froh, dass wir den Kader so haben, wie wir ihn hatten, weil wir auch jeden Spieler gebraucht haben. Das ist gut", sagte Nagelsmann. "Am Ende bin ich zufrieden, wenn wir mit dem Kader weiterarbeiten, aber es ist auch nicht dramatisch, wenn uns ein, zwei Spieler verlassen und mehr Spielzeit sammeln. Das werden wir gemeinsam entscheiden."

Zuletzt hatte Nagelsmann ein Leihgeschäft von Reservist Michael Cuisance ins Spiel gebracht. "Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Klub", sagte Nagelsmann nach dem 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart, "er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist."

FCB-Noten: Lewy mit dem nächsten Rekord - Upamecano als Zehner © getty 1/17 Die Bayern beenden die Hinrunde standesgemäß mit einem 4:0 gegen Wolfsburg. Dayot Upamecano glänzt in einer etwas anderen Rolle, Robert Lewandowski krallt sich den nächsten Rekord. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER - Stark gegen Weghorst, als er lange stehen bleibt (8.). Ansonsten in seinem Kerngebiet des Toreverhinderns fast ohne Beschäftigung. Note 3 © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD - Spielte deutlich tiefer als Pendant Davies auf der linken Seite und war auch deshalb nicht so auffällig. Defensiv aber ohne große Fehler. Note 3 © getty 4/17 LUCAS HERNANDEZ - Auch als zusätzlicher Mittelfeldspieler unterwegs, musste sich aber auch um die Restverteidigung kümmern. Nicht immer nah dran an Weghorst, sonst aber solide. Nach 80 Minuten ausgewechselt. Note 3 © getty 5/17 DAYOT UPAMECANO - Wagte sich fast bis in den Zehnerraum vor. Immer wieder Antreiber, zur Pause mit 91(!) Ballaktionen. Eigentlich nur folgerichtig, dass er sein erstes Tor für die Bayern erzielte. Note 1,5 © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES - Mal wieder eher Linksaußen als linker Verteidiger. Trieb sich fast nur vorne rum und drehte Baku ein ums andere Mal sauber ein. Einziges Manko: Erzielte keinen Scorerpunkt. Nach 80 Minuten runter. Note 2 © getty 7/17 MARC ROCA - Zuverlässig, sicherte sauber mit ab, versuchte keine Wunderdinge, sondern einfache Aktionen. Und die gelangen auch. Bestätigte seine Leistung aus dem Stuttgart-Spiel. Nach 74 Minuten ausgewechselt. Note 2,5 © getty 8/17 JAMAL MUSIALA - Durfte von der Doppel-Sechs höher ins Feld rücken und weiter vorne Gegner binden. Etwas überhastet bei seinen guten Chancen, aber mit feinem Assist für Lewandowski. Note 3 © getty 9/17 SERGE GNABRY - War gefühlt gar nicht im Spiel, was auch an Pavard als seinem Hintermann lag. Immer mal mit kleinen Aktionen, aber nicht unbedingt sein Spiel. Note 3 © getty 10/17 LEROY SANE - Sehr gut im Gegenpresisng, mit dem Ball am Fuß in der ersten Halbzeit ein paar leichte Fehler. Aber dann wieder so ein Sane-Moment beim Tor, einfach traumhaft. Deutlich agiler als Gnabry. Note 2 © getty 11/17 THOMAS MÜLLER - Feierte sein 400. Bundesligaspiel standesgemäß: Mit zwei Scorerpunkten. Immer eine gute Idee, immer ein schlauer Pass. Ein typisches Müller-Spiel mal wieder. Note 1,5 © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI - In der ersten Halbzeit mit nur 15 Ballaktionen. Kurz vor Schluss dann aber doch noch der Rekord: Nun mit 43 Toren im Kalenderjahr 2021. Note 3 © getty 13/17 MARCEL SABITZER: Nach seiner Verletzung mit 16 Minuten Einsatzzeit. in erster Linie, um wieder etwas Rhythmus zu bekommen. Kaum auffällig. Keine Bewertung © getty 14/17 TANGUY NIANZOU: Wurde in der 80. Minute für Hernandez eingewechselt. Keine Bewertung © getty 15/17 OMAR RICHARDS: Kam nach 80 Minuten für Davies. Keine Bewertung © getty 16/17 BOUNA SARR: Auch er durfte noch ein paar Minuten spielen. Keine Bewertung © getty 17/17 MALIK TILLMAN: Kam fünf Minuten vor dem Ende für Pavard. Keine Bewertung

FC Bayern, News: Kahn spricht über Kimmich-Comeback

Der FC Bayern rechnet zum Trainingsstart am 2. Januar mit einer Rückkehr von Joshua Kimmich. "Es gibt am 22.12. eine Untersuchung. Da wird geschaut wie die Situation ist", erläuterte Bayern-Vorstand Oliver Kahn das weitere Vorgehen bei Sat1. "Wir gehen davon aus, dass er zum Trainingsstart zum Rückrundenstart dabei ist."

Kimmich hat die vergangenen Spiele aufgrund einer Corona-Erkrankung verpasst. Seinen bislang letzten Einsatz absolvierte der Mittelfeldspieler, der zuvor mit seiner zögernden Haltung bezüglich einer Corona-Schutzimpfung für Wirbel gesorgt hatte, beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg am 6. November.

Coach Julian Nagelsmann hatte sich vor dem Hinrundenabschluss gegen Wolfsburg hinsichtlich einer Rückkehr Kimmichs und des ebenfalls an Corona erkrankten Eric Maxim Choupo-Moting optimistisch gezeigt. "Beide haben bald ihre Untersuchungen, wie es mit den Infiltrationen in der Lunge aussieht", erklärte Nagelsmann. "Wenn es weg ist, werden sie normal auftrainiert. Josh hat einen normalen Trainingsplan. Wir hoffen, dass er am 2. Januar einsteigen kann und wir ihn in alter Frische begrüßen können."

FC Bayern, News: FCB geht gierig ins neue Jahr

Die Hinserie war gerade erst zu Ende und Weihnachten endlich in Sicht, da richtete der FC Nimmersatt den Blick schon wieder noch weiter nach vorne. "Wir können uns auf die heißen Monate März und April freuen, auch auf die Champions League", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem 4:0 (1:0) von Bayern München gegen den VfL Wolfsburg mit leuchtenden Augen.

Und auch Trainer Julian Nagelsmann berichtete: "Ich habe in der Kabine gesagt, dass ich mich freue auf die Rückrunde." Vor den bei der Jagd auf Meisterschale und Henkelpott entscheidenden Monaten müsse seine Mannschaft aber "den Weg ebnen, dass es auch entscheidende Monate sind - das heißt, dass wir Leistung bringen", betonte er. Er freue sich daher darauf, "den Weg so weiterzugehen, wie wir ihn eingeschlagen haben".

Denn damit ist er "sehr zufrieden", wie Nagelsmann auch seinen Stars verriet. Er habe sich bei ihnen "bedankt für das erste Halbjahr, weil es sehr angenehm ist, mit der Mannschaft zu arbeiten und sehr viel Spaß macht. Ich bin sehr, sehr glücklich", sagte der 34-Jährige.

Einzig der "skurrile Aussetzer im Pokal", das denkwürdige 0:5 in Gladbach, sei "so ein bisschen der Schatten über der Hinrunde", gestand Nagelsmann. Sportvorstand Hasan Salihamidzic meinte bei DAZN: "Was uns im Pokal passiert ist, haben wir bis heute nicht verstanden." Die erste Halbserie aber sei trotzdem "sehr, sehr gut gelaufen", bilanzierte er.

"Diebstahl", Mourinho-Wunschspieler, "Söldner": So schlugen sich die Bayern-Abgänge © imago images 1/24 Mit David Alaba hatte der FC Bayern München vor der laufenden Saison nur einen Abgang zu verkraften. Wie schlugen sich die Spieler, die der FCB seit 2016 abgegeben hat? Ein Überblick. © getty 2/24 Saison 2016/17 - MARIO GÖTZE - für 22 Mio. Euro zum BVB: Beim FC Bayern konnte Götze nie an seine besten Zeiten anknüpfen, nach seiner Rückkehr zum BVB war der Glanz aber auch verflogen. Ging 2020 schließlich zur PSV und blüht dort wieder auf. © getty 3/24 PIERRE-EMILE HÖJBJERG - für 15 Mio. Euro zum FC Southampton: Nur 25 Mal durfte er für die FCB-Profis ran, ehe er sein Glück in der Premier League suchte. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten wurde er bei den Saints zur Saison 2018/19 Stammspieler. © getty 4/24 Nach zwei starken Saisons kam er als Wunschspieler von Mourinho nach Tottenham und ist seither aus dem Mittelfeld nicht mehr wegzudenken. In einem Interview sagte er zuletzt, dass ihn die Zeit beim FCB unter Guardiola "für sein Leben geprägt" habe. © getty 5/24 SEBASTIAN RODE - für 10 Mio. Euro zum BVB: Verletzungen machten seine Karriere zunichte, mittlerweile wurde er fünfmal am Knie operiert. Spielte beim BVB nicht oft und ist seit 2019 wieder bei der SGE und dort auch Kapitän. Das Knie bereitet aber Sorgen. © getty 6/24 Saison 2017/18 - GIANLUCA GAUDINO - für 50.000 Euro zu Chievo Verona: Unter Pep gab er als 17-Jähriger sein Debüt und galt es Mega-Talent, seither ist es um ihn aber ruhig geworden. Über Bern landete er in Sandhausen, wo er aber auch nur selten spielt. © getty 7/24 HOLGER BADSTUBER - ablösefrei zum VfB Stuttgart: Nach seiner Zeit beim FCB ging es für ihn nur noch bergab. Beim VfB wurde er in die 2. Mannschaft versetzt, bei seiner folgenden Station in Luzern wurde sein Vertrag nach nur fünf Monaten aufgelöst. © getty 8/24 Saison 2018/19: DOUGLAS COSTA - für 40 Mio. Euro zu Juventus Turin: Nach einigen guten Jahren bei Juve liehen die Bayern ihn 2020 nochmal für ein Jahr aus, was nach seinem unrühmlichen Ende beim FCB durchaus überraschend war. © getty 9/24 Von Hoeneß wurde er bei seinem Abgang als "Söldner" deklariert und auch bei seinem zweiten Stint in München spielte er nie 90 Minuten durch. Juve wollte ihn auch nicht mehr, sodass er sich im Sommer Gremio anschloss. Dort auch nicht unumstritten. © getty 10/24 ARTURO VIDAL - für 18 Mio. Euro zum FC Barcelona: Der Krieger wollte das Mittelfeld der Katalanen auf Vordermann bringen, fand sich aber nie zurecht und schoss anschließend gegen Barca. 2020 ging es weiter zu Inter, wo er auf Anhieb Meister wurde. © getty 11/24 SEBASTIAN RUDY - für 16 Mio. Euro zum FC Schalke 04: Er sollte der neue Heilsbringer der Knappen sein, kam aber nie auf Schalke an. In seiner ersten Saison war der Klub vom Abstieg bedroht und dann wurde auch noch Rudy-Befürworter Tedesco gefeuert. © getty 12/24 Damit war das Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Klub endgültig kaputt. Es folgten zwei Leihjahre in Hoffenheim, wo man ihn 2021 nach einem Trainingsstreik schließlich auch fest unter Vertrag nahm. Dort mittlerweile nur noch Ergänzungsspieler. © getty 13/24 JUAN BERNAT - für 5 Mio. Euro zu PSG: Auf der legendären FCB-PK hatte Hoeneß ihn quasi allein für das Fast-Aus in der Königsklasse verantwortlich gemacht ("Scheißdreck gespielt"), sein neues Glück suchte er dann bei PSG. © getty 14/24 In seiner ersten Saison war er meistens noch gesetzt, in der Folge hatte er aber immer mehr mit Verletzungen zu kämpfen. Nach fast einem Jahr Pause gab er im Oktober sein Comeback und ist mittlerweile wieder Stammspieler. © getty 15/24 NIKLAS DORSCH - ablösefrei zum 1. FC Heidenheim: Über Heidenheim ging er nach Gent, wo er zum gestandenen Fußballer reifte und so das Interesse des FC Augsburg auf sich zog. Der FCA ließ ihn sich im Sommer 7 Mio. kosten, dort im Mittelfeld gesetzt. © getty 16/24 Saison 2019/20: MATS HUMMELS - für 30,50 Mio. Euro zum BVB: Seine Rückkehr zum BVB war ein Paukenschlag, seither ist er aber wieder der unangefochtene Abwehrchef. Für die Nationalmannschaft reicht es aber aktuell nicht mehr. © getty 17/24 RENATO SANCHES - für 20 Mio. Euro zum OSC Lille: Beim FCB wollte ihm einfach nicht der Durchbruch gelingen, in Lille ist er aber gesetzt und lässt oft sein enormes Talent durchscheinen. Wurde 2020/21 mit Lille sensationell Meister. © getty 18/24 MARCO FRIEDL - für 3 Mio. Euro zu Werder Bremen: Spielte sich umgehend bei Werder fest und ging im Sommer auch mit in die 2. Liga. Wollte sich eigentlich zu Union streiken, blieb dann aber doch. Nach einer Entschuldigung wurde ihm verziehen. © getty 19/24 FRANCK RIBERY - ablösefrei zur AC Florenz: Er wollte sein Glück nochmal in Italien versuchen und sorgte mit einigen Auftritten für richtig Furore. Im Sommer ging es zu US Salernitana, wo er zwar spielt, aber derzeit das Schlusslicht der Serie A bildet. © getty 20/24 RAFINHA - ablösefrei zu Flamengo: In der vergangenen Spielzeit wurde er mit einer Rückkehr zu Schalke in Verbindung gebracht, am Ende wechselte er von Piräus zu Gremio. Dort stieg er just gemeinsam mit Douglas Costa in die zweite Liga ab. © getty 21/24 Saison 2020/21: THIAGO - für 22 Mio. Euro zum FC Liverpool: Der Edeltechniker brauchte einige Spiele, um sich in der Premier League zurecht zu finden. Mittlerweile ist er im Reds-Mittelfeld aber unverzichtbar und glänzte zuletzt mit einem CL-Traumtor. © getty 22/24 SVEN ULREICH - ablösefrei zum HSV: Nach Jahren als FCB-Ersatzkeeper wollte er mit dem HSV den Aufstieg schaffen, gegen Ende der Saison ließen seine Leistungen aber nach und sein Vertrag wurde nicht verlängert. Seither wieder beim FCB. © getty 23/24 JAVIER MARTINEZ - ablösefrei zu Qatar SC: Nach neun Jahren in München zog es ihn im Sommer nach Katar, wo er seine Karriere ausklingen lässt. Dort ist er Stammspieler und schoss zuletzt auch seine ersten beiden Buden. © getty 24/24 Saison 2021/22: DAVID ALABA - ablösefrei zu Real Madrid: Der wohl bitterste FCB-Abgang der vergangenen Jahre. Ohne einen Cent Ablöse zu bekommen, ging er im Sommer zu Real, wo er als "Diebstahl des Jahrhunderts" gefeiert wird und neuer Abwehrchef ist.

FC Bayern, News - Nagelsmann: Pavard musste mal

Schief, sagte Julian Nagelsmann, "lief da eigentlich nix". Aber auch nicht wie geplant. Als Bayern München gegen den VfL Wolfsburg (4:0) kurz vor dem Spielende ein letztes Mal wechseln wollte, sollte Malik Tillman für Jamal Musiala kommen. Dass dann aber Benjamin Pavard vom Platz ging (85.), und das ziemlich überhastet, verdutzte nicht nur das Schiedsrichter-Gespann.

Pavard "kam raus und hat auf Französisch gesagt, dass er aufs Klo muss", berichtete Nagelsmann schmunzelnd, "das habe ich mit meinem bescheidenen Schulfranzösisch verstanden". Dann aber habe sich der Weltmeister plötzlich "entschieden, nochmal 15 Sekunden mitzuspielen und hat noch drei, vier Pässe gespielt. Als der Ball auf der anderen Seite war, ist er in den Katakomben verschwunden."

Es dauerte einen Moment, bis auch der Vierte Offizielle Matthias Jöllenbeck verstand, "dass wir nicht Jamal auswechseln, sondern Benji", führte Nagelsmann aus. Der Trainer selbst vergewisserte sich mit einem Blick in den Spielertunnel, ob Pavard "nochmal kommt vor dem Wechsel - er kam nicht, deswegen haben wir den Wechsel anders gemacht".

Musiala, der das Feld über die Torauslinie schon verlassen hatte, kam zurück - und Tillman für den verschwundenen Pavard. Aber, bilanzierte Nagelsmann lächelnd, "es hat auch so ganz gut funktioniert".

