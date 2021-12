FC Bayern München, News und Gerüchte: Benjamin Pavard spricht über Wachrüttel-Moment

Benjamin Pavard erklärt, welcher Moment ihm beim FC Bayern wachgerüttelt hat. Bei der Verlängerung von Serge Gnabry gibt es offenbar eine klare Tendenz und Robert Lewandowski steht vor dem nächsten Rekord. Die News und Gerüchte zum FC Bayern München.

FC Bayern: Pavard spricht über Wachrüttelmoment

Benjamin Pavard hat über einen Moment beim FC Bayern gesprochen, der ihn "wachgerüttelt hat".

Konkret geht es um seine Rote Karte inklusive Standpauke von Julian Nagelsmann gegen Greuther Fürth im September. "Er ist der Boss, ich respektiere, was er sagt", sagte Pavard im Interview mit L'Equipe. "Das ist Teil des Fußballs, ich war vielleicht auch ein bisschen schlechter drauf. Ich denke, dass es mir auch gut getan hat. Es hat mich wachgerüttelt."

Auf die Frage nach seiner Zukunft beim FC Bayern wollte er sich jedoch nicht genau äußern. "Ich denke nicht an die Zukunft", sagt der Franzose und ergänzte: "Was ich will, ist Titel gewinnen. Ich habe meinen Namen in die Erfolgsliste des Vereins eingetragen. Ich möchte der Geschichte meinen Stempel aufdrücken und meine Spuren hinterlassen."

FC Bayern: "Klare Tendenz" bei Gnabry-Verlängerung?

Der FC Bayern darf sich offenbar Hoffnung auf eine Verlängerung von Serge Gnabry machen.

Laut der tz laufen die Gespräche schon seit Wochen und es gebe auch eine "klare Tendenz". Eine schnelle Einigung ist dem Bericht nach nicht zu erwarten.

"Ich frage jetzt auch nicht jeden Tag nach. Ich signalisiere dem Spieler durch die Arbeit mit ihm, dass ich gerne mit ihm weiterarbeiten möchte", sagte Trainer Julian Nagelsmann zuletzt zum Stand der Verhandlungen.

Gnabrys Vertrag beim FCB läuft noch bis Sommer 2023.

FC Bayern: Robert Lewandowski vor nächstem Rekord

Robert Lewandowski könnten im finalen Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg den nächsten Rekord aufstellen.

Sollte der Pole gegen die Wölfe treffen, würde er den Rekord von Gerd Müller für die meisten FCB-Tore in einem Kalenderjahr knacken.

Nach seinem Doppelpack gegen den VfB Stuttgart steht der Pole derzeit bei 42 Toren im Kalenderjahr 2021, genau so viele Treffer gelangen Müller 1972.

Bereits in der Vorsaison brach Lewandowski mit 41 Toren in einer Spielzeit den Müller-Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Saison (zuvor 40).

FC Bayern: Die kommenden Spiele