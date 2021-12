FC Bayern München: Kingsley Coman fällt verletzt aus

Vorzeitiges Hinrunden-Aus für Kingsley Coman: Der FC Bayern München hat nach der verletzungsbedingten Auswechslung des Franzosen eine Diagnose bekanntgegeben.

Wie der Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, zog sich Coman beim 5:0-Sieg der Bayern beim VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu.

Laut Klubangaben wird der 25-Jährige damit dem Team von Trainer Julian Nagelsmann beim Hinrundenabschluss gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

Coman hatte sich in der ersten Halbzeit nach einem Duell mit Konstantinos Mavropanos an den Oberschenkel gefasst. Nach kurzer Behandlungspause musste der Flügelstürmer in der 26. Minute ausgewechselt werden.

"Bei einem Ausfallschritt ist es ihm ein bisschen reingefahren", sagte Trainer Nagelsmann, der bereits vor der Partie berichtet hatte, dass Coman "ein bisschen müde" sei.