FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga trifft der FC Bayern auf Mainz 05. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der 15. Spieltag der Bundesliga steht in den Startlöchern und der FC Bayern will am Wochenende seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Gegner ist für diese Mission der FSV Mainz 05. Anpfiff ist in der Münchner Allianz Arena am Samstag zum 15:30 Uhr.

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine werden viele Fans noch in Erinnerung haben. Im April 2021 lagen die Mainzer gegen den haushohen Favoriten im eigenen Stadion bereits nach 37 Minuten mit 2:0 in Führung. Den Bayern fiel an diesem Tag nicht wirklich viel ein und so konnte auch der späte Anschlusstreffer von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit die Auswärtspleite nicht mehr verhindern.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Bundesliga: Datum, Ort, Stadion

Datum & Uhrzeit: 11.12.2021, um 15:30 Uhr

Spielort: München, Allianz Arena (ohne Zuschauer)

Wettbewerb: Bundesliga, 15. Spieltag

TV-Übertragung: Sky Sport Bundesliga

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Zur laufenden Saison hat DAZN noch mehr Live-Spiele der Bundesliga in seinem Programm. Zu Bayern gegen Mainz müsst Ihr heute allerdings bei Sky einschalten, sofern Ihr nichts verpassen möchtet und selbst nicht im Stadion seid.

Der Pay-TV-Sender überträgt samstags stets alle Partien der Bundesliga live, der Streamingdienst geht dafür immer freitags und sonntags auf Sendung.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Ihr möchtet auch keines abschließen? Dann schaut gerne bei SPOX vorbei. Wir haben zu jedem Bundesliga-Spiel einen eigenen Liveticker, somit auch zu Bayern gegen Mainz. Dort wird Euch nichts Wichtiges entgehen.

Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Bundesliga: Formcheck

Mit 34 Punkten nach 14 Spielen weist der FC Bayern aktuell die beste Zwischenbilanz seit sechs Jahren auf. Nach der unerwarteten 1:2-Pleite beim FC Augsburg hat sich der Rekordmeister wieder berappelt und die beiden Duelle mit Arminia Bielefeld (1:0) und bei Borussia Dortmund (3:2) für sich entschieden. Auch wenn es noch früh in der Saison ist, kann nach dem Sieg in Dortmund schon von einem großen Schritt in Richtung Meisterschaft gesprochen werden. Der Vorsprung auf den BVB beträgt nun bereits vier Punkte.

Der FSV Mainz 05 kann mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden sein. 21 Punkte nach 14 Spielen sind sogar die beste Zwischenbilanz seit der Saison 2010/11, als unter Thomas Tuchel zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Zähler auf dem Konto waren. Die aktuelle Form kann sich ebenfalls sehen lassen. Von den letzten sechs Bundesliga-Spielen hat die Svensson-Elf nur eins verloren - am vorletzten Spieltag mit 1:2 beim VfB Stuttgart. Zuvor gab es zwei 1:1-Unentschieden gegen Gladbach und Köln, am vergangenen Spieltag siegten die 05er mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg.

Fc bayern München vs. Mainz 05, Bundesliga: Die Tabelle