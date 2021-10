FC Bayern München, News und Gerüchte: Kolumbianischer Trainingsgast beim FCB

Der 18-jährige Kolumbianer Jose Daniel Mulato Palacios hat am Dienstag mit den Profis des FC Bayern München mittrainieren dürfen. Die Mannschaft hat am vergangenen Donnerstag offenbar ihre private Wiesn-Feier veranstaltet. Der FCB befindet sich wohl in einem Transfer-Dreikampf um Karim Adeyemi. Hier gibt es News und Gerüchte zum Rekordmeister.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern begrüßte kolumbianischen Trainingsgast

Der 18-jährige Kolumbianer Jose Daniel Mulato Palacios hat am Dienstag mit den Profis des FC Bayern München mittrainieren dürfen. Er war zuvor Teil des Klubprojekts "FC Bayern World Squad". Insgesamt hatten sich dafür rund 650 Talente beworben, von denen einige unter anderem zu einem Trainingslager nach Mexiko eingeladen worden waren. Betreut wurde die Auswahl von Bayern-Legende Klaus Augenthaler und Christopher Loch.

Mulato Palacios hinterließ dabei offenbar den besten Eindruck, weswegen er jetzt mit dem Profitraining belohnt wurde. Profifußball ist für ihn übrigens nichts Neues: Der Mittelstürmer absolvierte schon Kurzeinsätze für den kolumbianischen Erstligisten Deportivo Cali. Auf viele Erstligaspieler des FC Bayern traf er an der Säbener Straße allerdings nicht, weilten die meisten doch bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften.

Kaderwert-Ranking: Bayern in Top-5 - zwei Klubs über einer Milliarde © getty 1/21 Das CIES Football Observatory hat ein Ranking mit den Klubs aufgestellt, die in den europäischen Top-5-Ligen den höchsten Kaderwert haben. Zwei Vereine haben die Milliarde geknackt, Bayern lässt einige Top-Teams hinter sich. © getty 2/21 Platz 20 - AS ROMA: 415 Millionen Euro Kaderwert © getty 3/21 Platz 19 - FC SEVILLA: 425 Millionen Euro © getty 4/21 Platz 18 - AC MILAN: 434 Millionen Euro © getty 5/21 Platz 17 - INTER MAILAND: 469 Millionen Euro © getty 6/21 Platz 16 - LEICESTER CITY: 480 Millionen Euro © getty 7/21 Platz 15 - BAYER LEVERKUSEN: 537 Millionen Euro © getty 8/21 Platz 14 - FC ARSENAL: 563 Millionen Euro © getty 9/21 Platz 13 - TOTTENHAM HOTSPUR: 568 Millionen Euro © getty 10/21 Platz 12 - RB LEIPZIG: 590 Millionen Euro © getty 11/21 Platz 11 - JUVENTUS TURIN: 618 Millionen Euro © getty 12/21 Platz 10 - ATLETICO MADRID: 662 Millionen Euro © getty 13/21 Platz 9 - BORUSSIA DORTMUND: 687 Millionen Euro © getty 14/21 Platz 8 - PARIS SAINT-GERMAIN: 808 Millionen Euro © getty 15/21 Platz 7 - REAL MADRID: 846 Millionen Euro © getty 16/21 Platz 6 - FC LIVERPOOL: 868 Millionen Euro © getty 17/21 Platz 5 - FC BAYERN MÜNCHEN: 890 Millionen Euro © getty 18/21 Platz 4 - FC BARCELONA: 896 Millionen Euro © getty 19/21 Platz 3 - FC CHELSEA: 946 Millionen Euro © getty 20/21 Platz 2 - MANCHESTER UNITED: 1,214 Milliarden Euro © getty 21/21 Platz 1 - MANCHESTER CITY: 1,280 Milliarden Euro

FC Bayern feiert Wiesn-Party - Ehre für Bouna Sarr?

Die Mannschaft des FC Bayern hat am vergangenen Donnerstag - am Tag nach dem 5:0-Sieg in der Champions League gegen Dynamo Kiew und drei Tage vor dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt - offenbar ihre private Wiesn-Feier veranstaltet.

Laut der Sport Bild stiegen die Festlichkeiten beim Wirtshaus am Nockherberg. Eine besondere Ehre soll dabei Bouna Sarr zuteil geworden sein. Der 29-jährige Franzose, der sportlich kaum eine Rolle spielt, habe per Hammer das erste Bierfass angezapft.

FC Bayern wohl im Transfer-Dreikampf um Karim Adeyemi

Der FC Bayern München befindet sich offenbar in einem Transfer-Dreikampf um Karim Adeyemi. Wie Sky berichtet, sollen neben den Münchnern auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Gespräche mit Vertretern des 19-jährigen Stürmers von RB Salzburg geführt haben.

Hier gibt es alle Informationen dazu.

© getty Karim Adeyemi traf in der Champions League gegen Lille.

FC Bayern: Wechselt Marcel Wenig zu Eintracht Frankfurt?

Verliert der FC Bayern ein Talent an Eintracht Frankfurt? Nach Informationen der Bild hat die Eintracht Marcel Wenig aus Bayerns U19 ins Auge gefasst.

Der Vertrag des 17-Jährigen läuft im Sommer aus. Ob er verlängert, ist noch offen. In der Vorbereitung war Wenig auch in der ersten Mannschaft der Münchner zum Einsatz gekommen.

Julian Nagelsmann erklärt Beweggründe für FCB-Wechsel

Trainer Julian Nagelsmann hat sich im Podcast "Einfach mal Luppen" von Felix und Toni Kroos unter anderem seine Beweggründe für den Wechsel zum FC Bayern erklärt. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen.

FC Bayern: Der Spielplan nach der Länderspielpause