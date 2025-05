Erstaunliche Parallelen zur Triple-Saison! So gut war der FC Bayern München unter Vincent Kompany wirklich

Vincent Kompany hat den FC Bayern zur besten Bundesliga-Saison seit fünf Jahren gecoacht. Eine magische Marke verpassten die Münchner aber knapp.

Tief in der Nachspielzeit tauchte der eingewechselte Leroy Sané plötzlich freistehend halblinks im Strafraum auf - und scheiterte mit seinem Abschluss an Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann. In diesem Spiel wäre es das eher irrelevante 5:0 für den FC Bayern gewesen. In dieser Saison aber das prestigeträchtige Tor Nummer 100. Diese besondere Marke knackten die Münchner in ihrer ruhmreichen Historie bisher erst zweimal 1970/71 mit Gerd Müller im Sturm und in der Triple-Saison 2019/20 mit Robert Lewandowski.