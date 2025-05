Die schockierende Verletzung Tatums und das unvermeidliche Aus seiner Celtics haben das Potenzial, für einen monumentalen Erdrutsch zu sorgen.

Schon ohne das Drama in der zweiten Playoff-Runde gab es deutliche Anzeichen dafür, dass im kommenden Sommer der Zerfall des Superteams in Boston drohen würde. Nun könnte sich daraus eine noch viel größere Sprengkraft entwickeln. Dabei spielt auch das Glück zweier Teams aus Texas in der Draft-Lotterie einen Rolle.