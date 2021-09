FC Bayern München: Nagelsmann erklärt Musialas Bankplatz - Coman-Update nach Herz-OP

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat erklärt, warum er den zuletzt formstarken Jamal Musiala gegen den VfL Bochum am 5. Spieltag zunächst auf die Bank gesetzt hat. Außerdem gab er ein Update zum Gesundheitszustand von Kingsley Coman.

"Er hat viele gute Spiele gemacht und da will man ihn immer auf dem Platz haben", sagte Nagelsmann bei Sky vor dem Heimspiel gegen Bochum. Allerdings habe Musiala Ermüdungserscheinungen gehabt.

"Jamal ist ein junger Spieler, den du gut steuern musst. Die Werte der Bio-Marker, welche wir erheben, sind bei ihm sehr hoch. Das bedeutet eine große Belastung in den Beinen und du darfst ihn einfach nicht überlasten", stellte Nagelsmann klar. Musiala brauche "diese jugendliche Frische, um seine Qualitäten auf den Platz zu bringen".

Anstelle des 18-Jährigen, der zuletzt nach Einwechslung gegen RB Leipzig mit einem Treffer und einer Torvorlage zum Mann des Spiels avancierte, setzte Nagelsmann gegen den VfL zu Beginn auf den nach Hexenschuss wieder genesenen Serge Gnabry und Leroy Sane, "der gut in Fahrt ist", wie der Bayern-Trainer anmerkte.

Sane, der vor wenigen Wochen noch von den Fans des Rekordmeisters bei seiner Auswechslung gegen den 1. FC Köln ausgepfiffen worden war, untermauerte die Aussagen Nagelsmanns und erzielte gegen Bochum zunächst das 1:0 per Freistoß und bereitete das 2:0 von Joshua Kimmich vor.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Bochum © getty 1/13 Der FC Bayern empfängt am 5. Spieltag der Bundesliga den VfL Bochum (15.30 Uhr im Liveticker). Trainer Julian Nagelsmann kündigte bereits ein paar Wechsel in der Startelf an. SPOX zeigt, wie die Münchner spielen könnten. © getty 2/13 TOR - MANUEL NEUER: Neuer ist nach seiner kurzen Pause Anfang der Länderspielpause wieder fit und steht somit auch gegen den VfL zwischen den Pfosten. © getty 3/13 ABWEHR - BENJAMIN PAVARD: Der Franzose gab erst in der Vorwoche in Leipzig sein Saisondebüt und spielte auch in Barcelona. Gut möglich, dass er eine Pause erhält - Josip Stanisic wäre die naheliegende Alternative. © getty 4/13 NIKLAS SÜLE: In der Innenverteidigung könnte Dayot Upamecano eine Pause erhalten. Der ebenfalls formstarke Süle dürfte daher erneut von Beginn an ran. © getty 5/13 LUCAS HERNANDEZ: Nach dem Saisondebüt gegen Leipzig kam Hernandez wie zuvor von Nagelsmann angedeutet in Barcelona von der Bank. Entsprechend dürfte er ausgeruht genug sein, um nun wieder zu starten. © getty 6/13 ALPHONSO DAVIES: Phonzie verpasste in dieser Saison noch kein Bundesligaspiel, könnte somit auch ein Kandidat für eine Pause sein. Stanisic wäre auch hier erste Alternative, ansonsten kämen Hernandez oder Omar Richards infrage. © getty 7/13 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH: Kimmich spielt immer - oder so ähnlich. Der Mittelfeldantreiber dürfte auch gegen Bochum erste Wahl sein. © getty 8/13 MARCEL SABITZER: Nach Kurzeinsätzen in Leipzig und Barcelona winkt dem Neuzugang nun das Startelfdebüt beim Meister. Dafür bekommt Leon Goretzka eine Pause. © getty 9/13 SERGE GNABRY: Saß nach seinen Rückenproblemen gegen Barca zunächst draußen und wurde dann eingewechselt. Gegen Bochum wohl wieder erste Wahl - falls nicht, stünde Jamal Musiala parat. © getty 10/13 THOMAS MÜLLER: Müller ist auch unter Nagelsmann nicht wegzudenken und dürfte somit auch gegen Bochum unumstritten sein. © getty 11/13 LEROY SANE: Seit der Länderspielpause wieder mit ansteigender Formkurve und daher auf links gesetzt. © getty 12/13 ANGRIFF - ROBERT LEWANDOWSKI: Der Weltfußballer ist schon wieder in herausragender Verfassung und trifft wie am Fließband. Es gibt keinen Grund, ihn aktuell zu schonen. © getty 13/13 So könnten die Bayern spielen. Nagelsmann kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Sicher ausfallen werden letztlich nur Kingsley Coman nach einer Herzoperation sowie Corentin Tolisso mit Wadenproblemen. Stanisic ist erste Alternative als Außenverteidiger.

Bayern-Trainer Nagelsmann in Kontakt mit Coman nach Herz-OP

Vor der Begegnung am Samstag gegen den VfL gab Nagelsmann außerdem ein Update bezüglich des Gesundheitszustandes von Kingsley Coman, der sich einem minimalinvasiven Eingriff am Herzen unterziehen musste.

"Gestern hatte ich kurz Kontakt zu ihm und ihm geht es gut. Er hat minimalen Schmerz in der Leiste, da wo der Zugang gelegt wurde. Er ist froh, dass es in die richtige Richtung geht", sagte Nagelsmann und wiederholte seine Anmerkungen, die er bereits am Freitag auf einer Pressekonferenz in dieser Sache kundgetan hatte.

"Es war nichts bedrohliches, nur in manchen Situationen leistungshemmend", betonte der 34-Jährige. Coman sei "mit Leib und Seele Fußballer" und wolle daher so schnell es geht wieder loslegen. "Wir brauchen ihn auch und daher sind wir froh, dass er wohl Dienstag wieder einsteigen kann", so Nagelsmann.