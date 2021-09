Trainer Julian Nagelsmann stellt sich vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum am Freitag um 13 Uhr den Fragen der Pressevertreter. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Bochum im Liveticker

Nagelsmann: "Wir sind nicht da wo wir sein wollen, wir sind auf dem zweiten Platz. Wir haben keine Zeit, uns Ruhepausen zu gönnen. Es sit egal wer der Gegner ist, man muss immer an die Grenzen gehen. Das müssen wir auch morgen machen. Sie haben einen Torwart, der sehr gezielt lange Bälle spielt. Das ist alles eine gute Struktur, eine gute Idee. Wegen der Verletzung von Zoller haben sie am Flügel vermutlich einen Spieler mehr."

Nagelsmann über das Personal: "Leon hat das ordentlich gemacht (in Barcelona). Ich habe nicht vor, ihm morgen eine Pause zu geben. Bei Sabi haben wir es noch nicht entschieden. Es gibt Kandidaten, die vielleicht eine Pause brauchen. Wir werden nicht allzuviel rotieren, nicht fünf, sechs Spieler. Wir wollen die Spieler, die eine sehr gute Form haben, spielen lassen."

Nagelsmann über Goretzka: "Ich freue mich extrem darüber, dass er verlängert hat. Ein gutes Zeichen nach innen und außen. Das ist wichtig für mich aus rein egoistischen Gesichtspunkten. Es kann ein Schlüssel sein bei der Geldverteilung, dass man eine familiäre Beziehung prägt innerhalb der Mannschaft. Die Gruppe hat einen unglaublich guten Geist. Aber die geigen sich auch die Meinung, wenn etwas nicht passt. Dann geben sie sich aber die Hand und dann ist es wieder in Ordnung. Konkurrenzkampf ist genug da. Das ist gesund, so muss es sein."

Bundesliga, FC Bayern vs. VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Lampropoulos, Danilo Soares - Tesche, Losilla, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter

