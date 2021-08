FC Bayern - Pressekonferenz mit Nagelsmann vor dem DFB-Pokal im Liveticker: Pause für Neuer? Neue Chance für Sane?

Vor dem Spiel des FC Bayern München im DFB-Pokal gegen den Bremer SV am Mittwochabend stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Presse. Die Themen sind klar: Wie ist die aktuelle Situation in der Mannschaft in puncto Verletztenliste? Wird Leroy Sane nach den Pfiffen am Sonntag eine neue Chance bekommen? Kommt Sven Ulreich zum Einsatz? Die Antworten gibt's hier bei uns im Liveticker nachzulesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Mit ein paar Wochen Verspätung ist es endlich so weit: Der Fünftligist Bremer SV trifft zum Abschluss der ersten DFB-Pokalrunde in seinem "Jahrhundertspiel" auf den FC Bayern München. Das Pokalspiel musste aufgrund eines Corona-Falls beim BSV von Anfang August auf das Ende des Monats verlegt werden. Am Mittwochabend ist um 20.15 Uhr Anstoß im Bremer Weserstadion.

FC Bayern - Bremer SV: Die PK mit Nagelsmann vor dem Pokalspiel im Liveticker

Vor Beginn: Fast hätten wir's vergessen, aber ein Thema fehlt uns noch: Was geht da jetzt eigentlich zwischen Marcel Sabitzer und den Bayern? Nagelsmann wird es uns sicherlich nicht verraten, aber fragen kostet bekanntlich nichts. Einer der anwesenden Damen und Herren wird sich sicherlich dazu hinreißen lassen.

Vor Beginn: Neben Ulreich könnten auch weitere Bayern-Spieler, die sonst eher ein Reservistendasein pflegen, zum Einsatz kommen. Tanguy Nianzou, Bouna Sarr, Corentin Tolisso und Omar Richards sind hier zu nennen. Für Sarr und Tolisso könnte es darum gehen, sich noch einmal einem neuen Klub zu empfehlen. Nianzou hingegen soll weiter Spielpraxis sammeln, obwohl Niklas Süle in Abwesenheit des verletzten Lucas Hernandez klar neben Upamecano die Nummer zwei in der Innenverteidigung ist.

Vor Beginn: Und sonst so? Eigentlich ist es bei den Bayern üblich, dass Manuel Neuer - sofern fit - immer spielt. Darunter musste im vergangenen Jahr besonders die ambitionierte Nummer zwei Alexander Nübel leiden. Gut möglich aber, dass es am Mittwoch einmal anders läuft. Neuer war vor dem Spiel gegen Köln nach einem Zusammenprall mit Erling Haaand im Supercup angeschlagen, spielte aber trotzdem, obwohl Nagelsmann eigentlich davon ausgegangen war, dass Neuer nicht rechtzeitig fit wird. Bekommt der Kapitän gegen den Fünftligisten eine Pause? Es sieht durchaus danach auch: Neuer fehlte nämlich beim Abschlusstraining.

Vor Beginn: Das bringt uns zum nächsten Thema: Leroy Sane. Dass Coman am Mittwoch beginnt, ist eher unwahrscheinlich. Und Sane? Zumindest fraglich. Der Nationalspieler erwischte gegen Köln einmal mehr keinen guten Tag, wurde gar von den eigenen Fans ausgepfiffen, was eine Debatte über Sinn, Unsinn und Anstand im Stadion nach sich zog. Gut möglich, dass Nagelsmann Sane eine Schaffenspause gibt und stattdessen auf Jamal Musiala setzt, der gegen Köln für Sane kam und komplett überzeugte.

Vor Beginn: Beginnen wir mit dem bayerischen Lazarett. Für Benjamin Pavard (Sprunggelenk) und Lucas Hernandez (Reha nach Knie-OP) kommt jeder Einsatz vor der Länderspielpause zu früh. Nach Angaben der Bild kehrte Kingsley Coman immerhin nach seiner Einblutung im Gesäßmuskel am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück. Fraglich nur, ob Nagelsmann ihn direkt wieder bringt - und das gegen einen Fünftligisten.

Vor Beginn: Thematisch gibt's heute in München einen bunten Strauß an Themen. Verletzte Spieler, die Causa Leroy Sane, ein Startelfeinsatz von Jamal Musiala und möglicherweise ein Einsatz von Sven Ulreich?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Pokalspiel am Mittwoch beim Bremer SV. Der Beginn der Presserunde mit Trainer Julian Nagelsmann ist auf 15 Uhr terminiert.

© getty Bekommt Sven Ulreich von Julian Nagelsmann sein erstes Spiel nach seiner Rückkehr zum FC Bayern?

FC Bayern gegen Bremer SV: DFB-Pokal live im TV und Livestream

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen den Bayern und dem Bremer SV wird am Mittwoch live im Free-TV zu sehen sein. Sport1 hat sich die Rechte an einem Pokalspiel pro Runde gesichert und sich für die Übertragung des Bayern-Spiels entschieden. Der TV-Sender bietet den Fußball-Fans außerdem einen kostenlosen Livestream an.

Neben Sport1 zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky, der die Rechte an allen Pokalspielen hat, das Spiel der Bayern in Bremen. Auch Sky stellt seinen zahlenden Kunden einen Livestream via Sky Go zur Verfügung.

Ihr habt keine Gelegenheit, das Spiel im Bewegbild zu verfolgen? Dann habt Ihr mit dem SPOX-Liveticker dennoch die Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern München - Bremer SV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Sarr, Upamecano, Nianzou, O. Richards - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala - Lewandowski

Ulreich - Sarr, Upamecano, Nianzou, O. Richards - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Musiala - Lewandowski Bremer SV: Seemann - Warm, Nobile, Waki, Kmiec - Muszong, Kaiser - Diop, Arnhold, Kurkiewicz - Garcia

Bundesliga-Tabelle: FC Bayern startet passabel