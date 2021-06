FC Bayern - News und Gerüchte: Funktioniert Julian Nagelsmann Serge Gnabry zum Rechtsverteidiger um?

Der neue Trainer Julian Nagelsmann hat offenbar eine neue Position für Serge Gnabry beim FC Bayern München ins Auge gefasst. Derweil soll es bei Niklas Süle eine baldige Entscheidung über dessen Zukunft geben. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Die News und Gerüchte zum FCB vom Vortag fndet Ihr hier.

FC Bayern - Gerücht: Funktioniert Nagelsmann Gnabry zum Rechtsverteidiger um?

Julian Nagelsmann hat seinen Dienst als Trainer des FC Bayern noch nicht angetreten, da ranken sich schon Gerüchte um mögliche gravierende Umstellungen beim Meister.

Wie Sport Bild berichtet, könnte eine davon Deutschlands Quasi-Mittelstürmer bei der EM Serge Gnabry betreffen. Der spielte beim FC Bayern unter Hansi Flick eigentlich immer auf dem offensiven Flügel, doch Nagelsmann kann sich offenbar auch eine andere Rolle für ihn vorstellen.

Wie das Magazin erfahren haben will, soll Nagelsmann Gnabry auf der rechten "Joker"-Rolle in Erwägung ziehen. So nennt Nagelsmann die Hybrid-Positionen auf den Außenbahnen - die Spieler, die sowohl Außenverteidiger als auch Flügelstürmer spielen, wenn man so will.

Bereits in Leipzig ließ der Trainer zuletzt häufiger mit Dreierkette spielen, wobei die beiden Joker daraus je nach Situation eine Fünferkette machen können. Gnabry soll hierfür auch aufgrund seiner Schnelligkeit ein Kandidat sein.

Ganz abwegig scheint die Idee nicht zu sein, schließlich musste Gnabry unter Nagelsmann in Hoffenheim seinerzeit auch schon als Außenverteidiger aushelfen.

© getty Serge Gnabry könnte unter Julian Nagelsmann eine neue Rolle bekommen.

FC Bayern - Gerücht: FCB drängt auf schnelle Entscheidung bei Niklas Süle

Eine noch offene Personalie beim FC Bayern ist Niklas Süle. Der Innenverteidiger, der noch bis 2022 unter Vertrag steht, gilt zwar als ein Kandidat für die mögliche Dreierkette unter Nagelsmann rechts hinten, aber dort könnte auch Benjamin Pavard spielen.

Nach einer turbulenten Saison für Süle steht noch nicht fest, wie es mit dem Nationalspieler weitergeht. Laut Sport Bild soll es jedoch nur zwei Optionen geben: Entweder Süles Vertrag wird vorzeitig verlängert - oder der Spieler soll noch in diesem Jahr abgegeben werden, um eine Ablöse zu generieren. Zudem wird spekuliert, dass aus einer solchen Ablöse dann ein neuer Rechtsverteidiger - also einer, der die Joker-Rolle bekleiden könnte - finanziert werden könnte.

Eine klare Tendenz in dieser Personalie soll aber noch nicht ersichtlich sein. Allerdings gehe man beim Rekordmeister davon aus, dass der Kader für die anstehende Spielzeit erst zum Ende des Transferfensters komplett sein werde.

FC Bayern - Gerücht: Noch kein Kontakt zu Sven Ulreich

Noch offen ist beim FC Bayern auch die Planstelle zweiter Torhüter. Alexander Nübel strebt weiter eine Ausleihe an, während der FC Bayern laut Sport Bild noch nicht allzu weit gekommen sei, was eine Alternative zum Ex-Schalker angeht.

Jedoch soll Ex-Backup Sven Ulreich, der kürzlich beim HSV seinen Vertrag aufgelöst hat, nicht unbedingt oberste Priorität genießen. Eine Anfrage vom FC Bayern liege dem früheren Stuttgarter nämlich noch nicht vor. Bielefelds Stefan Ortega wiederum soll weiter ein Kandidat sein, obgleich bei ihm unklar ist, ob er tatsächlich dauerhaft auf der Bank Platz nehmen wolle.

FC Bayern: Benjamin Pavard von Robin Gosens ausgeknockt

Bayern Münchens Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ist bei Weltmeister Frankreich gesetzt. Am Dienstag machte der 25-Jährige unliebsame Bekanntschaft mit dem Knie von Gegenspieler Robin Gosens. Als der in der zweiten Halbzeit versuchte, eine Flanke im französischen Strafraum zu erreichen, erwischte er Pavard mit dem Knie am Kopf. Pavard blieb benommen liegen und musste behandelt werden. Was Pavard dazu sagte, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern - News: Hoeneß fordert "konsequentes" Handeln bei Coman

Wechselwillig scheint derweil Kingsley Coman zu sein. Der Flügelstürmer soll unzufrieden mit dem FC Bayern sein. Ehrenpräsident Uli Hoeneß jedoch sieht die Lage recht entspannt.

Bei MagentaTV erklärte das Aufsichtsratsmitglied der FC Bayern München AG am Dienstag: "Ich denke, dass das Angebot, das er offensichtlich hat, gut ist. Und wenn er das am Ende nicht akzeptiert, muss man auch als Verein konsequent sein."

Hoeneß weiter: "Wir sind da ganz entspannt. Das ist ja ganz anders als bei David Alaba, dessen Vertrag auslief. Kingsley hat auch noch zwei Jahre Vertrag, bis dahin passiert noch viel auf der Welt."

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22