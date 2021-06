HSV und Torhüter Sven Ulreich gehen getrennte Wege - Rückkehr zum FC Bayern?

Nach nur neun Monaten gehen Zweitligist Hamburger SV und Torhüter Sven Ulreich getrennte Wege. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wird der noch bis 2023 laufende Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen zum Monatsende aufgelöst. Nach Informationen von SPOX und Goal ist Ulreich an einer Rückkehr zum FC Bayern interessiert.

"Nicht immer funktionieren Dinge, wie man es plant oder sich vorher vorgestellt hat", erklärte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel zu der gemeinsamen Entscheidung.

Mit dem 32-Jährigen zwischen den Pfosten hatten die Norddeutschen auch im dritten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. In 32 Ligaspielen kassierte Ulreich 40 Gegentreffer.

"Bei der gemeinsamen Analyse mit den Verantwortlichen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für alle das Beste ist, wenn sich die Wege in diesem Sommer bereits wieder trennen", wird Ulreich vom HSV zitiert.

Sven Ulreich an Rückkehr zum FC Bayern interessiert

Wo es den Routinier als Nächstes hinzieht, ist noch unklar. Laut AZ steht er vor einer Rückkehr zum FC Bayern, wo Ulreich als Nummer zwei zwischen 2015 und 2020 unter Vertrag stand. Nach Informationen von SPOX und Goal ist Ulreich an einem Wechsel zurück zum FC Bayern interessiert, jedoch ist noch nichts konkret.

Der Plan steht und fällt mit der Zukunft von Alexander Nübel. Kommt es zu einem Leihgeschäft, wäre Ulreich der perfekte Ersatz. Jedoch könnte Nübel auch beim FC Bayern bleiben. Bis spätestens Anfang Juli, wenn Julian Nagelsmann seinen Dienst beim deutschen Rekordmeister antritt, will die Nübel-Seite Klarheit.