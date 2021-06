FC Bayern, News und Gerüchte: Hannover 96 wohl an Jann-Fiete Arp interessiert

Ein Zweitligist ist offenbar an Jann-Fiete Arp interessiert. Arminia-Keeper Stefan Ortega wird wohl nicht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen. Corentino Tolisso gilt weiterhin ein Verkaufskandidat. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

FC Bayern: Hannover 96 wohl an Arp interessiert

Jann-Fiete Arp will den FC Bayern München nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft in die Regionalliga verlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der Stürmer in München keine Zukunft mehr.

Laut kicker zeige Zweitligist Hannover 96 Interesse am 21-Jährigen. Die Bild hatte bereits am vergangenen Samstag von einem möglichen Abnehmer berichtet, allerdings ohne Namen zu nennen.

Demnach kümmere sich Arps Berater derzeit intensiv um einen neuen Arbeitgeber. Wegen des Abstiegs in die vierthöchste Spielklasse und aufgrund seiner geringen Chancen bei der ersten Mannschaft sei ein Verbleib in München keine Option.

Arp ist noch bis 2024 an den Rekordmeister gebunden und verdiene wohl fünf Millionen Euro jährlich. Ein Leihgeschäft ist der Bild zufolge nur denkbar, wenn der neue Verein des Stürmers große Teile des Gehalts übernehmen würde.

FC Bayern: Ausstiegsklausel von Ortega wohl verstrichen

Die Zukunft von Arminia Bielefelds Torhüter Stefan Ortega bleibt weiterhin offen. Wie der kicker berichtet, wird der 28-Jährige keinen Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel machen. Diese verstreiche "wohl ungenutzt", heißt es.

Somit ist die Ablösesumme in Kürze frei verhandelbar, zuvor war man von einer Klausel in Höhe von fünf Millionen Euro ausgegangen.

Seit Wochen wird Ortega mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Schlussmann könnte im Falle eines Leihgeschäfts von Alexander Nübel die Nummer zwei hinter Manuel Neuer geben.

"Es wäre doof zu sagen, das höre ich mir nicht an", erklärte Ortega zuletzt im Sport1 Podcast Lieber Fußball. Das angebliche Interesse der Bayern zeige, "dass man nicht so viel verkehrt gemacht haben kann".

Auch dem VfB Stuttgart wurde nach dem Abgang von Gregor Kobel (Borussia Dortmund) zuletzt Interesse nachgesagt.

© getty Ist auf dem Transfermarkt begehrt: Stefan Ortega.

FC Bayern: Tolisso wohl weiterhin Verkaufskandidat

Die Wege von Corentin Tolisso und dem FC Bayern könnten sich im Sommer trennen. Nach vier von vielen Verletzungen geplagten Jahren ist die Zukunft des Franzosen beim Rekordmeister ungewiss.

Laut kicker bleibt der Mittelfeldspieler in der kommenden Transferperiode ein Verkaufskandidat. Es ist die wohl letzte Möglichkeit für den FCB, Geld für den 26-Jährigen zu bekommen. Tolissos Vertrag läuft im Sommer 2022 aus.

Um deshalb möglichst viel Ablöse zu erhalten, hoffe Bayern auf eine erfolgreiche Europameisterschaft von Tolisso mit Frankreich. Trainer Didier Deschamps hatte den Weltmeister von 2018 trotz seiner wenigen Einsatzminuten in der abgelaufenen Saison für den EM-Kader nominiert.

Für Tolisso hatte der FC Bayern 2017 41,5 Millionen Euro an Olympique Lyon überwiesen. Eine Summe, die die Münchner wohl vier Jahre später nicht erhalten werden.

© getty Könnte den FC Bayern im Sommer verlassen: Corentin Tolisso

FC Bayern: Zu-und Abgänge zur Saison 2021/22