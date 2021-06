FC Bayern München, News und Gerüchte: Zwei FCB-Talente wohl vor dem Absprung

Mittelfeldtalent Oliver Batista-Meier hat wohl keine Zukunft mehr beim FC Bayern München. Javi Martinez träumt vom Legendenstatus beim deutschen Rekordmeister. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern, Transfernews: Talent Batista-Meier vor Wechsel?

2016 kam Oliver Batista-Meier mit 15 für 500.000 Euro Ablöse vom 1. FC Kaiserslautern zum FC Bayern, wo er in der vergangenen Saison mit Bayern II Drittliga-Meister und bei den Profis Champions-League-Sieger wurde. Anschließend lieh man den heute 20-jährigen offensiven Mittelfeldspieler in die Niederlande zum SC Heerenveen aus, doch dort lief es für ihn sehr bescheiden.

Wie nun die Bild berichtet, seien die Chancen groß, dass der bis 2023 an den FCB gebundene Batista-Meier den Verein vorzeitig verlässt. Die Perspektive bei den Profis unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann sei gering, nach dem Abstieg der zweiten Mannschaft in die Regionalliga kommt auch eine Saison in Liga vier nicht in Frage.

In Heerenveen startete Batista-Meier noch gut, infizierte sich Ende 2020 mit Corona und kam seither kaum noch zum Zug. Seit Februar ist er ohne Pflichtspiel. Laut Bild wollte er die Leihe bereits im Winter vorzeitig abbrechen.

FC Bayern: Javi Martinez will FCB-Legende werden

Nach neun Jahren bei deutschen Rekordmeister wird Javi Martinez künftig für einen anderen Verein auflaufen. Diesen hat er aktuell noch nicht gefunden. Unabhängig davon träumt der Spanier davon, Legendenstatus beim FCB zu erreichen.

"Es war eine unglaubliche Ehre, neun Jahre hier spielen zu dürfen", sagte Martinez im Bayern-Mitgliedermagazin 51: "Im Fußball ist leider nichts für immer, daher ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Servus zu sagen. Aber mein Herz wird immer diesem Verein gehören. Es wäre ein Traum, eine offizielle Legende des FC Bayern zu werden."

Außerdem verriet der 32-Jährige, welches außersportliche Ziel er verfolgt: "Ich möchte den Jakobsweg definitiv einmal gehen, das ist sicher eine wertvolle Erfahrung. Vielleicht gehe ich ihn zusammen mit meiner Mutter, sie würde sich das wünschen." Weit hätte es Martinez nicht, sein Heimatort Ayegui im spanischen Norden befindet sich an der 100-Kilometer-Marke des berühmten Pilgerwegs.

FCB, Transfernews: Bayern-Talent nach Freiburg?

Seit der U11 spielt der lettische Nationalspieler Daniels Ontuzans für den FC Bayern, im vergangenen Sommer kam er in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Düren zu seinem Debüt für die Profis.

Nach Informationen von transfermarkt.de wird der 21-Jährige künftig für die zweite Mannschaft des SC Freiburg auflaufen und ablösefrei zu den Breisgauern wechseln, die ab der kommenden Saison zum ersten Mal in der 3. Liga dabei sein werden.

Ontuzans verlängerte im Mai 2018 seinen Vertrag beim FCB bis 2021, Sportchef Hasan Salihamidzic sagte damals, der offensive Mittelfeldspieler besitze "ein sehr großes Entwicklungspotenzial". Allerdings kam der Lette in der abgelaufenen Spielzeit nur zu vier Einsätzen über 54 Minuten in der 3. Liga.

