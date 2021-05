FC Bayern, News und Gerüchte: Geht FCB im Werben um Frankreich-Juwel Eduardo Camavinga leer aus?

Der FC Bayern könnte im Werben um Eduardo Camavinga leer ausgehen. Oliver Kahn hat über die Zukunft von Alexander Nübel gesprochen und versucht einen zweiten Fall David Alaba zu vermeiden. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerücht: Zieht FCB bei Eduardo Camavinga den Kürzeren?

In die Personalie Eduardo Camavinga kommt offenbar Bewegung. Wie L'Equipe berichtet, soll es am Wochenende zu einem ersten Austausch zwischen PSG-Sportdirektor Leonardo und Stade Rennes, dem Klub des französischen Mittelfeldspielers, gekommen sein. Dem Hauptstadtklub wird bereits seit langem Interesse an den Diensten des 18-Jährigen nachgesagt.

Rennes sei dem Bericht zufolge bestrebt, Camavinga im kommenden Sommer zu verkaufen, um einen ablösefreien Abgang nach Ablauf der Vertragslaufzeit 2022 zu verhindern. Auch dem FC Bayern wird "ernsthaftes Interesse" an einer Verpflichtung nachgesagt, die Münchner wollen jedoch nicht mehr als 25 Millionen Euro zahlen.

Camavinga-Berater Jonathan Barnett, der bereits mehrfach über Anfragen zahlreicher europäischer Spitzenteams gesprochen hatte, legte bei SNTV nach: "Glaubt mir, wir haben eine Menge guter Angebote von den Top-Klubs." Es herrsche allerdings derzeit keine Eile: "Es gibt den richtigen Zeitpunkt, um weiterzuziehen, in seinem Alter ist es das Wichtigste, regelmäßig zu spielen."

Dies macht er bei Rennes, aus deren Jugend er stammt und bereits mit 16 Jahren in der Profimannschaft debütierte. In der aktuellen Spielzeit ist er gesetzt (37 Spiele, ein Tor, drei Vorlagen), bereits in der vergangenen Saison zählte der dreimalige Nationalspieler zum Stammpersonal.

Zu den Abwerbeversuchen der Topklubs sagte er zuletzt im Interview mit Telefoot: "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das nicht gefällt. Er fühle sich "geschmeichelt. Ich habe mit meiner Familie noch nicht entschieden, was ich machen werde."

Bayern-Transferziel Eduardo Camavinga im Porträt: Erst die Flammen, dann die Hoffnung

FC Bayern, News: Kahn will Nübel halten

Auf der Suche nach regelmäßiger Spielzeit könnte Bayern-Keeper Alexander Nübel in der kommenden Saison verliehen werden. Entsprechende Gedankenspiele deutete Berater Stefan Backs zuletzt mehrfach an. Geht es nach Vorstand Oliver Kahn, liegt die Zukunft des Ex-Schalkers aber weiterhin beim FCB: "Bei Alexander denken wir im Moment nicht daran, ihn abzugeben", sagte Kahn der Sport Bild.

Der FC Bayern habe mit Nübel "eines der größten Torwarttalente Europas geholt". Der neue Trainer Julian Nagelsmann habe "große Ziele", für die es "exzellente Torhüter" brauche. Auch Kahn sieht jedoch das Problem, dass Manuel Neuer nur ungern Spielpraxis an seinen Stellvertreter abgeben wolle: "Ich glaube, Manuel ist sogar noch ehrgeiziger, als ich es war. Er möchte am liebsten immer spielen. Er ist weltklasse und einzigartig."

Nübel kam in der laufenden Saison bisher nur dreimal zum Einsatz, weshalb Backs zuletzt im kicker andeutete: "Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird. Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht." Ansonsten habe auch der FC Bayern nichts von der Verpflichtung.

© getty Leon Goretzka soll dem FC Bayern langfristig erhalten bleiben.

FC Bayern, News: Kahn will zweiten Fall Alaba vermeiden

Im kommenden Jahr laufen unter anderem die Verträge von Niklas Süle, Leon Goretzka und Corentin Tolisso aus. Um einen zweiten Fall David Alaba zu vermeiden, der den FC Bayern zum Saisonende ablösefrei verlässt - höchstwahrscheinlich zu Real Madrid - sei es laut Kahn "durchaus denkbar", eine Deadline zu setzen, nach der die Entscheidung über die Zukunft der Spieler gefallen ist.

"Man muss ja auch sehen, welches Paket wir als FC Bayern einem Spieler bieten können", sagte er der Sport Bild und brach eine Lanze für "seinen" Verein: "Der Klub ist wirtschaftlich stabil. Der FC Bayern hat einen exzellenten Kader, der alle Titel gewinnen kann. Dazu diese wunderbare Stadt! Das muss man in Europa erst noch einmal finden. Was will man denn als Spieler noch mehr?"

Während im Fall von Leistungsträger Goretzka fest von einer Vertragsverlängerung ausgegangen wird, gestaltet sich die Lage bei Süle und Tolisso schwieriger: Beim lange verletzten Franzosen würde sich der FCB laut kicker "ein Angebot anhören", auch Süle ist nicht unumstritten.

"Kein Freund" ist Kahn hingegen von Leihen, um finanzielle Investitionen zu verringern. Zwar könne ein solches Geschäfts sinnvoll sein, aber: "Für mich zählt vor allem die Identifikation mit dem Klub, und ich weiß nicht, ob sich ein Leihspieler mit den Werten und Zielen eines Klubs ausreichend identifizieren kann. Gerade beim FC Bayern ist die Identifikation mit dem Klub ein Geheimnis des Erfolgs."

