FC Bayern - News und Gerüchte: Franz Beckenbauer hält Zeitpunkt des Trainerwechsels für vernünftig

Für Ehrenpräsident Franz Beckenbauer kommt der Trainerwechsel beim FC Bayern von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann zur rechten Zeit. Derweil soll der eingeschlagene Sparkurs des Rekordmeisters fortgesetzt werden, obgleich ein alter Bekannter aus der Bundesliga als Rechtsverteidiger kommen könnte.

FC Bayern - News: Franz Beckenbauer hält Trennung von Hansi Flick für vernünftig

Bayern-Ehrenpräsident Franz Beckenbauer hält den Zeitpunkt für eine Trennung von Erfolgstrainer Hansi Flick für richtig. Der Welt- und Europameister sagte in der Sport Bild: "Eine Trennung ist ja möglicherweise vernünftig. Die Erfolge, die Hansi hatte, sind nicht wiederholbar. So erfolgreich kann man nicht noch mal sein. Es ist also für beide Seiten besser, sich zu trennen."

Doch auch die Veränderungen in der Führungsebene des FC Bayern machen dem "Kaiser" keine großen Sorgen. Angesprochen auf den designierten Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte Beckenbauer: "Das sind alles Leute, die was vorweisen können. Die auch dran gearbeitet haben, dass Julian Nagelsmann kommt. Da ist schon eine gewisse Verbindung vorhanden." Und schon deshalb sehe er da "überhaupt keine Probleme".

Julian Nagelsmann indes sei laut Beckenbauer ebenfalls eine "gute Wahl". "Die Mannschaften, die er trainiert hat, haben einen Ausdruck, da steckt eine Handschrift dahinter. In Leipzig und auch in Hoffenheim war das so. Das ist ganz wichtig, wenn man die Qualifkation eines Trainers beurteilt. Das ist schon mal von Vorteil", urteilte Beckenbauer.

© getty Franz Beckenbauer sieht keine Probleme nach der Machtübernahme von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern.

FC Bayern - Gerücht: Transfer-Sparkurs auch mit Nagelsmann

Wenn Julian Nagelsmann das Traineramt des FC Bayern im Sommer übernimmt, wird er wohl einen nicht großartig veränderten Kader beim Rekordmeister vorfinden. Und daran wird sich laut Sport Bild auch nicht viel ändern.

Der Sparkurs, den die Münchner laut Präsident Herbert Hainer aufgrund der Einnahmeverluste durch die Corona-Krise einschlagen, bleibt auch mit neuem Trainer bestehen. Die Rede ist davon, dass der Fokus im Transfersommer hauptsächlich auf Leihspieler und vertragslose Akteure gelegt werden soll.

Einzig, wenn die Bayern auch selbst Transfererlöse erzielen sollten, kämen größere Verpflichtungen infrage.

FC Bayern - Gerücht: FCB hat Interesse an Achraf Hakimi

Kommt es aber am Ende doch zu einem größeren Transfer im Sommer, scheint dafür Rechtsverteidiger Achraf Hakimi ein Kandidat zu sein. Das berichtet die tz.

Der Marokkaner von Inter Mailand, der in der Vorsaison noch für den BVB aktiv war, könnte eine wichtige Planstelle im System von Nagelsmann bekleiden - er könnte den dynamischen Rechtsaußen geben, der defensiv die Fünferkette vervollständigt, offensiv aber mächtig Druck macht. Jene Rolle wird offenbar dem bisherigen Rechtsverteidiger Benjamin Pavard nicht vollends zugetraut.

Hakimis Berater Alejandro Camana jedenfalls wollte einen solchen Transfer zumindest nicht ausschließen: "Das würde mich nicht überraschen. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Wenn sie jemanden suchen, muss der Spieler der Beste auf seiner Position sein - und Achraf ist der Beste auf seiner Position."

FC Bayern - News: Javi Martinez verlässt FC Bayern zum Saisonende

Nun ist es amtlich! Nach neun Jahren beim FC Bayern hat Javi Martinez seinen Abschied verkündet. Der Baske wechselte für die damalige Rekord-Ablöse von 40 Millionen Euro 2012 von Athletic Club nach München und gewann mit dem Team von Trainer Jupp Heynckes direkt das Triple.

Zudem wurde er als "Mr. Supercup" berühmt, nachdem er in beiden UEFA Super Cups, die die Bayern nach ihren jüngsten Champions-League-Triumphen spielten, jeweils späte wichtige Tore erzielte. 2013 traf er am Ende der Verlängerung zum 2:2-Ausgleich gegen Chelsea, 2020 gelang ihm sogar das späte Siegtor gegen Sevilla.

