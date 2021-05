FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wohl an Hoffenheim-Talent Tom Bischof interessiert

Der FC Bayern München buhlt offenbar um Hoffenheim-Talent Tom Bischof. Außerdem: Es gibt Interessenten für Jerome Boateng. News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern München, Gerücht: FCB mit Interesse an Hoffenheim-Talent Tom Bischof

Der FC Bayern München buhlt offenbar um Hoffenheim-Talent Tom Bischof. Das berichtet die TZ. Demnach sei der 15-Jährige bereits in München gewesen, um sich den FC Bayern Campus anzusehen. Die Verantwortlichen hätten Bischof einen "klaren Weg" aufgezeigt, wie er den Sprung zu den Profis schaffen könnte.

In München würde Bischof in der U19 auf Nachwuchstrainer Danny Galm treffen, der sich kürzlich dem Klub angeschlossen hat. Beide hatten zuletzt schon in der U17 von Hoffenheim erfolgreich zusammen gearbeitet.

Die Bayern wollten den zentralen Mittelfeldspieler bereits vor sechs Jahren verpflichten. Damals entschied er sich für die TSG.

Neben dem Deutschen Rekordmeister sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Klubs aus Italien und England an Bischof interessiert sein. Laut der TZ war Bischof auch schon in Leipzig, um sich einen Eindruck vom hochmodernen Trainingszentrum zu verschaffen.

FC Bayern München, Gerücht: AS Rom soll an Jerome Boateng interessiert sein

AS-Rom-Trainer Jose Mourinho ist offenbar an einer Verpflichtung von Jerome Boateng (32) interessiert. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Der Vertrag des 32-jährigen Boateng, Weltmeister von 2014 in Rio de Janeiro, beim deutschen Rekordmeister Bayern München war nicht verlängert worden. Boateng könnte somit ablösefrei in die italienische Hauptstadt wechseln.

Nach Informationen von SPOX und Goal will der 32-Jährige keinen großen Rückschritt machen. Sein Ziel lautet, bei einem ambitionierten Top-Klub anzuheuern, der in der Champions League vertreten ist. Heißt auch: Ein immer wieder kolportierter Wechsel von USA-Fan Boateng in die Major League Soccer oder in eine andere Übersee-Liga könnte aufgeschoben werden.

Der Portugiese Mourinho soll bereits als Manchester-United-Teammanager versucht haben, Boateng unter Vertrag zu nehmen, dieser hatte den FC Bayern damals aber nicht verlassen wollen. Auch die AS Monaco, Lazio Rom und Fenerbahce Istanbul haben angeblich Interesse signalisiert, Boateng verpflichten zu wollen.

FC Bayern, News: Leon Goretzka hat Rückkehr zum VfL Bochum im Hinterkopf

Leon Goretzka liebäugelt damit, während seiner Laufbahn nochmal für den VfL Bochum aufzulaufen. Bei jenem Klub feierte er einst sein Profidebüt. Im Interview mit DB Mobil sagte der gebürtige Bochumer: "Ich kann mir vorstellen, eines Tages, vielleicht zum Karriereende, noch mal dort zu spielen. Ich verdanke dem Verein und der Stadt sehr viel."

Die Verbundenheit dorthin sei nach wie vor enorm, betonte Goretzka: "Ich fühle mich in München sehr wohl, aber Bochum und das Ruhrgebiet sind meine Heimat. Dort sind meine Freunde, meine Familie. Ich versuche auch heute noch, jedes Spiel des VfL zu gucken."

Er spielte einst von 2001 bis 2013 für den VfL. Nachdem er dort erstmals Profiluft geschnuppert hatte, wechselte der heute 26-Jährige für knapp 3,5 Millionen Euro Ablöse zum FC Schalke. Nach fünf Jahren folgte 2018 der Schritt nach München. Goretzka hat Bochum dabei immer noch im Hinterkopf. Seinen Freunden beschreibt er seine Heimat nach eigenen Angaben so: "Man weint zweimal, wenn man nach Bochum muss - wenn man hinkommt und wenn man geht."

Aktuell ist der Nationalspieler noch bis 2022 an den FC Bayern gebunden. Es laufen allerdings die Gespräche über eine Verlängerung.

