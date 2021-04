Nagelsmann vor Wechsel zum FC Bayern: Bitte um Vertragsauflösung bei RB Leipzig hinterlegt?

Julian Nagelsmann steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München nach der laufenden Saison. Wie der kicker berichtet, habe der 33-Jährige RB Leipzig bereits um eine Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrags gebeten.

SPOX und Goal hatten bereits zuvor berichtet, dass eine Entscheidung in der Causa bis zum Ende der Woche ansteht. Sowohl Nagelsmann als auch die Leipziger Vereinsführung wollen das Thema alsbald vom Tisch haben. Auch deshalb machte der RB-Trainer wohl nun Nägel mit Köpfen.

In Leipzig steht damit ein großer Umbruch an, denn wie die Roten Bullen am Montag bestätigten, wird auch der Vertrag mit Sportdirektor Markus Krösche (bis 2022 gültig) zum Saisonende aufgelöst. Krösche gilt als Favorit auf die Nachfolge von Fredi Bobic als Sportvorstand von Eintracht Frankfurt.

Noch am Sonntag hatte Nagelsmann nach dem 2:0-Sieg der Leipziger gegen den VfB Stuttgart erklärt, dass es keine neuen Entwicklungen gebe und die Abwesenheit von Krösche und RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei Reporterfragen süffisant erklärt: "Vielleicht gibt es ja eine neue Currywurst, und sie sind deswegen gerade nicht da."

Am Sonntagabend war anschließend jedoch bekannt geworden, dass der Rekordmeister auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer Hansi Flick sein Interesse bei RB an Nagelsmann offiziell hinterlegt hat und Kontakt zum Leipziger Trainer und dessen Management aufgenommen hat. Flick hatte die Bayern vor zwei Wochen darum gebeten, im Sommer vorzeitig aus seinem ebenfalls bis 2023 laufenden Vertrag aussteigen zu dürfen. Er gilt als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw nach der Europameisterschaft im Sommer.

Julian Nagelsmann wäre die Nummer eins: Die teuersten Trainer der Welt © getty 1/11 Bayern München muss für Wunschtrainer Julian Nagelsmann womöglich sehr tief in die Taschen greifen. RB Leipzig will bis zu 25 Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen - so teuer war ein Fußball-Coach noch nie. Wir zeigen die Top 5. © getty 2/11 PLATZ 5: Adi Hütter | 7,5 Millionen Euro | 2021 von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach © getty 3/11 Was über Wochen nur hartnäckige Gerüchte waren, bestätigte Max Eberl Mitte April. "Alles korrekt", sagte der Gladbacher Sportdirektor über die Ablöse, die Hütter zum teuersten Bundesliga-Trainer machte. © imago images 4/11 PLATZ 4: Jose Mourinho | 8 Millionen Euro | 2010 von Inter Mailand zu Real Madrid © getty 5/11 Real machte ihn zum bestbezahlten Trainer der Welt, aber nicht glücklich. Mourinho lieferte sich denkwürdige Schlachten mit dem FC Barcelona unter Pep Guardiola, gewann 2011 den Pokal und 2012 die Meisterschaft. © imago images 6/11 PLATZ 3: Ruben Amorim | 10 Millionen Euro | 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon © getty 7/11 Möglich machte den Wechsel nach Lissabon eine Ausstiegsklausel. Sporting zahlte nur für Bas Dost mehr (2016 11,7 Mio. an Wolfsburg). Amorim gewann mit dem Hauptstadtklub erneut den Ligacup und steht aktuell vor der Meisterschaft. © getty 8/11 PLATZ 2: Brendan Rodgers | 10,5 Millionen Euro | 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City © getty 9/11 Rodgers gewann mit Celtic zweimal das nationale Triple und stellte mit 63 Spielen ohne Niederlage einen britischen Rekord auf. In seiner ersten ganzen Saison führte er die "Füchse" auf Rang fünf, aktuell ist Leicester sogar Dritter. © getty 10/11 PLATZ 1: Andre Villas-Boas | 15 Millionen Euro | 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea © getty 11/11 Das Geld für den damals 33-Jährigen, der in Anlehnung an seinen großen portugiesischen Landsmann Jose Mourinho "Mini-Mou" genannt wurde, war nicht gut angelegt: Villas-Boas wurde nach nur acht Monaten entlassen.

Macht der FC Bayern Nagelsmann zum teuersten Trainer der Welt?

Nach Informationen von SPOX und Goal wollen die Sachsen Nagelsmann nur entgegen einer Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen lassen. Der kicker berichtet derweil von einer Forderung in Höhe von 25 Millionen Euro. So oder so: Bezahlt der FCB eine Summe in dieser Größenordnung, würde Nagelsmann Andre Villas-Boas als teuersten Trainer aller Zeiten ablösen.

2011 hatte der FC Chelsea 15 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen und sich so die Dienste von "Mini-Mou", wie Villas-Boas in Anlehnung an seinen großen portugiesischen Landsmann Jose Mourinho genannt wurde, gesichert.

Favorit auf die Nagelsmann-Nachfolge ist Jesse Marsch. Der 47 Jahre alte US-Amerikaner war in der Saison 2018/19 Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig und arbeitet aktuell erfolgreich bei RB Salzburg als Cheftrainer. Am Montag zeigte er sich bei Sky von einem Wechsel in die Bundesliga zu den Leipzigern nicht abgeneigt: "Julian Nagelsmann macht einen super Job, es gibt keinen Grund für Leipzig jetzt einen neuen Trainer zu haben. Aber wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es eine super Idee für mich", sagte Marsch.