FC Bayern - News und Gerüchte: Kimmich sauer wegen zu später Goretzka-Auswechslung

Beim FC Bayern machte sich bei der 2:3-Pleite gegen Paris St.-Germain in der Champions League schon während des Spiels Unmut breit. Joshua Kimmich beschwerte sich lautstark beim Trainerteam. Zudem drohen dem FCB weitere Ausfälle. Die News und Gerüchte aus München.

Die Meldungen zum FC Bayern vom Vortag findet Ihr hier.

FC Bayern: Joshua Kimmich frustriert über zu späte Auswechslung von Leon Goretzka

Der FC Bayern hat das Hinspiel des Viertelfinals in der Champions League gegen Paris St.-Germain 2:3 verloren. Unmut herrschte dabei schon während des Spiels, unter anderem bei Mittelfeldmotor Joshua Kimmich.

Der Sechser echauffierte sich über die aus seiner Sicht zulange Zeit zwischen der Verletzung von Nebenmann Leon Goretzka und dessen letztendlicher Auswechslung noch vor der Pause. Goretzka schleppte sich bis dahin noch über den Platz.

Als es dann zum Wechsel für Alphonso Davies kam, rief Kimmich laut hörbar zur Trainerbank: "Wir spielen seit fünf Minuten mit einem Mann weniger, Mann! Ich glaub' das nicht, ehrlich!"

Angesprochen auf die Kritik vom eigenen Spieler, erklärte Trainer Hansi Flick nach der Partie: "Es ist nicht spät reagiert worden. Es geht darum, dass man sich warm machen muss."

Zudem habe es eine zusätzliche Verzögerung gegeben, da erst noch entschieden werden musste, wer denn nun ins Spiel komme: "Wir wollten erst Jerome reinbringen, haben uns dann aber für Davies entschieden. Alphonso war dann relativ schnell bereit. Es war unsere Überlegung, Geschwindigkeit auf dem Flügel zu bringen."

© getty Joshua Kimmich dauerte die Auswechslung von Goretzka zu lange.

FC Bayern: Abschied von Jerome Boateng steht fest

Jener Boateng kam wenig später für den ebenfalls verletzten Niklas Süle ins Spiel und war direkt am 2:3 durch Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit beteiligt. Vor dem Spiel wiederum hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits dessen Abgang beim Rekordmeister bestätigt.

Boateng wurde im Vorfeld der Partie erklärt, dass dessen Vertrag nicht verlängert werde. Jedoch werde der zweifache Triple-Gewinner "durch das große Tor" verabschiedet werden, wie Salihamdzic zu sky sagte.

Eine ausführliche News zum Thema findet Ihr hier!

FC Bayern: Leon Goretzka und Niklas Süle verletzt

Das Lazarett des FC Bayern wird wieder größer. Nachdem vor allem Topstürmer Robert Lewandowski, der im Vorfeld der Partie gegen PSG erklärte, auch beim Rückspiel auszufallen, und Serge Gnabry (Coronavirus) länger ausfallen, hat es nun auch Süle und Goretzka erwischt.

Nach 33 Minuten musste Goretzka vom Feld, nach 42 Minuten dann auch noch Süle. Bei beiden soll es sich um muskuläre Verletzungen handeln, die die Einsätze am kommenden Samstag gegen Union Berlin stark gefährden.

Was das Rückspiel gegen PSG am kommenden Dienstag betrifft, stehen die Einsätze der beiden in den Sternen. Genauere Diagnosen werden im Laufe des Donnerstags erwartet.

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Die Noten und Einzelkritiken zum Viertelfinal-Hinspiel © getty 1/29 Ein hoch effizientes Paris Saint-Germain hat ein turbulentes Hinspiel beim FC Bayern für sich entschieden. Während die Stars bei PSG ihrem Namen gerecht wurden, verzweifelte der FCB an seiner Chancenverwertung und patzte defensiv. Die Noten. © getty 2/29 MANUEL NEUER | Tor | Note: 3,5 | Gab beim 0:1 eine etwas unglückliche Figur ab, beim 0:2 und 2:3 aber gänzlich chancenlos. Verhinderte kurz nach dem Seitenwechsel mit einer starken Tat gegen Neymar das 1:3. © getty 3/29 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Vor allem in der Offensive immer wieder mit sehenswerten Akzenten. Bereitete das 1:2 durch Choupo-Moting mustergültig vor, außerdem zweimal gegen den starken Navas mit seinen Abschlüssen im Pech. © getty 4/29 NIKLAS SÜLE (bis zur 42. Minute) | Abwehr | Note: 4 | Konnte sich nicht auszeichnen, weil PSG sich extrem effektiv präsentierte. Beim 0:2 rückte der Nationalspieler zu früh raus. Kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt. © getty 5/29 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3,5 | In der Abwehr anfangs mit Problemen, auf der Sechs deutlich stärker unterwegs. Trieb immer wieder an, leitete mit jedoch mit einem Fehlpass das 2:3 von PSG ungewollt ein. Hatte die große Chance aufs 3:3 (86.). © getty 6/29 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 3,5 | Wurde nach Goretzkas Auswechslung von links nach innen beordert. Insgesamt grundsolide, beim 2:3 bekamen er und Boateng aber keinen Zugriff auf Mbappe. © getty 7/29 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3 | Ging voran, als er gebraucht wurde und sorgte vor allem mit seinen Standards regelmäßig für Gefahr im PSG-Strafraum. So auch bei seinem Freistoß aus dem Halbfeld, der Müllers Kopf fand. © getty 8/29 LEON GORETZKA (bis zur 33. Minute) | Mittelfeld | Note: 3 | Hatte die riesige Chance, per Kopf auf 1:1 zu stellen, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Navas. Musste nach einer halben Stunde angeschlagen runter. © getty 9/29 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Belebte die rechte Außenbahn und versuchte immer wieder, sich im Eins-gegen-Eins durchzutanken. Ein ums andere Mal mit Erfolg. Die ganz großen Szenen hatte der DFB-Star jedoch nicht. © getty 10/29 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 2,5 | Untermauerte einmal mehr, wie wichtig er für die Bayern ist. Müller rannte, fightete und belohnte sich für seinen Aufwand mit dem zwischenzeitlichen 2:2. © getty 11/29 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 3,5 | Ähnliches Bild wie bei Sane: Coman versuchte alles, um Akzente zu setzen, blieb aber häufig in der vielbeinigen Abwehr der Franzosen hängen. © getty 12/29 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Note: 2,5 | Ganz zu Beginn mit einem Lattenkopfball im Pech, knipste der Lewy-Vertreter später zum 1:2. Rieb sich enorm auf und strahlte Gefahr aus - Auftrag im Großen und Ganzen gut erfüllt. © getty 13/29 ALPHONSO DAVIES (ab der 33. Minute) | Abwehr | Note: 3 | War vor allem als Antreiber im Offensivspiel gefordert. Machte viele Wege, seine Hereingaben fanden aber zumeist keinen Abnehmer. © getty 14/29 JEROME BOATENG (ab der 42. Minute) | Abwehr | Note: 3,5 | Brachte nach seiner Einwechslung merklich Stabilität in die Defensive, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und spielte gute Diagonalbälle. Ließ sich allerdings vor dem 2:3 von Mbappe eindrehen. © getty 15/29 KEYLOR NAVAS | Tor | Note: 2 | Nahezu durchgängig im Fokus. Der Costa Ricaner strahlte eine enorme Ruhe aus und war bei den Gegentreffern schuldlos. Konnte sich mehrfach auszeichnen, Garant für den unverhofften Auswärtssieg. © getty 16/29 COLIN DAGBA | Abwehr | Note: 3,5 | Hatte mit Gegenspieler Coman große Mühe, der ihn mehrfach ganz alt aussehen ließ. Im Gegensatz zu Diallo aber mit deutlich mehr Offensivdrang und der ein oder anderen gelungenen Aktion. © getty 17/29 MARQUINHOS | Note: 2 | Für kurze Zeit der Fels in der Brandung. Zunächst räumte er defensiv alles weg, was seine Nebenmänner verbockten. Dann traf er nach einer Ecke. Verletzungsbedingt war sein Arbeitstag früh beendet. © getty 18/29 PRESNEL KIMPEMBE | Note: 3 | Äußerst unauffällig, für einen Abwehrspieler nicht das schlechteste Zeugnis. Kein grober Schnitzer, auch ohne Marquinhos mit einer grundsoliden Vorstellung. © getty 19/29 ABDOU DIALLO | Note: 4,5 |Gegen den agilen Sane schwer beschäftigt, ließ den Flügelspieler mehrfach in aussichtsreiche Position kommen. Zudem mit schwacher Passquote und in der Pause durch Bakker ersetzt. © getty 20/29 IDRISSA GUEYE | Mittelfeld | Note: 2,5 | Leistete sich früh ein unnötiges Handspiel in gefährlicher Position, danach mit den meisten Ballaktionen und erfolgreichen Pässen einer der Besseren bei den Gästen. Stabilisator. © getty 21/29 DANILO PEREIRA | Note: 4 | Wie Gueye mit der ein oder anderen Unzulänglichkeit, nach dem Marquinhos-Aus rückte er in die Innenverteidigung und ließ beim 1:2 Choupo-Moting aus den Augen. Danach verbessert, aber kein Sicherheitsfaktor. © getty 22/29 ANGEL DI MARIA | Note: 3 | Eröffnete das Spiel vor dem 1:0 hervorragend. Ansonsten gut ins Spiel eingebunden, aber mit zu vielen einfachen Ballverlusten (14). Offensiv konnte er sich selten gewinnbringend in Szene setzen. © getty 23/29 NEYMAR | Note: 1,5 | Vor dem Führungstreffer legte er uneigennützig quer, noch besser war sein Assist für Marquinhos. Das 3:1 ließ er aus, bereitete auch den zweiten Mbappe-Treffer vor. Sehr emsig, führte die meisten Zweikämpfe aller Spieler. © getty 24/29 JULIAN DRAXLER | Note: 4 | Der Treffer des Deutschen zählte nach vorheriger Abseitsposition von Mbappe nicht, beim 3:2 hatte er die Füße im Spiel. Ansonsten lief das Spiel weitestgehend an ihm vorbei, zudem sehr zweikampfschwach (22,2 Prozent). © getty 25/29 KYLIAN MBAPPE | Angriff | Note: 1,5 | Dass sein erster, unplatzierter Schuss im Tor landete, hatte er Neuer zu verdanken. Beschäftigte die Bayern-Defensive mit seinem Tempo, tauchte aber auch immer wieder ab. Und schlug in der 68. gnadenlos zu. © getty 26/29 ANDER HERRERA (ab 30.) | Mittelfeld | Note: 3 | Umtriebig und sofort gut ins Spiel integriert. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und war einer der wenigen PSG-Spieler, die in der Defensive Zugriff erhielten. © getty 27/29 THIEMO BAKKER (ab 46.) | Abwehr | Note: 3,5 | Besser als Vorgänger Diallo, aber auch er ließ die ein oder andere Flanke zu viel zu. Sane kam gegen ihn allerdings nicht mehr ganz so gut zur Geltung wie zuvor. © getty 28/29 MOISE KEAN (ab 71.) | Angriff | Keine Bewertung | Konnte sich offensiv in den verbliebenen Minuten nicht mehr in Szene setzen. Verlor zudem dreimal den Ball, was nicht bestraft werden sollte. © getty 29/29 RAFINHA (ab 90.) | Mittelfeld | Keine Bewertung | Ersetzte Neymar in der Schlussphase. Zog gegen Boateng ein Foul, was wertvolle Sekunden einbrachte.

FC Bayern am Samstag gegen Union Berlin

Am Samstag geht es für den FC Bayern bereits in der Bundesliga weiter. Dann empfängt der Tabellenführer Union Berlin (15.30 Uhr im LIVETICKER). Den Sechsten der Tabelle sollten die Münchner jedoch keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. Am 11. Spieltag nämlich kamen die Bayern nicht über ein 1:1 an der Alten Försterei hinaus.

Und wer am Samstag überhaupt für die Münchner auflaufen wird, ist ebenso unklar ob der zahlreichen angeschlagenen Spieler. Das könnte auch zu einem möglichen Bundesliga-Debüt führen. Bereits am Dienstag hatte Trainer Hansi Flick nämlich angekündigt, dass Offensivspieler Christopher Scott (FC Bayern II) gegen Union im Kader stehen werde.

In 19 Spielen in dieser Saison in der 3. Liga traf der 18-Jährige zweimal und sorgte für fünf Assists.

So könnte der FC Bayern gegen Union auflaufen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Martinez, Boateng, Hernandez - Kimmich, Alaba - Musiala, Müller, Coman - Choupo-Moting.

FC Bayern: Spielplan in den kommenden Wochen