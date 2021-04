FC Bayern München - Paris Saint-Germain 2:3: PSG eiskalt! Mbappe vermiest Bayerns Aufholjagd

Der FC Bayern hat auf seiner Mission Champions-League-Titelverteidigung einen herben Rückschlag kassiert. Im Viertelfinal-Hinspiel unterlag die Elf von Hansi Flick dem letztjährigen Endspiel-Gegner Paris Saint-Germain mit 2:3 (1:2). Dabei war sie über weite Strecken der Partie die dominantere Mannschaft, scheiterte aber letztlich an ihrer schwachen Chancenverwertung und der Effizienz des überragenden Kylian Mbappe. (Hier gibt es die Video-Highlights zum Spiel)

"Wir hätten gerne ein anderes Ergebnis gehabt. Mit den Torchancen, die wir hatten, hätte es auch ein anderes Ergebnis werden können. Aber wir sind mit der Art und Weise zufrieden. Wie wir Fußball gespielt haben, war top. Die Mannschaft gibt sich nie auf. Kompliment. Wir haben noch ein Spiel zu spielen und werden alles geben, um die nächste Runde zu erreichen", sagte Flick nach dem Abpfiff bei Sky.

Auch Thomas Müller, der den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 besorgt hatte, haderte mit der Chancenverwertung: "Wir müssen deutlich mehr Tore machen. Natürlich kann man immer über Gegentore diskutieren. Aber ich denke wenn es 6:3 für uns ausgeht, dann kann sich auch keiner Beschweren."

FC Bayern bangt um Süle und Goretzka - Lewandowski fällt sicher aus

Bereits nächsten Dienstag um 21 Uhr kommt es im Pariser Prinzenpark zum Rückspiel, bei dem die Münchner aller Voraussicht nach erneut auf den am Knie verletzten Top-Torjäger Robert Lewandowski verzichten müssen.

"Das Spiel kommt zu früh. Ich mache alles, um wieder zu spielen. Allerdings erst, wenn ich mich gut und sicher fühle", sagte der Weltfußballer aus Polen schon vor dem Hinspiel.

Der deutsche Rekordmeister bangt mit Blick auf die Partie in Paris auch um Niklas Süle und Leon Goretzka. Die beiden Nationalspieler mussten im Laufe der ersten Halbzeit mit Muskelverletzungen ausgewechselt werden. "Wir müssen die nächsten Tage abwarten und schauen, wie sich das entwickelt", sagte Flick. Am Samstag, wenn der FCB in der Bundesliga Union Berlin empfängt, fällt das Duo definitiv aus.

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain: Die Noten und Einzelkritiken zum Viertelfinal-Hinspiel © getty 1/29 Ein hoch effizientes Paris Saint-Germain hat ein turbulentes Hinspiel beim FC Bayern für sich entschieden. Während die Stars bei PSG ihrem Namen gerecht wurden, verzweifelte der FCB an seiner Chancenverwertung und patzte defensiv. Die Noten. © getty 2/29 MANUEL NEUER | Tor | Note: 3,5 | Gab beim 0:1 eine etwas unglückliche Figur ab, beim 0:2 und 2:3 aber gänzlich chancenlos. Verhinderte kurz nach dem Seitenwechsel mit einer starken Tat gegen Neymar das 1:3. © getty 3/29 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Vor allem in der Offensive immer wieder mit sehenswerten Akzenten. Bereitete das 1:2 durch Choupo-Moting mustergültig vor, außerdem zweimal gegen den starken Navas mit seinen Abschlüssen im Pech. © getty 4/29 NIKLAS SÜLE (bis zur 42. Minute) | Abwehr | Note: 4 | Konnte sich nicht auszeichnen, weil PSG sich extrem effektiv präsentierte. Beim 0:2 rückte der Nationalspieler zu früh raus. Kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt. © getty 5/29 DAVID ALABA | Abwehr | Note: 3,5 | In der Abwehr anfangs mit Problemen, auf der Sechs deutlich stärker unterwegs. Trieb immer wieder an, leitete mit jedoch mit einem Fehlpass das 2:3 von PSG ungewollt ein. Hatte die große Chance aufs 3:3 (86.). © getty 6/29 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 3,5 | Wurde nach Goretzkas Auswechslung von links nach innen beordert. Insgesamt grundsolide, beim 2:3 bekamen er und Boateng aber keinen Zugriff auf Mbappe. © getty 7/29 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3 | Ging voran, als er gebraucht wurde und sorgte vor allem mit seinen Standards regelmäßig für Gefahr im PSG-Strafraum. So auch bei seinem Freistoß aus dem Halbfeld, der Müllers Kopf fand. © getty 8/29 LEON GORETZKA (bis zur 33. Minute) | Mittelfeld | Note: 3 | Hatte die riesige Chance, per Kopf auf 1:1 zu stellen, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Navas. Musste nach einer halben Stunde angeschlagen runter. © getty 9/29 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Belebte die rechte Außenbahn und versuchte immer wieder, sich im Eins-gegen-Eins durchzutanken. Ein ums andere Mal mit Erfolg. Die ganz großen Szenen hatte der DFB-Star jedoch nicht. © getty 10/29 THOMAS MÜLLER | Mittelfeld | Note: 2,5 | Untermauerte einmal mehr, wie wichtig er für die Bayern ist. Müller rannte, fightete und belohnte sich für seinen Aufwand mit dem zwischenzeitlichen 2:2. © getty 11/29 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 3,5 | Ähnliches Bild wie bei Sane: Coman versuchte alles, um Akzente zu setzen, blieb aber häufig in der vielbeinigen Abwehr der Franzosen hängen. © getty 12/29 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Note: 2,5 | Ganz zu Beginn mit einem Lattenkopfball im Pech, knipste der Lewy-Vertreter später zum 1:2. Rieb sich enorm auf und strahlte Gefahr aus - Auftrag im Großen und Ganzen gut erfüllt. © getty 13/29 ALPHONSO DAVIES (ab der 33. Minute) | Abwehr | Note: 3 | War vor allem als Antreiber im Offensivspiel gefordert. Machte viele Wege, seine Hereingaben fanden aber zumeist keinen Abnehmer. © getty 14/29 JEROME BOATENG (ab der 42. Minute) | Abwehr | Note: 3,5 | Brachte nach seiner Einwechslung merklich Stabilität in die Defensive, gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und spielte gute Diagonalbälle. Ließ sich allerdings vor dem 2:3 von Mbappe eindrehen. © getty 15/29 KEYLOR NAVAS | Tor | Note: 2 | Nahezu durchgängig im Fokus. Der Costa Ricaner strahlte eine enorme Ruhe aus und war bei den Gegentreffern schuldlos. Konnte sich mehrfach auszeichnen, Garant für den unverhofften Auswärtssieg. © getty 16/29 COLIN DAGBA | Abwehr | Note: 3,5 | Hatte mit Gegenspieler Coman große Mühe, der ihn mehrfach ganz alt aussehen ließ. Im Gegensatz zu Diallo aber mit deutlich mehr Offensivdrang und der ein oder anderen gelungenen Aktion. © getty 17/29 MARQUINHOS | Note: 2 | Für kurze Zeit der Fels in der Brandung. Zunächst räumte er defensiv alles weg, was seine Nebenmänner verbockten. Dann traf er nach einer Ecke. Verletzungsbedingt war sein Arbeitstag früh beendet. © getty 18/29 PRESNEL KIMPEMBE | Note: 3 | Äußerst unauffällig, für einen Abwehrspieler nicht das schlechteste Zeugnis. Kein grober Schnitzer, auch ohne Marquinhos mit einer grundsoliden Vorstellung. © getty 19/29 ABDOU DIALLO | Note: 4,5 |Gegen den agilen Sane schwer beschäftigt, ließ den Flügelspieler mehrfach in aussichtsreiche Position kommen. Zudem mit schwacher Passquote und in der Pause durch Bakker ersetzt. © getty 20/29 IDRISSA GUEYE | Mittelfeld | Note: 2,5 | Leistete sich früh ein unnötiges Handspiel in gefährlicher Position, danach mit den meisten Ballaktionen und erfolgreichen Pässen einer der Besseren bei den Gästen. Stabilisator. © getty 21/29 DANILO PEREIRA | Note: 4 | Wie Gueye mit der ein oder anderen Unzulänglichkeit, nach dem Marquinhos-Aus rückte er in die Innenverteidigung und ließ beim 1:2 Choupo-Moting aus den Augen. Danach verbessert, aber kein Sicherheitsfaktor. © getty 22/29 ANGEL DI MARIA | Note: 3 | Eröffnete das Spiel vor dem 1:0 hervorragend. Ansonsten gut ins Spiel eingebunden, aber mit zu vielen einfachen Ballverlusten (14). Offensiv konnte er sich selten gewinnbringend in Szene setzen. © getty 23/29 NEYMAR | Note: 1,5 | Vor dem Führungstreffer legte er uneigennützig quer, noch besser war sein Assist für Marquinhos. Das 3:1 ließ er aus, bereitete auch den zweiten Mbappe-Treffer vor. Sehr emsig, führte die meisten Zweikämpfe aller Spieler. © getty 24/29 JULIAN DRAXLER | Note: 4 | Der Treffer des Deutschen zählte nach vorheriger Abseitsposition von Mbappe nicht, beim 3:2 hatte er die Füße im Spiel. Ansonsten lief das Spiel weitestgehend an ihm vorbei, zudem sehr zweikampfschwach (22,2 Prozent). © getty 25/29 KYLIAN MBAPPE | Angriff | Note: 1,5 | Dass sein erster, unplatzierter Schuss im Tor landete, hatte er Neuer zu verdanken. Beschäftigte die Bayern-Defensive mit seinem Tempo, tauchte aber auch immer wieder ab. Und schlug in der 68. gnadenlos zu. © getty 26/29 ANDER HERRERA (ab 30.) | Mittelfeld | Note: 3 | Umtriebig und sofort gut ins Spiel integriert. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und war einer der wenigen PSG-Spieler, die in der Defensive Zugriff erhielten. © getty 27/29 THIEMO BAKKER (ab 46.) | Abwehr | Note: 3,5 | Besser als Vorgänger Diallo, aber auch er ließ die ein oder andere Flanke zu viel zu. Sane kam gegen ihn allerdings nicht mehr ganz so gut zur Geltung wie zuvor. © getty 28/29 MOISE KEAN (ab 71.) | Angriff | Keine Bewertung | Konnte sich offensiv in den verbliebenen Minuten nicht mehr in Szene setzen. Verlor zudem dreimal den Ball, was nicht bestraft werden sollte. © getty 29/29 RAFINHA (ab 90.) | Mittelfeld | Keine Bewertung | Ersetzte Neymar in der Schlussphase. Zog gegen Boateng ein Foul, was wertvolle Sekunden einbrachte.

FC Bayern - PSG: Die Stimmen zum Spiel

Maurico Pochettino (Trainer Paris Saint-Germain): "Es war das beste Spiel, das wir angesichts so vieler Verletzter machen konnten. Kylian Mbappe macht den Unterschied aus. Es ist ein sehr positives Resultat für uns, aber es ist noch alles offen."

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain): "Die Effizienz hat den Ausschlag gegeben. Wir haben bei allen Chancen, die wir hatten, getroffen. Hinten raus haben wir etwas Glück gehabt, weil die Bayern sehr viele Möglichkeiten hatten. Noch ist aber noch nichts gewonnen."

Julian Draxler (Paris Saint-Germain): "Wir haben zu günstigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Wir sind viel hinterhergelaufen, aber waren vorne effektiv und haben die Qualität, die Tore zu machen."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München): "Ich habe die Statistik gesehen, das ist ein Wahnsinn. An einem anderen Tag schießen wir auf jeden Fall fünf, sechs Tore. Es ist sehr bitter, aber es ist noch nicht vorbei, in einer Woche haben wir wieder die Chance, das geradezurücken."

FC Bayern München - PSG: Die Analyse

Flick setzte auf die gleiche Elf, die das Topspiel bei RB Leipzig am vergangenen Samstag mit 1:0 für sich entschieden hatte. Hieß auch: Davies blieb ebenso wie Boateng, dessen Abschied aus München zum Saisonende im Vorfeld der Partie offiziell bestätigt wurde, zunächst auf der Bank.

Flick musste das Abwehr-Duo aber bereits im Laufe der ersten Hälfte einwechseln, da sich Goretzka (33.) und Süle (42.) verletzten. Alaba rückte dafür ins Mittelfeld neben Kimmich. Die Bayern zeigten trotz ihrer personellen Probleme eine ansehnliche, druckvolle erste Halbzeit mit 15 (!) Torschüssen.

Das Problem: Der Titelverteidiger präsentierte sich im Schneetreiben von München - anders als in Leipzig - von seiner weniger effizienten Seite. Choupo-Moting stellte seine Tauglichkeit als Lewandowski-Backup zwar mit einem wuchtigen Kopfballtor infolge einer Pavard-Flanke unter Beweis (37.), jenem Treffer waren aber zwei Tore der offensiv eigentlich harmlosen Gäste vorausgegangen.

Die jeweils glänzend von Neymar in Szene gesetzten Mbappe (2.) und Marquinhos (28.) hatten Neuer eiskalt überwunden und das Spielgeschehen damit völlig auf den Kopf gestellt. Die Expected-Goals-Werte zur Pause: 2,70 zu 0,76 für den FCB.

PSG-Coach Pochettino reagierte und brachte mit Bakker einen frischen Linksverteidiger, um die bisweilen ungeordnete und löchrige Defensive des französischen Serienmeisters zu stärken. Draußen blieb dafür der gegen Bayerns Rechtsaußen überforderte Ex-Dortmunder Diallo. Doch es wurde nicht besser. Die Hausherren kombinierten und kämpften sich immer wieder bis ins letzte Drittel vor, bis Müller nach einer Freistoßflanke von Kimmich per Kopf den überfälligen Ausgleich besorgte (60.).

Spielerische Lösungen der Gäste blieben weitestgehend Mangelware. Wenn etwas ging, dann über Konter. Und weil sich die Münchner Defensive um Boateng dabei weiter unklug anstellte, schlug PSG in Person von Mbappe nur acht Minuten nach dem 2:2 wieder eiskalt zu und machte so den hohen Aufwand des FCB zunichte. Insgesamt gab der FC Bayern 31 Torschüsse ab - so viele wie in dieser Saison bisher nur gegen Schalke 04.

FC Bayern München - PSG: Die Aufstellungen

FCB: Neuer - Pavard, Süle (42. Boateng), Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka (33. Davies) - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG: Navas - Dagba, Marquinhos (30. Herrera), Kimpembe, Diallo (46. Bakker) - Gueye, Danilo - Di Maria (71. Kean), Neymar, Draxler - Mbappe

FC Bayern München - PSG: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Mbappe (2.), 0:2 Marquinhos (28.), 1:2 Choupo-Moting (37.), 2:2 Müller (60.), 2:3 Mbappe (68.)



Defensivprobleme: Nur in einem der letzten acht Champions-League-Spiele blieben die Bayern ohne Gegentor (2:0 im letzten Gruppenspiel gegen Lokomotive Moskau).

Der FC Bayern kassierte nur einmal ein früheres Heim-Gegentor in der Königsklasse als beim Duell mit PSG: Im März 2010 gegen Manchester United traf Wayne Rooney nach 63 Sekunden.

Französischer Rekord eingestellt: Mbappe erzielte in München seine Champions-League-Saisontore sieben und acht - das gelang unter allen Franzosen zuvor nur Wissam Ben Yedder in der Saison 2017/18 und David Trezeguet 2001/02.

Draxler ist seit 24 Champions-League-Spielen ohne eigenes Tor. Zuletzt traf der Mittelfeldspieler beim 4:0 gegen den FC Barcelona im Februar 2017.

Der Star des Spiels: Kylian Mbappe (PSG)

Grandiose Vorstellung des französischen Weltmeisters, der sich bei seinem ersten Tor zwar zum Teil auch bei Neuer bedanken konnte, das zweite aber in Weltklasse-Manier erzielte. Mbappes Statistiken in der Champions League sprechen für sich: Nach 43 Einsätzen kommt der Angreifer auf ebenso viele Scorerpunkte (27 Tore, 16 Assists).

Der Flop des Spiels: Niklas Süle (FC Bayern)

Ein gebrauchter Arbeitstag für den 25-Jährigen. Hatte gegen die PSG-Offensive nicht nur klare Geschwindigkeitsnachteile, sondern präsentierte sich auch in vielen Situationen unkonzentriert. Hob etwa beim zweiten Treffer der Franzosen durch Marquinhos das Abseits auf - und musste wenig später verletzt runter.

Der Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Genau der richtige Leiter für die Wiederauflage des letztjährigen Champions-League-Finals. Der erfahrene Spanier behielt bei dem hitzigen Geschehen in der Allianz Arena kühlen Kopf, kommunizierte klar und lag auch mit seinen Karten-Entscheidungen weitestgehend richtig.