FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick nicht nur beim DFB im Gespräch - Juventus interessiert?

Der scheidende Bayern-Trainer Hansi Flick ist nicht nur beim DFB, sondern auch im Ausland begehrt. David Alaba hat sich festgelegt, in welcher Liga er ab der neuen Saison spielen möchte. Außerdem: Der FCB intensiviert offenbar seine Bemühungen um Eduardo Camavinga. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, Gerücht: Flick bei Juventus im Gespräch

Trainer Hansi Flick möchte den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Wohin die Reise für den 56-Jährigen geht, steht noch nicht fest. Sein Wunschziel ist nach Informationen von SPOX und Goal der DFB, allerdings möchte der Verband nach Möglichkeit keine Ablöse für Flick zahlen.

Alternativen, sollte der Deal platzen, gäbe es zweifelsfrei zu Genüge. So berichtet die Sport Bild in ihrer neuen Ausgabe etwa vom Interesse des italienischen Meisters Juventus Turin sowie weiteren (namentlich nicht genannten) Klubs aus England. Flick, vertraglich eigentlich noch bis 2023 an den FCB gebunden, könne sich aber auch eine einjährige Auszeit vorstellen.

Juve, derzeit von Andrea Pirlo trainiert, belegt nur den vierten Platz in der Serie A und hat bereits 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter. In England sind die Spurs auf der Suche nach einem Nachfolger von Jose Mourinho.

FC Bayern München, Gerücht: Flick nahm offenbar Kontakt zu Trio auf

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat vor der Saison offenbar telefonischen Kontakt zu drei Wunschspielern aufgenommen, um die Möglichkeit etwaiger Transfers auszuloten. Bei der Klubführung soll das allerdings nicht gut angekommen sein.

Zuletzt hatte der kicker bereits von Transfer-Alleingängen des Bayern-Trainers berichtet. Nun vermeldet die Sport Bild , dass es sich bei den drei Spielern um Mario Götze (Weltmeister 2014), Timo Werner und Benjamin Henrichs gehandelt haben soll.

Keiner der genannten Profis landete letztlich in München: Götze wechselte zur PSV Eindhoven, Werner schloss sich dem FC Chelsea an, während es Henrichs nach Monaco zog.

FC Bayern, News: Kimmich wünscht sich Flick als Bundestrainer

Im Anschluss an den Bundesliga-Heimsieg des FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen hat sich Joshua Kimmich bei Sky zu den Diskussionen um Hansi Flick geäußert - und dabei für Flick als kommenden Bundestrainer plädiert.

Man habe mit Flicks Abschiedsverkündung "schon ein Stück weit gerechnet", sagte Kimmich. Aber wenn Flick schon die Bayern verlasse, "dann hoffen wir, dass er beim DFB übernimmt". Bayern-Vorstand Oliver Kahn kündigte an, "dass wir nach dem Spiel in Mainz das Gespräch mit Hansi Flick suchen werden".

FC Bayern, News: Alaba entscheidet sich für Spanien

Neben Flick verabschiedet sich im Sommer auch David Alaba vom FCB. Der Österreicher tendiert nach Informationen von SPOX und Goal mittlerweile klar zu einem Wechsel zu Real Madrid. Der Bericht von Sky, wonach Alaba bereits einem Vertrag bis 2026 bei den Königlichen zugestimmt habe, ist aus Alabas Umfeld jedoch noch nicht bestätigt worden. Klar ist bis dato nur: Der 28-Jährige will künftig in Spanien spielen.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Bayer Leverkusen © getty 1/17 Der FC Bayern hat dank einer souveränen und geschlossenen Mannschaftsleistung einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2,5 | Hielt seinen Kasten sauber. Wurde bis auf einen Schuss von Nadiem Amiri (75.) aber auch kaum geprüft. Bei Leverkusens Lattentreffer in der 70. hatte der Welttorhüter ein wenig Glück. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD | Rechte Verteidigung | Note: 3,5 | Löste seine Defensivaufgaben solide. Trat – wie schon zuletzt in Wolfsburg – offensiv aber kaum in Erscheinung. © getty 4/17 JEROME BOATENG | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Machte seinen Job im Münchner Abwehrzentrum solide. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach einer guten Stunde war Schluss für Boateng. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Präsentierte sich ähnlich souverän wie Boateng. Überzeugte auch mit guter Spieleröffnung. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Linke Verteidigung | Note: 2,5 | Beherzter Auftritt des Kanadiers. Schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte mit fast 110 Ballaktionen die meisten aufseiten des FCB. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Gewann zwar nur knapp über 30 Prozent seiner Zweikämpfe, initiierte aber viele gute Angriffe des Rekordmeisters. Zudem erzielte Kimmich den sehenswerten Treffer zum 2:0. © getty 8/17 DAVID ALABA | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | Deutlich stärker als am Samstag in Wolfsburg. Überzeugte mit sicherem und klugem Passspiel sowie einigen wichtigen Balleroberungen. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 leitete Alaba mit Halbfeld-Flanken ein. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Mit vier Torschussvorlagen einer der aktivsten Offensivspieler. Die letzte entscheidende Aktion gelang dem Franzosen oft aber nicht. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Gab zwei Torschüsse ab. Ansonsten kam aber – für seine Verhältnisse – nicht viel von dem Bayern-Urgestein. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA | Linksaußen | Note: 2,5 | Nicht so stark und spielentscheidend wie noch in Wolfsburg. Traute sich aber viel zu, bestritt mit 32 Zweikämpfen die meisten aufseiten der Münchner und gab auch die meisten Schüsse (fünf) ab. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Sturm | Note: 2,5 | Stellte nicht nur mit seinem Tor zum 1:0 seine Tauglichkeit als Backup für Robert Lewandowski einmal mehr unter Beweis. Agierte wieder gut als Wandspieler und bereitete sechs Torschüsse vor – Bestwert. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU | Innenverteidigung (eingewechselt) | Note: 3,0 | Kam in der 63. für Boateng. Verrichtete seine Arbeit als Innenverteidiger solide. © getty 14/17 LEON GORETZKA | Offensives Mittelfeld (eingewechselt) | Note: 3,0 | Ersetzte Müller in der 63. und nahm eine offensivere Rolle als gewohnt ein. Konnte sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. © getty 15/17 LEROY SANE | Rechtsaußen (eingewechselt) | Note: 3,5 | Löste, ebenfalls nach etwas mehr als einer Stunde, Coman ab. Ließ eine Großchance in der 77. liegen, als er den Ball nach Vorlage von Choupo-Moting gen Himmel drosch. © getty 16/17 BOUNA SARR | Rechte Verteidigung (eingewechselt) | keine Bewertung | Löste Pavard in der 82. ab. Ohne nennenswerte Aktion. © getty 17/17 CHRISTOPHER SCOTT | Linksaußen (eingewechselt) | keine Bewertung | Kam in der 82. für Musiala. Wie Sarr hatte Scott keinen Einfluss mehr auf die Partie.

FC Bayern, Gerücht: FCB bemüht sich weiter um Camavinga

Der FC Bayern ist schon länger an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga von Stade Rennes interessiert. Dem französischen Magazin France Football zufolge sind die Münchner mittlerweile fest entschlossen, ihre Bemühungen um den 18-Jährigen zu intensiveren.

Demnach soll Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic Camavinga mit einem "attraktiven Angebot" - vor allem viel Spielzeit - locken. Das Ziel der Bayern sei es, den Deal in den kommenden Wochen abzuschließen. Camavinga wird auch von Real Madrid umworben.

FC Bayern, News: Hainer verteidigt Salihamidzic

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat am Dienstagabend beim digitalen Mitgliederdialog des Rekordmeisters Stellung zum Transferzoff beim FCB bezogen und sich dabei deutlich auf die Seite von Hasan Salihamidzic gestellt.

"Wir verstehen alle, dass der Trainer neue Spieler verlangt, und auch Topspieler, damit wir dieses Niveau halten. Aber wir haben seit dem 8. März 2020 eine Pandemie und keine Zuschauer mehr in den Stadien", sagte Hainer. Der 66-Jährige meinte zudem, dass Trainer meist auf den kurzfristigen Erfolg schauen würde, der Sportvorstand hingegen aber auch für die "wirtschaftliche Stabilität" verantwortlich sei. Abgesehen davon habe Salihamidzic die Transfer nicht im Alleingang getätigt: "Wir treffen alle Entscheidungen zusammen, auch wie der Kader zusammengestellt wird."

