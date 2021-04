FC Bayern München - David Alaba: Die Tendenz lautet Real Madrid

Bayern Münchens Defensiv-Allrounder David Alaba steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Den am Dienstagabend nach dem 2:0 des deutschen Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen von Sky vermeldeten Vollzug können SPOX und Goal bislang jedoch nicht bestätigen.

Aus Alabas Umfeld ist nur zu vernehmen: Seine Tendenz geht klar zu den Königlichen. Ein Wechsel in ein anderes Land außer Spanien ist für den Linksfuß mittlerweile ausgeschlossen.

Und da der FC Barcelona derzeit weder die wirtschaftlichen Mittel noch die sportliche Notwendigkeit für einen Alaba-Transfer hat, ist im Moment davon auszugehen, dass die Wahl des 28-Jährigen auf Real fallen wird.

Auf Nachfrage wollte der spanische Topklub keinen Kommentar zu den Spekulationen um Alaba abgeben. Auch Bayern-Trainer Hansi Flick ließ sich auf der Pressekonferenz nach dem Leverkusen-Spiel, bei dem Alaba überzeugte, keine Bestätigung entlocken. "David hat mir nichts gesagt", beteuerte der 56-Jährige. "Ich gebe nichts auf Gerüchte. Ich warte ab, bis er mir das selbst gesagt hat."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Bayer Leverkusen © getty 1/17 Der FC Bayern hat dank einer souveränen und geschlossenen Mannschaftsleistung einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2,5 | Hielt seinen Kasten sauber. Wurde bis auf einen Schuss von Nadiem Amiri (75.) aber auch kaum geprüft. Bei Leverkusens Lattentreffer in der 70. hatte der Welttorhüter ein wenig Glück. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD | Rechte Verteidigung | Note: 3,5 | Löste seine Defensivaufgaben solide. Trat – wie schon zuletzt in Wolfsburg – offensiv aber kaum in Erscheinung. © getty 4/17 JEROME BOATENG | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Machte seinen Job im Münchner Abwehrzentrum solide. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach einer guten Stunde war Schluss für Boateng. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Präsentierte sich ähnlich souverän wie Boateng. Überzeugte auch mit guter Spieleröffnung. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Linke Verteidigung | Note: 2,5 | Beherzter Auftritt des Kanadiers. Schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte mit fast 110 Ballaktionen die meisten aufseiten des FCB. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Gewann zwar nur knapp über 30 Prozent seiner Zweikämpfe, initiierte aber viele gute Angriffe des Rekordmeisters. Zudem erzielte Kimmich den sehenswerten Treffer zum 2:0. © getty 8/17 DAVID ALABA | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | Deutlich stärker als am Samstag in Wolfsburg. Überzeugte mit sicherem und klugem Passspiel sowie einigen wichtigen Balleroberungen. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 leitete Alaba mit Halbfeld-Flanken ein. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Mit vier Torschussvorlagen einer der aktivsten Offensivspieler. Die letzte entscheidende Aktion gelang dem Franzosen oft aber nicht. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Gab zwei Torschüsse ab. Ansonsten kam aber – für seine Verhältnisse – nicht viel von dem Bayern-Urgestein. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA | Linksaußen | Note: 2,5 | Nicht so stark und spielentscheidend wie noch in Wolfsburg. Traute sich aber viel zu, bestritt mit 32 Zweikämpfen die meisten aufseiten der Münchner und gab auch die meisten Schüsse (fünf) ab. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Sturm | Note: 2,5 | Stellte nicht nur mit seinem Tor zum 1:0 seine Tauglichkeit als Backup für Robert Lewandowski einmal mehr unter Beweis. Agierte wieder gut als Wandspieler und bereitete sechs Torschüsse vor – Bestwert. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU | Innenverteidigung (eingewechselt) | Note: 3,0 | Kam in der 63. für Boateng. Verrichtete seine Arbeit als Innenverteidiger solide. © getty 14/17 LEON GORETZKA | Offensives Mittelfeld (eingewechselt) | Note: 3,0 | Ersetzte Müller in der 63. und nahm eine offensivere Rolle als gewohnt ein. Konnte sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. © getty 15/17 LEROY SANE | Rechtsaußen (eingewechselt) | Note: 3,5 | Löste, ebenfalls nach etwas mehr als einer Stunde, Coman ab. Ließ eine Großchance in der 77. liegen, als er den Ball nach Vorlage von Choupo-Moting gen Himmel drosch. © getty 16/17 BOUNA SARR | Rechte Verteidigung (eingewechselt) | keine Bewertung | Löste Pavard in der 82. ab. Ohne nennenswerte Aktion. © getty 17/17 CHRISTOPHER SCOTT | Linksaußen (eingewechselt) | keine Bewertung | Kam in der 82. für Musiala. Wie Sarr hatte Scott keinen Einfluss mehr auf die Partie.

FC Bayern: Wird Alaba bei Real zum Ramos-Nachfolger?

Der Österreicher hatte bereits vor Monaten angekündigt, die Bayern zum Saisonende nach 13 Jahren verlassen zu wollen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Alaba war 2008 von Austria Wien nach München gekommen, ehe er sich über die Zwischenstation TSG Hoffenheim an das Profiteam heranpirschte. Seither bestritt er 427 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen er es auf 33 Tore und 53 Vorlagen brachte. Er war fester Bestandteil der Mannschaften, die 2013 und 2020 das Triple gewannen.

Bei Real könnte der gebürtige Wiener in die Fußstapfen von Sergio Ramos treten. Der 35 Jahre alte Kapitän und Abwehrchef der Madrilenen hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert. "Wir wissen nicht, was mit Sergio passiert. Das werden wir nach der Saison klären", sagte Reals Präsident Florentino Perez in der Nacht zu Dienstag bei der TV-Show El Chiringuito.

Vom FC Bayern zu Real Madrid? David Alaba im Steckbrief