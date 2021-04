FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen 2:0: FCB steht kurz vor der Titelverteidigung

Der FC Bayern München hat am 30. Spieltag der Bundesliga erneut einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht: Nachdem Verfolger RB Leipzig beim 1. FC Köln gepatzt hatte, gewann die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 2:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen, baute den Vorsprung an der Tabellenspitze auf zehn Punkte aus und kann somit schon am Samstag in Mainz Meister werden.

Der Sieg gegen Leverkusen war das erste Spiel seit Trainer Hansi Flick in Folge des 3:2-Sieges beim VfL Wolfsburg am Samstag seinen Wunsch auf Vertragsauflösung nach der laufenden Saison geäußert hatte.

Leverkusen erlitt im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Hannes Wolf die erste Niederlage, hielt aber trotzdem den Europa-Conference-League-Qualifikationsplatz sechs.

Überschattet wurde der Abend von den Diskussionen über die von zwölf internationalen Top-Klubs gegründete Super League. In einer am Nachmittag versendeten Pressemitteilung kritisierten die Verantwortungsträger des FC Bayern das Vorhaben und schlossen eine eigene Teilnahme aus.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen Bayer Leverkusen © getty 1/17 Der FC Bayern hat dank einer souveränen und geschlossenen Mannschaftsleistung einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen überzeugte vor allem ein Mittelfeldspieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2,5 | Hielt seinen Kasten sauber. Wurde bis auf einen Schuss von Nadiem Amiri (75.) aber auch kaum geprüft. Bei Leverkusens Lattentreffer in der 70. hatte der Welttorhüter ein wenig Glück. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD | Rechte Verteidigung | Note: 3,5 | Löste seine Defensivaufgaben solide. Trat – wie schon zuletzt in Wolfsburg – offensiv aber kaum in Erscheinung. © getty 4/17 JEROME BOATENG | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Machte seinen Job im Münchner Abwehrzentrum solide. Gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach einer guten Stunde war Schluss für Boateng. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ | Innenverteidigung | Note: 3,0 | Präsentierte sich ähnlich souverän wie Boateng. Überzeugte auch mit guter Spieleröffnung. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES | Linke Verteidigung | Note: 2,5 | Beherzter Auftritt des Kanadiers. Schaltete sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Hatte mit fast 110 Ballaktionen die meisten aufseiten des FCB. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Gewann zwar nur knapp über 30 Prozent seiner Zweikämpfe, initiierte aber viele gute Angriffe des Rekordmeisters. Zudem erzielte Kimmich den sehenswerten Treffer zum 2:0. © getty 8/17 DAVID ALABA | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,0 | Deutlich stärker als am Samstag in Wolfsburg. Überzeugte mit sicherem und klugem Passspiel sowie einigen wichtigen Balleroberungen. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 leitete Alaba mit Halbfeld-Flanken ein. © getty 9/17 KINGSLEY COMAN | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Mit vier Torschussvorlagen einer der aktivsten Offensivspieler. Die letzte entscheidende Aktion gelang dem Franzosen oft aber nicht. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Gab zwei Torschüsse ab. Ansonsten kam aber – für seine Verhältnisse – nicht viel von dem Bayern-Urgestein. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA | Linksaußen | Note: 2,5 | Nicht so stark und spielentscheidend wie noch in Wolfsburg. Traute sich aber viel zu, bestritt mit 32 Zweikämpfen die meisten aufseiten der Münchner und gab auch die meisten Schüsse (fünf) ab. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Sturm | Note: 2,5 | Stellte nicht nur mit seinem Tor zum 1:0 seine Tauglichkeit als Backup für Robert Lewandowski einmal mehr unter Beweis. Agierte wieder gut als Wandspieler und bereitete sechs Torschüsse vor – Bestwert. © getty 13/17 TANGUY NIANZOU | Innenverteidigung (eingewechselt) | Note: 3,0 | Kam in der 63. für Boateng. Verrichtete seine Arbeit als Innenverteidiger solide. © getty 14/17 LEON GORETZKA | Offensives Mittelfeld (eingewechselt) | Note: 3,0 | Ersetzte Müller in der 63. und nahm eine offensivere Rolle als gewohnt ein. Konnte sich nicht mehr entscheidend in Szene setzen. © getty 15/17 LEROY SANE | Rechtsaußen (eingewechselt) | Note: 3,5 | Löste, ebenfalls nach etwas mehr als einer Stunde, Coman ab. Ließ eine Großchance in der 77. liegen, als er den Ball nach Vorlage von Choupo-Moting gen Himmel drosch. © getty 16/17 BOUNA SARR | Rechte Verteidigung (eingewechselt) | keine Bewertung | Löste Pavard in der 82. ab. Ohne nennenswerte Aktion. © getty 17/17 CHRISTOPHER SCOTT | Linksaußen (eingewechselt) | keine Bewertung | Kam in der 82. für Musiala. Wie Sarr hatte Scott keinen Einfluss mehr auf die Partie.

FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen: Die Analyse

Leverkusen begann durchaus mutig und hatte somit seinen Anteil an einer ausgeglichenen Anfangsphase mit Strafraumszenen auf beiden Seiten. Während Leverkusen-Stürmer Schick vor dem Tor aber glücklos agierte, nutzte der FC Bayern seine Chancen äußerst effektiv. Choupo-Moting (7.) und Kimmich (13.) besorgten eine frühe 2:0-Führung.

Vorausgegangen waren beiden Treffern Flanken von Alaba, der erneut im Mittelfeld agierte und dort diesmal überzeugender auftrat als zuletzt. Flick hatte seine Startelf nach dem Sieg gegen Wolfsburg nur auf einer Position geändert: Coman ersetzte Sane.

Nach dem 2:0 wurde der FC Bayern immer dominanter und schnürte Leverkusen mit langen Passstafetten teilweise in deren Hälfte ein. Im Angriffsdrittel fehlten aber die Ideen, weswegen es die Gastgeber immer wieder vergeblich mit Distanzschüssen probierten. Zur Pause sprach das Torschuss-Verhältnis mit 15:2 für den FC Bayern.

Leverkusen-Trainer Wolf reagierte zur Pause, brachte mit Wirtz und Bellarabi zwei neue Spieler und stellte in der Abwehr von einer Dreier- auf eine Viererkette um. Trotz allem änderte sich am Spielgeschehen zunächst kaum etwas: Der FC Bayern dominierte weiter, Leverkusen erspielte sich kaum Chancen.

Erst als auch Flick munter durchwechselte, wurde Leverkusen zwingender - vor allem durch Konter über Bailey. Bellarabi scheiterte an der Latte (69.), Amiri prüfte Neuer (75.), doch der Anschlusstreffer sollte nicht mehr fallen. Auf der andere Seite vergab auch der FC Bayern gute Chancen.

FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard (82. Sarr), Jerome Boateng (63. Nianzou), Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman (63. Leroy Sane), Thomas Müller (63. Goretzka), Musiala (82. Scott) - Choupo-Moting

Leverkusen: Hradecky - Tah, Sven Bender (70. Amiri), Tapsoba - Frimpong (46. Wirtz), Aranguiz (60. Demirbay), Palacios, Sinkgraven (83. Wendell) - Diaby (46. Bellarabi), Bailey - Schick

Die Daten des Spiels FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen

Tore: 1:0 Choupo-Moting (7.), 2:0 Kimmich (13.)

Der FC Bayern traf auch im 31. Heimspiel gegen Leverkusen in Folge. Eine längere Trefferserie hatte der FC Bayern in der Bundesliga nur gegen den HSV (39, aktiv).

Das einzige Mal, dass der FC Bayern in einem Bundesligaspiel dieser Saison vor der Pause mehr Schüsse abgab als heute (15), war im Januar gegen Schalke (damals 16, Halbzeitstand 1:0). Leverkusen gab unterdessen in keiner ersten Hälfte dieser Spielzeit weniger Schüsse ab als diesmal (2).

Der Star des Spiels: David Alaba (FC Bayern)

Im zentralen Mittelfeld präsentierte sich Alaba deutlich verbessert. Er überzeugte mit Zug zum Tor, sicherem und klugem Passspiel sowie einigen wichtigen Balleroberungen. Die Treffer zum 1:0 und 2:0 leitete er mit Flanken ein.

Der Flop des Spiels: Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen)

Der linke Außenverteidiger hatte in der Rückwärtsbemühung Probleme mit dem wendigen Coman und agierte bei eigenem Ballbesitz viel zu ungenau. Sinkgraven leistete sich bei Leverkusen mit Abstand die meisten Ballverluste (20) und verzeichnete außerdem eine schwache Passquote von nur knapp 65 Prozent. Vor dem 2:0 legte er Kimmich den Ball perfekt auf.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Guido Winkmann

Im Fokus stand Winkmann nur einmal, als er einem vermeintlichen Treffer von Choupo-Moting wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verwehrte (67.). Eine ganz knappe, aber wohl richtige Entscheidung.