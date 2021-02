FC Bayern, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic reagiert auf Guardiola-Angebot

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den Wechsel von Dayot Upamecano bestätigt und weitere Details genannt. Zudem sprach er über ein Angebot von Pep Guardiola und die Rückkehr von Thomas Müller nach seinem positiven Coronatest nacch Deutschland. News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern: Salihamidzic reagiert auf Guardiola-Angebot

Salihamidzic hat auf die Video-Botschaft von City-Trainer Pep Guardiola reagiert, der dem FC Bayern zum sechsten Titel gratuliert und den FCB zu einem Entscheidungssiel herausgefordert hat, mit dem die beste Mannschaft aller Zeiten ermittelt werden soll. Lediglich Guardiola hatte es zuvor mit dem FC Barcelona 2009 geschafft, eine perfekte Saison zu spielen.

"Vielleicht kann ich Messi anrufen und wir spielen um einen siebten Titel. Sag mir wann und wo und wir kommen. Mia san mia", sagte Guardiola auf Twitter. "Ich finde das überragend von Pep. Das zeigt, dass er auch sehr humorvoll sein kann. In der Öffentlichkeit kennt man diese Seite ja nicht so von ihm, aber ich weiß sie aus unseren Begegnungen schon immer sehr zu schätzen", antwortete Salihamidzic im Bild-Interview.

Angst, dass seine Mannschaft den Kürzeren ziehen könnte, hat Salihamidzic nicht. "Mit dieser Mannschaft treten wir gegen jeden an. Diese Jungs haben eine so große Qualität und dazu eine überragende Mentalität, die ihresgleichen sucht. Sie werden von Woche zu Woche immer griffiger, hungriger, gieriger. Wie sie sich vor dem Spiel pushen und heißmachen - es macht in jedem Moment Spaß, ihnen zuzuschauen."

FC Bayern: Müller nach Coronainfektion wieder in München

Nach seinem positiven Coronatest vor dem Endspiel der Klub-Weltmeisterschaft in Katar ist Thomas Müller in München gelandet. Dies bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Bild. Müller landete am Freitag kurz vor Mitternacht mit einer Ambulanz-Maschine auf dem Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt.

Fotos zeigten, wie Müller in einem Ganzkörperanzug sowie mit Visier, Maske und Schuhüberziehern aus dem Flugzeug des Typs Bombardier Challenger 604 stieg. Auf dem Rollfeld empfingen ihn Zoll-Polizei, Flughafen-Transporter sowie ein mobiles medizinisches Team.

"Wir standen bis zu seiner Abreise in ständigem Telefon-Kontakt mit ihm. Das Gesundheitsamt hat Thomas nach der Landung in München getestet und nach Hause begleitet, wo er die Quarantäne fortsetzt", erklärte Salihamidzic. Müller sei symptomfrei, ihm gehe es "den Umständen entsprechend gut. Er wurde ja unmittelbar nach dem Positiv-Test isoliert".

Salihamidzic war zunächst in Katar geblieben, um Müllers sichere Heimreise zu organisieren. "Das war doch völlig klar, dass ich in Doha bei Thomas bleibe beziehungsweise in seiner Nähe, bis wir alle nötigen Papiere besorgt haben. Wir haben für Thomas einen Krankentransport organisiert, ich habe viel gelernt dabei."

FC Bayern: Salihamidzic erklärt Upamecano-Wechsel

Hasan Salihamidzic hat am Freitag während des Spiels von RB Leipzig gegen Augsburg den Wechsel von Innenverteidiger Dayot Upamecano nach München bestätigt. "Darüber freuen wir uns beim FC Bayern sehr. Wir haben über viele Monate sehr gute, intensive und professionelle Gespräche mit Dayot und seinem Berater Volker Struth geführt. Wir wussten, dass wir sehr starke Konkurrenz hatten", erklärte er der Bild.

Salihamidzic erklärte zudem, dass der FC Bayern die Ausstiegsklausel zieht, die sich auf 42,5 Millionen Euro beläuft und den Franzosen bis 2026 unter Vertrag nimmt. "Upamecano ist ein junger Spieler, 22, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind. Ich war immer überzeugt, dass wir ein gutes Konzept vorgelegt haben. Wir haben ihm unsere Vision seiner Laufbahn beim FC Bayern präsentiert."

Nach Informationen von SPOX und Goal haben sich die Bayern seit November intensiv um den Spieler bemüht, neben Salihamidzic war auch Trainer Hansi Flick in die Gespräche involviert. "Während der vergangenen Woche in Doha habe ich noch einmal mit allen Beteiligten gesprochen. Am Ende eines langen Prozesses waren Spieler, Familie und Management überzeugt, dass der FC Bayern der richtige Partner ist", sagte Salihamidzic.

FC Bayern 2021 vs. FC Barcelona 2009: Wer würde das Duell der Sextuple-Sieger gewinnen? © getty 1/19 Nur zwei Mannschaften ist es bisher gelungen, alle sechs Titel (Meisterschaft, Pokal, Champions League, nationaler Supercup, europäischer Supercup, Klub-WM) in einer Saison zu gewinnen: dem FC Barcelona im Jahr 2009 und dem FC Bayern 2020/2021. © getty 2/19 Barcas damaliger Coach Guardiola flachste in einer Botschaft an die Bayern, dass die Teams um den siebten Titel spielen müssten. SPOX und Goal nehmen das zum Anlass für ein fiktives Duell: Wer ist besser? Barcas Team von 2009 oder das heutige der Bayern? © getty 3/19 Wichtig dabei: Wir berücksichtigen nur Spieler, die bei allen sechs Titeln dabei waren. So verzichten wir bei Bayern auf Thiago oder Philippe Coutinho, die zwar mit dem FCB die Champions League gewannen, letzten Sommer jedoch den Verein wechselten. © getty 4/19 Bei Barcelona fallen unter diese Kategorie zum Beispiel Zlatan Ibrahimovic (kam im Sommer 2009 nach dem CL-Triumph). Es gibt nicht nur elf Duelle, da die Anfangsformationen immer mal wieder variierten, sondern wir nehmen auch drei wichtige Spieler hinzu. © getty 5/19 TOR | MANUEL NEUER vs. VICTOR VALDES | FC Bayern - FC Barcelona 1:0 | So gut Victor Valdes in seiner besten Zeit bei Barca auch war - an Manuel Neuer kommt er natürlich nicht vorbei. Neuer hatte großen Anteil daran, dass Bayern die Titel holen konnte. © getty 6/19 RECHTSVERTEIDIGER | BENJAMIN PAVARD vs. DANI ALVES | FC Bayern - FC Barcelona 1:1 | Pavard erzielte zwar das entscheidende Tor im Klub-WM-Finale, dieses Duell geht aber an den Brasilianer. Alves war im Team unumstrittener Stammspieler. © getty 7/19 INNENVERTEIDIGER | JEROME BOATENG vs. GERARD PIQUE | FC Bayern - FC Barcelona 1:2 | Zwei der weltbesten Innenverteidiger des letzten Jahrzehnts, die bei den Sextuple-Triumphen ihrer Teams jeweils zur Hochform aufliefen. Knapp geht dieses Duell an Pique. © getty 8/19 INNENVERTEIDIGER | DAVID ALABA vs. CARLES PUYOL | FC Bayern - FC Barcelona 2:2 | Alaba mauserte sich in der Mitte zum unverzichtbaren Anführer. Das war auch Puyol damals - betrachtet man die fußballerische Qualität, geht das Duell aber an Alaba. © getty 9/19 LINKSVERTEIDIGER | ALPHONSO DAVIES vs. ERIC ABIDAL | FC Bayern - FC Barcelona 3:2 | Barca hatte seinerzeit keine konstante Besetzung für die linke Abwehrseite. Davies dagegen glänzte vor allem in den K.o.-Duellen der Champions League. © getty 10/19 MITTELFELD | JOSHUA KIMMICH vs. SERGIO BUSQUETS | FC Bayern - FC Barcelona 4:2 | Busquets war bei Barca seinerzeit zwar noch nicht immer gesetzt, war aber eine wichtige Stütze. Kimmichs Wert ist hinlänglich bekannt. Bayern gewinnt auch dieses Duell. © getty 11/19 MITTELFELD | LEON GORETZKA vs. XAVI | FC Bayern - FC Barcelona 4:3 | Die Entwicklung, die Goretzka bei Bayern hingelegt hat, ist phänomenal. Doch mit den Leistungen Xavis kann Goretzka (noch) nicht mithalten. Barca verkürzt! © getty 12/19 MITTELFELD | THOMAS MÜLLER vs. ANDRES INIESTA | FC Bayern - FC Barcelona 4:4 | Dieses Duell hätte man ohne Bedenken auch mit einem Unentschieden bewerten können, so wichtig wie Müller für Bayern ist. Aber einen ganz kleinen Tick liegt Iniesta vorne. © getty 13/19 ANGRIFF | KINGSLEY COMAN vs. PEDRO | FC Bayern - FC Barcelona 5:4 | Eigentlich müssten für Barca Eto'o oder Ibrahimovic in dieses Duell gehen, doch diese waren entweder bei der Klub-WM oder im CL-Finale nicht dabei. Pedro verliert das Duell gegen Coman. © getty 14/19 ANGRIFF | SERGE GNABRY vs. LIONEL MESSI | FC Bayern - FC Barcelona 5:5 | Serge Gnabry hat eine überragende Saison hinter sich, erzielte neun Tore auf dem Weg zum CL-Sieg. Aber gegen Messi zöge eben wahrscheinlich jeder Spieler der Welt den Kürzeren. © getty 15/19 ANGRIFF | ROBERT LEWANDOWSKI vs. THIERRY HENRY | FC Bayern - FC Barcelona 6:5 | Nur gegen wenige Spieler würde Henry sein Duell verlieren. Aber Lewandowski war im vergangenen Jahr eben so unglaublich gut, dass der Punkt hauchzart an den Polen geht. © getty 16/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | NIKLAS SÜLE vs. RAFAEL MARQUEZ | FC Bayern - FC Barcelona 7:6 | Marquez war bei Barca lange Stammspieler, war dann aber in den wichtigen Spielen verletzt. Süle indes kam von einer langen Verletzung zurück. Unentschieden. © getty 17/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | LUCAS HERNANDEZ vs. YAYA TOURE | FC Bayern - FC Barcelona 7:7 | Toure kämpfte mit Busquets um einen Stammplatz im Mittelfeld, Hernandez war beim CL-Sieg nach langer Verletzung kaum ein Faktor. Vorteil Toure. © getty 18/19 WEITERE WICHTIGE SPIELER | CORENTIN TOLISSO vs. SEYDOU KEITA | FC Bayern - FC Barcelona 7:8 | Zwei ähnliche Spielertypen, die fast immer eingewechselt wurden. Keita durfte aber etwas häufiger von Beginn an ran als Tolisso und holt diesen Punkt knapp. © getty 19/19 FAZIT | Schaut man sich nur die Startelf an, gäbe es in diesem fiktiven Duell einen knappen Sieg für die Bayern. Insgesamt gesehen, also inklusive der drei weiteren wichtigen Spieler, ist aber Barcas Team von 2009 für uns ganz leicht das bessere.

FC Bayern: Leupolz glaubt im Titelrennen an Ex-Klub

Nationalspielerin Melanie Leupolz sieht ihren Ex-Klub Bayern München auf bestem Wege zum Gewinn der Meisterschaft. "Die Bayern spielen einen super Fußball, deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass sie Wolfsburg dieses Jahr vom Thron stoßen", sagte die Mittelfeldspielerin, die im vergangenen Sommer zum FC Chelsea wechselte, im Interview mit tz und Münchner Merkur.

Leupolz fiebert auch aus England mit dem Bundesliga-Tabellenführer mit, der fünf Punkte Vorsprung auf Dauer-Meister VfL Wolfsburg hat. "Ich schaue die Spiele, wenn sie zu sehen sind, und bin auch noch mit einigen Spielerinnen und Teammitgliedern in Kontakt", sagte die 26-Jährige, die auch einer späteren Rückkehr zum Verein nicht abgeneigt ist, falls mal "ein Zugang im Management" gebraucht werde.

In London fühle sie sich wohl, die englische Women's Super League empfindet sie als "sehr ausgeglichen, auch vermeintlich schwächere Gegner haben ihre Chancen im Spiel". Auch fußballerisch nehme sie Unterschiede wahr: "Es wird etwas weniger Wert auf Taktik gelegt, dafür mehr auf Schnelligkeit. Dadurch ist alles etwas wilder und offener - und ich glaube, auch attraktiver zum Anschauen."

