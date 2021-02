Pep Guardiola gratuliert FC Bayern München zum WM-Titel und fordert Spiel um siebte Trophäe

Begleitet von zahlreichen Glückwünschen ist der frisch gekürte Klubweltmeister Bayern München aus Katar zurückgekehrt. Auch Ex-Trainer Pep Guardiola gratulierte - und forderte die Bayern scherzhaft zu einem weiteren Finale heraus.

Nach dem sechsten von sechs möglichen Titeln endete der erfolgreiche Kurztrip des deutschen Rekordmeisters zur Klub-WM am Freitagmorgen mit der Landung in München. "MiaSanChampi6ns", twitterte der FC Bayern aus dem Flieger unmittelbar nach dem Touch Down.

Die Gratulanten standen nach dem historischen Finalsieg über Tigres UANL aus Mexiko (1:0) Schlange. So sendete der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola eine 49-sekündige Videobotschaft via Twitter.

"Großer Glückwunsch an die gesamte Bayern-Familie für diesen unglaublichen Erfolg. Wir sind so stolz, ich bin so stolz", sagte der spanische Coach von Manchester City und erlaubte sich noch ein Späßchen.

Guardiola wandte sich an Hansi Flick und erinnerte daran, dass vor den Bayern bislang nur der FC Barcelona unter Guardiola in der Saison 2008/09 sechs Titel in einer Spielzeit geholt hatte. "Vielleicht kann ich Messi anrufen und wir spielen um einen siebten Titel. Sag mir wann und wo und wir kommen. Mia san mia."

FC Bayern München - Tigres UANL: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars zum Klub-WM-Finale © getty 1/16 Der FC Bayern München hat das Finale der Klub-WM gewonnen und den sechsten Titel der Saison 2019/20 eingefahren. Die Abwehr überzeugt, der Torjäger vom Dienst lässt diesmal einem Teamkollegen den Vortritt. Die Noten der Bayern. © getty 2/16 MANUEL NEUER | Tor | Note: 3,5 | War nicht oft gefordert. Wenn er gefordert war, war er da. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Im Spiel nach hinten stabil, besonders im ersten Durchgang aber offensivschwach. Tauchte dann plötzlich im gegnerischen Strafraum auf und bewies Abstauber-Qualitäten. © getty 4/16 NIKLAS SÜLE | Abwehr | Note: 2,5 | Ganz ruhiger, sachlicher Auftritt des Innenverteidigers. Setzte seinen Körper gut ein und behielt auch im Aufbauspiel stets die Ruhe. © IMAGO / MB Media Solutions 5/16 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 3 | Auch der Franzose lieferte eine ordentliche Partie. Verbuchte die meisten klärenden Aktionen und ließ sich – ähnlich wie Süle – nicht aus der Ruhe bringen. © getty 6/16 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 2 | Anders als Pendant Pavard mit mächtig Dampf nach vorne. Gewann mit Abstand die meisten Bälle (9) und hätte sich bei mehr Konsequenz vor des Gegners Tor eine noch bessere Note verdient. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 2,5 | Jubelte nach einem satten Schuss ins Eck, wurde aber zurückgepfiffen. Interessierte das Mentalitätsmonster aber nicht (75 Prozent gewonnene Zweikämpfe) – Kimmich gab schließlich die entscheidende Flanke beim 1:0. © getty 8/16 DAVID ALABA | Mittelfeld | Note: 3,5 | Mal wieder im defensiven Mittelfeld unterwegs. Weitestgehend unauffällig, hätte sich aber beinahe mit einem Fernschuss in die Torschützenliste eingetragen (77.). © getty 9/16 LEROY SANE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Hätte Tigres' Hintermannschaft beinahe nach einer Ecke genarrt, traf aber nur das Lattenkreuz. Ansonsten mit einigen unglücklichen Aktionen und insgesamt 13 Ballverlusten. © getty 10/16 SERGE GNABRY | Mittelfeld | Note: 3 | Vertrat Müller auf der Zehn und verstand es ein ums andere Mal, sein Tempo zu nutzen. Hatte einmal Pech, als er die Kugel genau im Knick unterbringen wollte, aber sein Ziel knapp verfehlte (51.). © getty 11/16 KINGSLEY COMAN | Mittelfeld | Note: 3,5 | Gewann zwar satte 90 Prozent seiner Zweikämpfe, hatte aber nicht den entscheidenden Einfluss aufs Offensivspiel wie beispielsweise zuletzt in Berlin. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI | Angriff | Note: 3,5 | Über weite Strecken abgemeldet, hatte der Pole am Ende aber doch wieder Aktien an der Partie. Er bedrängte Tigres-Torwart Guzman beim Tor entscheidend. Am Ende zum Spieler des Turniers gewählt. © getty 13/16 CORENTIN TOLISSO | Mittelfeld | Note: 3 | Kam für Gnabry und wäre beinahe zum Spielentscheider avanciert. Seinen Abschluss lenkte Tigres-Keeper Guzman aber unkonventionell an den Pfosten. © getty 14/16 DOUGLAS COSTA | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Hatte die dicke Chance aufs 2:0, ließ sie aber liegen. Dennoch sorgte der Brasilianer für Schwung, nachdem er ins Spiel gekommen war. © getty 15/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Ohne Bewertung | Schönes Dribbling, schöner Pass auf Costa. Wollte unbedingt sein Tor, aber belohnte sich nicht für seinen kurzen, aber guten Auftritt. © getty 16/16 JAMAL MUSIALA | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Fiel nach seiner Einwechslung nicht großartig auf.

FC Bayern spielt schon am Montag wieder

Flick hatte den Blick am späten Donnerstagabend unterdessen schon wieder nach vorne gerichtet. "Ganz ehrlich: Es geht immer weiter", sagte der Erfolgscoach und schmunzelte. Zwar bekam die Mannschaft um Siegtorschütze Benjamin Pavard von ihrem Chef zwei freie Tage zur Belohnung. Doch auch das kurze Durchatmen erlaube es kaum, die Dimension des Erreichten zu "realisieren", bekannte Flick: "Das ist unser Job, unser Business. Wir müssen gucken, dass wir die Dinge, die wir erleben, so schnell wie möglich abhaken und möglichst im nächsten Spiel genau so eine Leistung bringen."

Für die Bayern geht es bereits am Montag (20.30 Uhr live auf DAZN) in der Bundesliga weiter. Dann kommt Aufsteiger Arminia Bielefeld nach München. "Ab Sonntag bereiten wir uns auf Bielefeld vor", sagte Flick: "Es geht Schlag auf Schlag."